Покровск является важным стратегическим узлом. Его оккупация позволит РФ идти на Днепропетровщину, - Бутусов
Оккупация Покровска на Донетчине российскими захватчиками лишит Украину важного стратегического узла.
Об этом в эфире Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
В случае оккупации Покровска россияне будут использовать этот успех, чтобы начать сворачивать фронт на Донбассе на север и юг.
"Они сейчас давят серьезно на Угледар. Это единственный бастион, город, который находится на очень удобных высотах. На котором строилась наша оборона с 2022 года. Враг будет сворачивать и идти на Юг. Им нужно Угледар, Курахово, Селидово. Будут сворачивать фронт, захватывать Донбасс. После этого останется один на Донбассе большой, коммуникационный, стратегический узел - это Краматорско-Славянская агломерация. Враг будет затем сосредотачивать усилия на наступлении на том направлении.
Контролируя Покровск, Мирноград им будет делать это гораздо легче. Потому что у нас такого узла уже не будет. До самой границы Днепропетровщины таких узлов обороны, высот, удобных географических, топографических высот, позиции для обороны, к сожалению, уже нет. Враг будет обычно проходить в направлении на Днепропетровщину. Это очень близко от Покровска", – пояснил он.
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Лисак падло, хатинку вже прикупив у Іспанії,чи на масковію будеш тікати?
Вава вава!! Твоєму Марахвону не вірять !!