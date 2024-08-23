Захват россиянами Покровска означает потерю еще одного важного логистического маршрута, - майор НГУ Кожубенко

На Лимано-Бахмутском направлении замедление россиян не наблюдается. Враг, несмотря на ситуацию в Курской области, не снял свои резервы с этого направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" рассказал офицер секции планирования бригады "Рубіж" майор НГУ Дмитрий Кожубенко.

"Для Лимано-Бахмутского направления захват россиянами Покровска означает потерю еще одного важного логистического маршрута. Для Украины это также будет потеря еще одного крупного города", - подчеркнул Кожубенко.

Наступательные действия россиян там продолжаются. Иногда вражеские силы движутся большими группами, иногда - меньшими.

"Мы не наблюдаем значительного уменьшения их активности. Нет информации о том, что противник перебрасывает свои силы с нашего направления", - добавил Кожубенко.

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