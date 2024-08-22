Покровськ є важливим стратегічним вузлом. Його окупація дозволить РФ йти на Дніпропетровщину, - Бутусов

Окупація Покровська на Донеччині російськими загарбниками позбавить Україну важливого стратегічного вузла.

Про це в ефірі Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У разі окупації Покровська росіяни використовуватимуть цей успіх, щоб почати згортати фронт на Донбасі на північ та південь.

"Вони зараз тиснуть серйозно на Вугледар. Це єдиний бастіон, місто, яке знаходиться на дуже зручних висотах. На якому будувалась наша оборона з 2022 року. Ворог буде згортати та йти на Південь. Їм треба Вугледар, Курахове, Селидове. Згортатимуть фронт, захоплюватимуть Донбас. Після цього залишиться один на Донбасі великий, комунікаційний, стратегічний вузол - це Краматорсько-Слов'янська агломерація. Ворог потім зосереджуватиме зусилля на наступі на тому напрямку.

Контролюючи Покровськ, Мирноград їм буде робити це набагато легше. Оскільки у нас такого вузла вже не буде. До самого кордону Дніпропетровщини таких вузлів оборони, висот, зручних географічних, топографічних висот, позиції для оборони, на жаль, вже немає. Ворог звичайно проходитиме в напрямку на Дніпропетровщину. Це дуже близько від Покровська", - пояснив він.

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