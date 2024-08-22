УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6432 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 434 26

Покровськ є важливим стратегічним вузлом. Його окупація дозволить РФ йти на Дніпропетровщину, - Бутусов

Бутусов про ситуацію на Покровському напрямку

Окупація Покровська на Донеччині російськими загарбниками позбавить Україну важливого стратегічного вузла.

Про це в ефірі Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У разі окупації Покровська росіяни використовуватимуть цей успіх, щоб почати згортати фронт на Донбасі на північ та південь.

"Вони зараз тиснуть серйозно на Вугледар. Це єдиний бастіон, місто, яке знаходиться на дуже зручних висотах. На якому будувалась наша оборона з 2022 року. Ворог буде згортати та йти на Південь. Їм треба Вугледар, Курахове, Селидове. Згортатимуть фронт, захоплюватимуть Донбас. Після цього залишиться один на Донбасі великий, комунікаційний, стратегічний вузол - це Краматорсько-Слов'янська агломерація. Ворог потім зосереджуватиме зусилля на наступі на тому напрямку.

Контролюючи Покровськ, Мирноград їм буде робити це набагато легше. Оскільки у нас такого вузла вже не буде. До самого кордону Дніпропетровщини таких вузлів оборони, висот, зручних географічних, топографічних висот, позиції для оборони, на жаль, вже немає. Ворог звичайно проходитиме в напрямку на Дніпропетровщину. Це дуже близько від Покровська", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог швидко наближається до околиць Покровська. Триває евакуація населення, - МВА

Автор: 

бойові дії (3675) Бутусов Юрій (3576) Покровськ (600)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Доля Покровська, разом з Донбасом, вже Зельоними вирішена. Взамін відволікають тимчасовою перемогою.
показати весь коментар
22.08.2024 14:55
+9
А в той час зебіли (більшість яких за кордоном) радіють за Суджу. ПАбедуни!
показати весь коментар
22.08.2024 15:00
+8
Виновато желание наших дармоедов как можно больше спи..дить и уехать в Монако -все просто.
показати весь коментар
22.08.2024 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доля Покровська, разом з Донбасом, вже Зельоними вирішена. Взамін відволікають тимчасовою перемогою.
показати весь коментар
22.08.2024 14:55 Відповісти
Покровськ велике місто, хочаб порівняно з Авдієвкою, яку кацапи штурмували пів року. 60000 населення, мабуть всі місцеві чоловіки вже взяли в руки зброю і чекають на ворога, як ви гадаєте?
показати весь коментар
22.08.2024 15:57 Відповісти
По населенню,Покровськ був вдвічі більший,а по площі міста майже однакові.
показати весь коментар
22.08.2024 16:29 Відповісти
А чому тебе в усть- зажопіньсь..у, так зацівила доля Покррвська ?
показати весь коментар
22.08.2024 20:22 Відповісти
зелена мерзота здасть Україну, а потім буде дулі вертіти зі свого сраєля
показати весь коментар
22.08.2024 23:41 Відповісти
А в той час зебіли (більшість яких за кордоном) радіють за Суджу. ПАбедуни!
показати весь коментар
22.08.2024 15:00 Відповісти
А чому тебе виклюючно російські тролі лайкають і тільки один корисний ідіот із України ?
показати весь коментар
22.08.2024 20:23 Відповісти
Надо было бережно и надежно хранить боеприпасы и делать новые. Но нет. Мы считали что Россия друг. В то время как россияне всегда считали наши земли своими. Всегда! Им как кость к горле Киев который отец городов русских но над ним не русский флаг. Их это реально бесит и они спать не могут. Но нашим правителям и нам самим это было как бы не понятно. Сейчас если бы у нас был избыток боеприпасов мы могли бы кацапов просто перемешать с землей и наступающих просто не стало бы физически. Но мы не можем или что? Кто или что виновато. Малороссийство хатаскрайничество или пофигизм?
показати весь коментар
22.08.2024 15:02 Відповісти
Для того , чтобы мочь , нужно сначала этого захотеть . А вот желания в верхах , чтобы ВСУ защитили Донбасс как раз и нет . Всего лишь один единственный хаймарс для контрбатарейной борьбы мог бы значительно облегчить и изменить ситуацию . Но его , даже одного нет . Поэтому артиллерия и рсзо врага чувствуют себя свободно и безнаказанно работают с одних и тех же позиций без перерыва .
показати весь коментар
22.08.2024 15:18 Відповісти
Виновато желание наших дармоедов как можно больше спи..дить и уехать в Монако -все просто.
показати весь коментар
22.08.2024 15:18 Відповісти
Эти самые дармоеды малоросы и есть. Все похрену. В Украину не верим. И поэтому главное урвать себе шмат. Избиратели Зеленского... я с ними общался. Я их услышал и понял " да все равно НА Украине ничего не изменится а так хоть поржом". Именно тако их мнение было. Ну и прочий бред типа " та там воюют те кому делать нех" или " будет совместная полиция ДНР и Украины и будет мир". Реально я в шоке был. Вроде взрослые люди а ума как в 5 ти летнего.
показати весь коментар
22.08.2024 15:43 Відповісти
Приблизно 80% дурні, а решта швидше перехідна ланка. От і все пояснення. 2 місяця тому, приблизно, в Покровська клумби висаджували, газон впорядковували. А ви дивуєтесь.
показати весь коментар
22.08.2024 20:39 Відповісти
Побудувати лінію Суровікіна ні? Бо так москалі будують? Якщо у генералітету України не вистачає фантазії, то хочь копіюйте.
показати весь коментар
22.08.2024 15:46 Відповісти
Якби то не проЗЕсрали стугни, богдани, громи та ін. то стримувати шакалів можно було б навіть без ліній - а просто знищуючи їх , і не тільки логістік а просто всіх хто рипне..
показати весь коментар
22.08.2024 16:59 Відповісти
І скільки бу нас було отого, що ти
показати весь коментар
22.08.2024 17:59 Відповісти
Розуму не вистачає. А ресурсів, як в москалів не має.
показати весь коментар
22.08.2024 20:40 Відповісти
А на Дніпропетровщині ні одної фортифікаціонної споруди.
Лисак падло, хатинку вже прикупив у Іспанії,чи на масковію будеш тікати?
показати весь коментар
22.08.2024 15:57 Відповісти
І що славні нащадки козаків? Навіть не чухаються. Чи цілком обгрунтовано сподіваються, що орки видихнуться і на Дніпро вже не попруть?
показати весь коментар
22.08.2024 20:44 Відповісти
Думкозлочинець!!
Вава вава!! Твоєму Марахвону не вірять !!
показати весь коментар
22.08.2024 16:57 Відповісти
Пане Олександр, ви якийсь дурнуватий.
показати весь коментар
22.08.2024 18:01 Відповісти
Все так, пане Бутусов. Але до зелених не доходить. Іноді мені здається, що краще підписати перемир'я, щоб провести вибори і обрати президентом пана Залужного, ну, або принаймні Пороха.
показати весь коментар
22.08.2024 17:57 Відповісти
Ви Залужного під конвоєм в президенти приводимите? У Порошенка не має електоральної більшості. Які казкові рішення запропонуєте?
показати весь коментар
22.08.2024 20:47 Відповісти
Що значить ,,під конвоєм"? З чого це ви взяли, що він не погодиться балотуватися?
показати весь коментар
24.08.2024 18:23 Відповісти
Грамотно Бутусов пише.
показати весь коментар
22.08.2024 20:52 Відповісти
 
 