Рашисты пытаются захватить ключевую высоту в районе Покровска, - DeepState
К юго-западу от района Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска Донецкой области, которую рашисты пытаются захватить.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, передает Цензор.НЕТ.
На Донецком направлении ситуация остается сложной и ухудшается. Последние обновления свидетельствуют о том, что враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", - пояснил Погорелый.
По его словам, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которую российские войска стремятся захватить.
"Эта высота простирается до Селидово. Если россияне займут эту высоту, это создаст серьезные проблемы для украинских военных, которые находятся в низинах или у реки Волчья", - отметил аналитик DeepState.
Погорелый отметил, что ситуацию пока не удалось стабилизировать. В районе развернуто невероятное количество личного состава противника.
"Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", - добавил он.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что оккупация Покровска в Донецкой области российскими захватчиками лишит Украину важного стратегического узла.
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Ось коли будеш, як мої близькі з курщини, харківщини та донетчини, з "0", писати, ось тоді і поспілкуємось.
Бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і окремі бригади та батальйони залишилися без FPV-шок.
Лише кілька днів тому я отримав повідомлення від частини нашої команди, голови Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгія Цагареїшвілі та багатьох інших батальйонів та бригад, що дрони закінчилися. І треба негайно з цим щось робити.
207 батальйон ТрО, в лавах якого наш Георгій зараз вибиває ворога зі Сходу. Воїни майже постійно на цьому напрямку - Сєверодонецьк, Бахмут, а нині Покровськ. Нашим тут тяжко, але й росіянам непереливки.
А ми їх підтримуємо і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шок та Мавіків передаємо справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Мавіки», «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
Що так важко закупити станки ЧПУ, пару термопласт автоматів, паяльне роботизоване обладнання і залишається тільки зборка яку можна налагодити конвеєрно... та це дасть змогу випускати серії на різні частоти і підвищить якість
все сховати десь в метро та можна десятками тисяч їх випускати або розпорошити по Україні...
ще б добре було спеціальні ********** випускати із легкосплавною шрапнеллю для піхоти