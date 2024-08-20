Враг ночью ударил по Покровску: повреждены социальный объект и 12 многоэтажек. ФОТОрепортаж

Войска РФ в ночь на 20 августа обстреляли город Покровск Донецкой области, повреждены социальный объект и 12 многоэтажек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

По состоянию на 10:00 в Контактный центр уже поступило 110 обращений от жителей по поводу повреждения имущества.

Относительно пострадавших, обращений к медикам не зафиксировано.

Окончательные последствия обстрела выясняются.

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