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Захват россиянами Покровска означает потерю еще одного важного логистического маршрута, - майор НГУ Кожубенко

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

На Лимано-Бахмутском направлении замедление россиян не наблюдается. Враг, несмотря на ситуацию в Курской области, не снял свои резервы с этого направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" рассказал офицер секции планирования бригады "Рубіж" майор НГУ Дмитрий Кожубенко.

"Для Лимано-Бахмутского направления захват россиянами Покровска означает потерю еще одного важного логистического маршрута. Для Украины это также будет потеря еще одного крупного города", - подчеркнул Кожубенко.

Наступательные действия россиян там продолжаются. Иногда вражеские силы движутся большими группами, иногда - меньшими.

"Мы не наблюдаем значительного уменьшения их активности. Нет информации о том, что противник перебрасывает свои силы с нашего направления", - добавил Кожубенко.

Также смотрите: Наступление на Покровск: ключевой узел юга Донбасса | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (3926) Национальная гвардия (2106) Покровск (570)


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Топ комментарии
+5
Не на часі говорити про це. У Зельоних все під контролем! Все решта то вороже ІПСО і рука Кремля!
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23.08.2024 12:03
+4
Да ладно, до Чопа еще много условных "больших городов"... Суджа-Наш! Слава ВСУ! Верховный Главнокомандующий и Главком ВСУ Наполеоны нашей эпохи ! Все збс.
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23.08.2024 12:02
+3
ОП того і хоче. Зливають фронт на всіх напрямках.
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23.08.2024 12:15
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Якщо відступати, то мінуйте територію щоб потім, коли "обживуться", можна буде прийти на новоселіє....
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23.08.2024 11:52 Ответить
Чим мінувати, мін нема, гроші розікрали зелені мерзоти потужні менеджери. Хівба що лайном ???
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23.08.2024 13:57 Ответить
Да ладно, до Чопа еще много условных "больших городов"... Суджа-Наш! Слава ВСУ! Верховный Главнокомандующий и Главком ВСУ Наполеоны нашей эпохи ! Все збс.
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23.08.2024 12:02 Ответить
ти приколюєшся чи маєш методичку
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23.08.2024 12:51 Ответить
значит пора идти на Белгород!
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23.08.2024 12:02 Ответить
Не на часі говорити про це. У Зельоних все під контролем! Все решта то вороже ІПСО і рука Кремля!
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23.08.2024 12:03 Ответить
Mojio mnenije eto ploxo podgotovlena brigada ta sto oboraniajet Pakrovsk,i kacapi eto nasli gde slaboje mesto,takix mest jest ne odna.Pocemu drugaja brigada skazem 79 derzit oboronu ili skazem 3 peresla nastupu,a zdes net.Ukraine jesli sravnit s NATO vojskami otlycije to sto operaciji kontrolirujet brigadnom urovne,takze netu sviazani kak NATo nazyvajetsia united vojska,gde kliucevuju rol igrajet samolioti,zdes kak bi otdelno s redkimi izkliucenijami.Kursk pust idut dalse nenado ix otozvat,eto i jest kak ja vizu pobeda za ves period vojni
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23.08.2024 12:03 Ответить
Nado idti dalse v Kursk,tam i legce jest zaniat teritoriji.Vojna na teritoriji vraga eto znacit sravnivat ix goroda i posiollk,a ne u sebiai.Nadejus nebudet priniato resenyje otojti na pomoc Pakrovsk ili drugoje potomu sto tam brigadi neumejet vojevat.
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23.08.2024 12:32 Ответить
Krome togo nado ecio vesti takoje ka unizit zvanije.Jesli bil generalom stanes polkovnikom,jesli ti dal ploxija zadanije.Stob bylo jasnej,poterial ucastok poterial zvanije,ne tolko nado poceriat do generala,no i ocenit realno sto ti zdelal
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23.08.2024 12:54 Ответить
Недавно там побував зе,фоткався на фоні знаку,що на фото в статті.
Ознака касапам,що згоден.
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23.08.2024 12:04 Ответить
З втратою Покровська відкривається дорога на Дніпро - а там степ та степ кругом
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23.08.2024 12:04 Ответить
То що, Покровськ все?
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23.08.2024 12:07 Ответить
ОП того і хоче. Зливають фронт на всіх напрямках.
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23.08.2024 12:15 Ответить
Все згідно плану. Оманського плану..
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23.08.2024 12:21 Ответить
Видатний Політик Сузір'я Волопас, Сонце Всіх Сонць кермує... Певно знає куди ???
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23.08.2024 12:25 Ответить
Що знову важливий логістичний центр як Севедонецьк, Лісічаньск, Бахмут, Авдіївка, Покровськ і все впаде ?
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23.08.2024 12:40 Ответить
Підуть на Дніпро і Запоріж - впаде все, першим буде тікати найвидатніший Зе- л*ідор
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23.08.2024 14:01 Ответить
Ну так, в тебе за кордоном усе гарно. Мабуть першим ешелоном виїхав і явно не з прифронтового міста, бо по інакшому б висловлювався. І мабуть з зелених, бо їм теж усім похер на наші міста (містом менше, містом більше, яка різниця), головне Суджа наша. Шапіто-2019
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23.08.2024 14:44 Ответить
Треба парад на Хрещатику завтра провести. Як у 2014
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23.08.2024 13:26 Ответить
 
 