РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9499 посетителей онлайн
Новости Война
6 434 26

Покровск является важным стратегическим узлом. Его оккупация позволит РФ идти на Днепропетровщину, - Бутусов

Бутусов про ситуацію на Покровському напрямку

Оккупация Покровска на Донетчине российскими захватчиками лишит Украину важного стратегического узла.

Об этом в эфире Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В случае оккупации Покровска россияне будут использовать этот успех, чтобы начать сворачивать фронт на Донбассе на север и юг.

"Они сейчас давят серьезно на Угледар. Это единственный бастион, город, который находится на очень удобных высотах. На котором строилась наша оборона с 2022 года. Враг будет сворачивать и идти на Юг. Им нужно Угледар, Курахово, Селидово. Будут сворачивать фронт, захватывать Донбасс. После этого останется один на Донбассе большой, коммуникационный, стратегический узел - это Краматорско-Славянская агломерация. Враг будет затем сосредотачивать усилия на наступлении на том направлении.

Контролируя Покровск, Мирноград им будет делать это гораздо легче. Потому что у нас такого узла уже не будет. До самой границы Днепропетровщины таких узлов обороны, высот, удобных географических, топографических высот, позиции для обороны, к сожалению, уже нет. Враг будет обычно проходить в направлении на Днепропетровщину. Это очень близко от Покровска", – пояснил он.

Также смотрите: Враг ночью ударил по Покровску: повреждены социальный объект и 12 многоэтажек. ФОТОрепортаж

Автор: 

боевые действия (3921) Бутусов Юрий (4345) Покровск (569)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Доля Покровська, разом з Донбасом, вже Зельоними вирішена. Взамін відволікають тимчасовою перемогою.
показать весь комментарий
22.08.2024 14:55
+9
А в той час зебіли (більшість яких за кордоном) радіють за Суджу. ПАбедуни!
показать весь комментарий
22.08.2024 15:00
+8
Виновато желание наших дармоедов как можно больше спи..дить и уехать в Монако -все просто.
показать весь комментарий
22.08.2024 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доля Покровська, разом з Донбасом, вже Зельоними вирішена. Взамін відволікають тимчасовою перемогою.
показать весь комментарий
22.08.2024 14:55 Ответить
Покровськ велике місто, хочаб порівняно з Авдієвкою, яку кацапи штурмували пів року. 60000 населення, мабуть всі місцеві чоловіки вже взяли в руки зброю і чекають на ворога, як ви гадаєте?
показать весь комментарий
22.08.2024 15:57 Ответить
По населенню,Покровськ був вдвічі більший,а по площі міста майже однакові.
показать весь комментарий
22.08.2024 16:29 Ответить
А чому тебе в усть- зажопіньсь..у, так зацівила доля Покррвська ?
показать весь комментарий
22.08.2024 20:22 Ответить
зелена мерзота здасть Україну, а потім буде дулі вертіти зі свого сраєля
показать весь комментарий
22.08.2024 23:41 Ответить
А в той час зебіли (більшість яких за кордоном) радіють за Суджу. ПАбедуни!
показать весь комментарий
22.08.2024 15:00 Ответить
А чому тебе виклюючно російські тролі лайкають і тільки один корисний ідіот із України ?
показать весь комментарий
22.08.2024 20:23 Ответить
Надо было бережно и надежно хранить боеприпасы и делать новые. Но нет. Мы считали что Россия друг. В то время как россияне всегда считали наши земли своими. Всегда! Им как кость к горле Киев который отец городов русских но над ним не русский флаг. Их это реально бесит и они спать не могут. Но нашим правителям и нам самим это было как бы не понятно. Сейчас если бы у нас был избыток боеприпасов мы могли бы кацапов просто перемешать с землей и наступающих просто не стало бы физически. Но мы не можем или что? Кто или что виновато. Малороссийство хатаскрайничество или пофигизм?
показать весь комментарий
22.08.2024 15:02 Ответить
Для того , чтобы мочь , нужно сначала этого захотеть . А вот желания в верхах , чтобы ВСУ защитили Донбасс как раз и нет . Всего лишь один единственный хаймарс для контрбатарейной борьбы мог бы значительно облегчить и изменить ситуацию . Но его , даже одного нет . Поэтому артиллерия и рсзо врага чувствуют себя свободно и безнаказанно работают с одних и тех же позиций без перерыва .
показать весь комментарий
22.08.2024 15:18 Ответить
Виновато желание наших дармоедов как можно больше спи..дить и уехать в Монако -все просто.
показать весь комментарий
22.08.2024 15:18 Ответить
Эти самые дармоеды малоросы и есть. Все похрену. В Украину не верим. И поэтому главное урвать себе шмат. Избиратели Зеленского... я с ними общался. Я их услышал и понял " да все равно НА Украине ничего не изменится а так хоть поржом". Именно тако их мнение было. Ну и прочий бред типа " та там воюют те кому делать нех" или " будет совместная полиция ДНР и Украины и будет мир". Реально я в шоке был. Вроде взрослые люди а ума как в 5 ти летнего.
показать весь комментарий
22.08.2024 15:43 Ответить
Приблизно 80% дурні, а решта швидше перехідна ланка. От і все пояснення. 2 місяця тому, приблизно, в Покровська клумби висаджували, газон впорядковували. А ви дивуєтесь.
показать весь комментарий
22.08.2024 20:39 Ответить
Побудувати лінію Суровікіна ні? Бо так москалі будують? Якщо у генералітету України не вистачає фантазії, то хочь копіюйте.
показать весь комментарий
22.08.2024 15:46 Ответить
Якби то не проЗЕсрали стугни, богдани, громи та ін. то стримувати шакалів можно було б навіть без ліній - а просто знищуючи їх , і не тільки логістік а просто всіх хто рипне..
показать весь комментарий
22.08.2024 16:59 Ответить
І скільки бу нас було отого, що ти
показать весь комментарий
22.08.2024 17:59 Ответить
Розуму не вистачає. А ресурсів, як в москалів не має.
показать весь комментарий
22.08.2024 20:40 Ответить
А на Дніпропетровщині ні одної фортифікаціонної споруди.
Лисак падло, хатинку вже прикупив у Іспанії,чи на масковію будеш тікати?
показать весь комментарий
22.08.2024 15:57 Ответить
І що славні нащадки козаків? Навіть не чухаються. Чи цілком обгрунтовано сподіваються, що орки видихнуться і на Дніпро вже не попруть?
показать весь комментарий
22.08.2024 20:44 Ответить
Думкозлочинець!!
Вава вава!! Твоєму Марахвону не вірять !!
показать весь комментарий
22.08.2024 16:57 Ответить
Пане Олександр, ви якийсь дурнуватий.
показать весь комментарий
22.08.2024 18:01 Ответить
Все так, пане Бутусов. Але до зелених не доходить. Іноді мені здається, що краще підписати перемир'я, щоб провести вибори і обрати президентом пана Залужного, ну, або принаймні Пороха.
показать весь комментарий
22.08.2024 17:57 Ответить
Ви Залужного під конвоєм в президенти приводимите? У Порошенка не має електоральної більшості. Які казкові рішення запропонуєте?
показать весь комментарий
22.08.2024 20:47 Ответить
Що значить ,,під конвоєм"? З чого це ви взяли, що він не погодиться балотуватися?
показать весь комментарий
24.08.2024 18:23 Ответить
Грамотно Бутусов пише.
показать весь комментарий
22.08.2024 20:52 Ответить
 
 