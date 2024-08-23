Захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту, - майор НГУ Кожубенко

На Лимано-Бахмутському напрямку сповільнення росіян не спостерігається. Ворог, попри ситуацію у Курській області, не зняв свої резерви з цього напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж" майор НГУ Дмитро Кожубенко.

Для Лимано-Бахмутського напрямку захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту. Для України це також буде втрата ще одного великого міста", - наголосив Кожубенко.

Наступальні дії росіян там продовжуються. Інколи ворожі сили рухаються більшими групами, іноді - меншими.

"Ми не спостерігаємо значного зменшення їхньої активності. Немає інформації про те, що противник перекидає свої сили з нашого напрямку", - додав Кожубенко.

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