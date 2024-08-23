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Новини
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Захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту, - майор НГУ Кожубенко

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

На Лимано-Бахмутському напрямку сповільнення росіян не спостерігається. Ворог, попри ситуацію у Курській області,  не зняв свої резерви з цього напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж" майор НГУ Дмитро Кожубенко.

Для Лимано-Бахмутського напрямку захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту. Для України це також буде втрата ще одного великого міста", - наголосив Кожубенко.

Наступальні дії росіян там продовжуються. Інколи ворожі сили рухаються більшими групами, іноді - меншими.

"Ми не спостерігаємо значного зменшення їхньої активності. Немає інформації про те, що противник перекидає свої сили з нашого напрямку", - додав Кожубенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль близький до розгрому Покровська, який є життєво важливим для України, - The Economist

Автор: 

бойові дії (3681) Національна гвардія (1517) Покровськ (602)


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Топ коментарі
+5
Не на часі говорити про це. У Зельоних все під контролем! Все решта то вороже ІПСО і рука Кремля!
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23.08.2024 12:03
+4
Да ладно, до Чопа еще много условных "больших городов"... Суджа-Наш! Слава ВСУ! Верховный Главнокомандующий и Главком ВСУ Наполеоны нашей эпохи ! Все збс.
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23.08.2024 12:02
+3
ОП того і хоче. Зливають фронт на всіх напрямках.
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23.08.2024 12:15
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Якщо відступати, то мінуйте територію щоб потім, коли "обживуться", можна буде прийти на новоселіє....
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23.08.2024 11:52 Відповісти
Чим мінувати, мін нема, гроші розікрали зелені мерзоти потужні менеджери. Хівба що лайном ???
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23.08.2024 13:57 Відповісти
Да ладно, до Чопа еще много условных "больших городов"... Суджа-Наш! Слава ВСУ! Верховный Главнокомандующий и Главком ВСУ Наполеоны нашей эпохи ! Все збс.
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23.08.2024 12:02 Відповісти
ти приколюєшся чи маєш методичку
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23.08.2024 12:51 Відповісти
значит пора идти на Белгород!
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23.08.2024 12:02 Відповісти
Не на часі говорити про це. У Зельоних все під контролем! Все решта то вороже ІПСО і рука Кремля!
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23.08.2024 12:03 Відповісти
Mojio mnenije eto ploxo podgotovlena brigada ta sto oboraniajet Pakrovsk,i kacapi eto nasli gde slaboje mesto,takix mest jest ne odna.Pocemu drugaja brigada skazem 79 derzit oboronu ili skazem 3 peresla nastupu,a zdes net.Ukraine jesli sravnit s NATO vojskami otlycije to sto operaciji kontrolirujet brigadnom urovne,takze netu sviazani kak NATo nazyvajetsia united vojska,gde kliucevuju rol igrajet samolioti,zdes kak bi otdelno s redkimi izkliucenijami.Kursk pust idut dalse nenado ix otozvat,eto i jest kak ja vizu pobeda za ves period vojni
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23.08.2024 12:03 Відповісти
Nado idti dalse v Kursk,tam i legce jest zaniat teritoriji.Vojna na teritoriji vraga eto znacit sravnivat ix goroda i posiollk,a ne u sebiai.Nadejus nebudet priniato resenyje otojti na pomoc Pakrovsk ili drugoje potomu sto tam brigadi neumejet vojevat.
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23.08.2024 12:32 Відповісти
Krome togo nado ecio vesti takoje ka unizit zvanije.Jesli bil generalom stanes polkovnikom,jesli ti dal ploxija zadanije.Stob bylo jasnej,poterial ucastok poterial zvanije,ne tolko nado poceriat do generala,no i ocenit realno sto ti zdelal
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23.08.2024 12:54 Відповісти
Недавно там побував зе,фоткався на фоні знаку,що на фото в статті.
Ознака касапам,що згоден.
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23.08.2024 12:04 Відповісти
З втратою Покровська відкривається дорога на Дніпро - а там степ та степ кругом
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23.08.2024 12:04 Відповісти
То що, Покровськ все?
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23.08.2024 12:07 Відповісти
ОП того і хоче. Зливають фронт на всіх напрямках.
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23.08.2024 12:15 Відповісти
Все згідно плану. Оманського плану..
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23.08.2024 12:21 Відповісти
Видатний Політик Сузір'я Волопас, Сонце Всіх Сонць кермує... Певно знає куди ???
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23.08.2024 12:25 Відповісти
Що знову важливий логістичний центр як Севедонецьк, Лісічаньск, Бахмут, Авдіївка, Покровськ і все впаде ?
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23.08.2024 12:40 Відповісти
Підуть на Дніпро і Запоріж - впаде все, першим буде тікати найвидатніший Зе- л*ідор
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23.08.2024 14:01 Відповісти
Ну так, в тебе за кордоном усе гарно. Мабуть першим ешелоном виїхав і явно не з прифронтового міста, бо по інакшому б висловлювався. І мабуть з зелених, бо їм теж усім похер на наші міста (містом менше, містом більше, яка різниця), головне Суджа наша. Шапіто-2019
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23.08.2024 14:44 Відповісти
Треба парад на Хрещатику завтра провести. Як у 2014
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23.08.2024 13:26 Відповісти
 
 