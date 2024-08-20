Ворог вночі вдарив по Покровську: пошкоджено соціальний об’єкт і 12 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

Війська РФ у ніч на 20 серпня обстріляли місто Покровськ Донецької області, пошкоджено соціальний обʼєкт і 12 багатоповерхівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Станом на 10:00 до Контактного центру вже надійшло 110 звернення від мешканців з приводу пошкодження майна.

Щодо постраждалих, то звернень до медиків не зафіксовано.

Остаточні наслідки обстрілу зʼясовуються.

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