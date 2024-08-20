Ворог вночі вдарив по Покровську: пошкоджено соціальний об’єкт і 12 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж
Війська РФ у ніч на 20 серпня обстріляли місто Покровськ Донецької області, пошкоджено соціальний обʼєкт і 12 багатоповерхівок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.
Станом на 10:00 до Контактного центру вже надійшло 110 звернення від мешканців з приводу пошкодження майна.
Щодо постраждалих, то звернень до медиків не зафіксовано.
Остаточні наслідки обстрілу зʼясовуються.
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показати весь коментар20.08.2024 12:13 Відповісти Мені подобається 1
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