Захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту, - майор НГУ Кожубенко
На Лимано-Бахмутському напрямку сповільнення росіян не спостерігається. Ворог, попри ситуацію у Курській області, не зняв свої резерви з цього напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж" майор НГУ Дмитро Кожубенко.
Для Лимано-Бахмутського напрямку захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту. Для України це також буде втрата ще одного великого міста", - наголосив Кожубенко.
Наступальні дії росіян там продовжуються. Інколи ворожі сили рухаються більшими групами, іноді - меншими.
"Ми не спостерігаємо значного зменшення їхньої активності. Немає інформації про те, що противник перекидає свої сили з нашого напрямку", - додав Кожубенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ознака касапам,що згоден.