Рашисты пытаются захватить ключевую высоту в районе Покровска, - DeepState

К юго-западу от района Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска Донецкой области, которую рашисты пытаются захватить.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, передает Цензор.НЕТ.

На Донецком направлении ситуация остается сложной и ухудшается. Последние обновления свидетельствуют о том, что враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", - пояснил Погорелый.

По его словам, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которую российские войска стремятся захватить.

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"Эта высота простирается до Селидово. Если россияне займут эту высоту, это создаст серьезные проблемы для украинских военных, которые находятся в низинах или у реки Волчья", - отметил аналитик DeepState.

Погорелый отметил, что ситуацию пока не удалось стабилизировать. В районе развернуто невероятное количество личного состава противника.

"Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", - добавил он.

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Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что оккупация Покровска в Донецкой области российскими захватчиками лишит Украину важного стратегического узла.