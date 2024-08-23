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Новости Война
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Рашисты пытаются захватить ключевую высоту в районе Покровска, - DeepState

Росіяни намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська

К юго-западу от района Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска Донецкой области, которую рашисты пытаются захватить.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, передает Цензор.НЕТ.

На Донецком направлении ситуация остается сложной и ухудшается. Последние обновления свидетельствуют о том, что враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", - пояснил Погорелый.

По его словам, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которую российские войска стремятся захватить.

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"Эта высота простирается до Селидово. Если россияне займут эту высоту, это создаст серьезные проблемы для украинских военных, которые находятся в низинах или у реки Волчья", - отметил аналитик DeepState.

Погорелый отметил, что ситуацию пока не удалось стабилизировать. В районе развернуто невероятное количество личного состава противника.

"Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", - добавил он.

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Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что оккупация Покровска в Донецкой области российскими захватчиками лишит Украину важного стратегического узла.

Автор: 

Донецкая область (9498) боевые действия (3926) Покровск (570)


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Топ комментарии
+23
Не маю сумнівів, поряд з висотою та на ній немає ні однієї фортифікаційної споруди...все вкрадено зеленою гнидою...
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23.08.2024 13:02
+13
А гундос з індусом музеї відвідує
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23.08.2024 12:52
+13
Захопив Новогродівку??? Вони тільки вчора до неї підійшли а сьогодні вже захопили, якщо правда то це повний капець.
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23.08.2024 13:42
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А гундос з індусом музеї відвідує
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23.08.2024 12:52 Ответить
Гундосу пофіг на Україну, докрасти все що можна і втекти в Оман
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23.08.2024 14:30 Ответить
"У районі розвернута неймовірна кількість особового складу" . Це підготовка до здачі?
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23.08.2024 12:52 Ответить
Не маю сумнівів, поряд з висотою та на ній немає ні однієї фортифікаційної споруди...все вкрадено зеленою гнидою...
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23.08.2024 13:02 Ответить
Кацапи розвернулись на південь, укріплюють фланг. Скоріш за все спочатку зачистять лівий фланг, візьмуть Селідово, а вже потім підуть на Покровськ з фланговим охопленням з півдня
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23.08.2024 13:04 Ответить
Захопив Новогродівку??? Вони тільки вчора до неї підійшли а сьогодні вже захопили, якщо правда то це повний капець.
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23.08.2024 13:42 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.08.2024 13:56 Ответить
Ти з окопу?
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23.08.2024 15:30 Ответить
Ти з окопу?
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23.08.2024 16:22 Ответить
Ще раз, убоге, ти в окопі повідомлення зі смайликами ваяєш? Невже таке важке питання для істоти, яка використовує нік "Гермес"?
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23.08.2024 17:16 Ответить
Та ти шо? Кермо крутиш і лайнецом плюєшся?
Ось коли будеш, як мої близькі з курщини, харківщини та донетчини, з "0", писати, ось тоді і поспілкуємось.
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23.08.2024 18:07 Ответить
Зараз ворог підсилює цей напрямок, перекидає туди усі наявні резерви, навіть з Курщини, проломують цей напрямок, якщо найближчим часом ЗСУ не візьмуть під вогняний контроль Курськ та Курчатов (а вони скоріш за все не візьмуть, наші партнери не нададуть дозвіл) то це буде фіаско
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23.08.2024 14:38 Ответить
Фіаско сталось у твоєї мамці, коли тебе народила...
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23.08.2024 16:26 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10347 Петро Порошенко (з командою нині волонтерять в Покровську), розказує :
Бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і окремі бригади та батальйони залишилися без FPV-шок.
Лише кілька днів тому я отримав повідомлення від частини нашої команди, голови Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгія Цагареїшвілі та багатьох інших батальйонів та бригад, що дрони закінчилися. І треба негайно з цим щось робити.
207 батальйон ТрО, в лавах якого наш Георгій зараз вибиває ворога зі Сходу. Воїни майже постійно на цьому напрямку - Сєверодонецьк, Бахмут, а нині Покровськ. Нашим тут тяжко, але й росіянам непереливки.
А ми їх підтримуємо і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шок та Мавіків передаємо справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Мавіки», «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
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23.08.2024 15:03 Ответить
Тож на Донеччину цього разу загалом передаємо:
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
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23.08.2024 15:06 Ответить
Б...ть скільки людей загинуло і відсутність достатньої кількості дронів а головне їх якості..

Що так важко закупити станки ЧПУ, пару термопласт автоматів, паяльне роботизоване обладнання і залишається тільки зборка яку можна налагодити конвеєрно... та це дасть змогу випускати серії на різні частоти і підвищить якість

все сховати десь в метро та можна десятками тисяч їх випускати або розпорошити по Україні...

ще б добре було спеціальні ********** випускати із легкосплавною шрапнеллю для піхоти
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23.08.2024 15:48 Ответить
 
 