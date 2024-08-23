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Кремль близький до розгрому Покровська, який є життєво важливим для України, - The Economist

Ситуація в Покровську

Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні підготували основу для наступу на Покровськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.

Видання називає Покровськ "життєво важливим" для України. 

"Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що несподіваний наступ на Курську послабить тиск. У всякому разі, просування Росії прискорилося", - йдеться в матеріалі.

The Economist зазначає, що українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, ворог пускає їх у десять разів більше. Інші вказують на російську тактику - невеликі атаки піхоти, плануючі бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з поповненням війська.

Читайте: Покровськ є важливим стратегічним вузлом. Його окупація дозволить РФ йти на Дніпропетровщину, - Бутусов

На покровському напрямку на одного українського військового припадає чотири російських.

"Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні підготували основу для наступу на Покровськ. Зараз Росія знаходиться в 10 км від міста", - пише видання.

Операція в Курській області підняла моральний дух, але це тривало недовго. РФ перекинула війська з інших ділянок східної лінії фронту, але навколо Покровська лише посилилася. Водночас Україна передислокувала підрозділи спецпризначенців до Курська, а покровський фронт латає неперевіреними формуваннями, зазначає The Economist.

"Коли Покровськ розчавлять, як Маріуполь, Бахмут і Авдіївку, здається лише питанням часу", - підсумувало видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступ на Покровськ: ключовий вузол півдня Донбасу | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8308) Покровськ (602)


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Топ коментарі
+20
Там новий асфальт та свіжовисаджена рожа, не впаде)
У нас досі є мери Маріуполя та Мелітополя та усіх інших захоплених міст та сел, судді, прокурори, голови МВ та РВ УМВС, податківці, митники, працівники різних ДП, в тому числі керівники не уснуючих портів, і усі вони досі отримують платню з бюджету.
Так що з адмінресурсом Покровська все буде добре. Вони накрали там і поїхали красти в іншому місці.
А от звичайним людям пипець, навіть тим що втечуть, бо втратили і домівки і роботу.
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23.08.2024 07:42
+19
За все несе відповідальність президент і його оточення ,зміна вищого військового керівництва ,провал мобілізації і все заради рейтингу ,та відсутність фортефікаційних споруд привели до сумних наслідків і навіть курська операція не зупиняє ворога.
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23.08.2024 07:22
+18
це тобі Єрмак сказав? 🤣🤣🤣
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23.08.2024 06:51
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Покровськ взяти буде дуже важко, кацапоiди зломають там хребта собi
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23.08.2024 06:32 Відповісти
це тобі Єрмак сказав? 🤣🤣🤣
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23.08.2024 06:51 Відповісти
Йому було бачення!
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23.08.2024 07:10 Відповісти
про Бахмут теж так казали..
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23.08.2024 09:40 Відповісти
После того, как просрали капитальные укрепления, созданные на том направлении в 2015-2018 годах, я уже ничему не удивляюсь.
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23.08.2024 09:44 Відповісти
Выдавали оружия треть от необходимого а теперь только факты констатируют.
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23.08.2024 06:48 Відповісти
А де твоє дякую за те, що видали?
І за гроші дякую не забудь.
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23.08.2024 08:43 Відповісти
Выдавали? А где наше оружие?
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23.08.2024 09:45 Відповісти
Не було належних укріплень ні перед чи подопрозі до.....((
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23.08.2024 06:50 Відповісти
Легко бути циніками,коли війна відбувається не у Вашій країні!
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23.08.2024 06:53 Відповісти
Нормальний вiк для вiйська 25-50, тi хто молодше ще не можуть, тi хто старше вже не можуть.
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23.08.2024 07:09 Відповісти
Фпв дрони на голову ловити можуть всі, не вигадуйте.
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23.08.2024 07:31 Відповісти
Зермак своє робить.
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23.08.2024 06:54 Відповісти
18-річні це вже дорослі з паспортами.
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23.08.2024 06:56 Відповісти
Як сказала одна жінка: це вчорашні діти у них все життя попереду, йдіть і воюйте, а не ховаєтесь за нашими 18-20 літніми дітьми, хай йдуть воюють діти янелоха та його банди, а наших дітей ви не отримаєте.
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23.08.2024 10:22 Відповісти
Ми бачимо як кацапи воюють і чого досягають. Не треба нам розповідати про їх м'яко кажучи досягнення у Маріуполі, бахмуті та авдіївці. Що там ще? Безглузде ***** костями ляже під покровськом. Те що воно там просувається нічого не варте.
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23.08.2024 07:09 Відповісти
Бачите з охфісу?
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23.08.2024 07:17 Відповісти
Я приблизно те саме бачу з Покровська.
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23.08.2024 08:01 Відповісти
Те що українці системно нехтували своєю безпекою дається в знаки. Чи не так, розумники? Прийшов час спокути за ваші гріхи проти України. Борітеся, проливайте свою кров, знищуйте ворога на землі, на воді у повітрі, і головне у мізках. А сплатити борги накопичені за 30 років це шляхетна справа.
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23.08.2024 08:52 Відповісти
За все несе відповідальність президент і його оточення ,зміна вищого військового керівництва ,провал мобілізації і все заради рейтингу ,та відсутність фортефікаційних споруд привели до сумних наслідків і навіть курська операція не зупиняє ворога.
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23.08.2024 07:22 Відповісти
Курська операція то взагалі тупа дурниця, вихід з курщини однако буде, відтягнути орду зі сходу не вдалося, а іншої мети не було.
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23.08.2024 08:00 Відповісти
І на кого ж це натяк про "невдалі ротації"і "відхід з Авдіївки"?)) НЕВЖЕ на сонцесяйних? Як ви можете, вони ж стіКи зробили- і мобілізацію спеціально провалювали, і пересратися намагалися з усіма, аби нам нічого не давали зі зброї, і п'яте, і десяте... Це прям наклеп, ніззя ж так)))
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23.08.2024 07:28 Відповісти
Ми перемагаємо а вони всі брешуть.Все запретіть!
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23.08.2024 07:43 Відповісти
Там новий асфальт та свіжовисаджена рожа, не впаде)
У нас досі є мери Маріуполя та Мелітополя та усіх інших захоплених міст та сел, судді, прокурори, голови МВ та РВ УМВС, податківці, митники, працівники різних ДП, в тому числі керівники не уснуючих портів, і усі вони досі отримують платню з бюджету.
Так що з адмінресурсом Покровська все буде добре. Вони накрали там і поїхали красти в іншому місці.
А от звичайним людям пипець, навіть тим що втечуть, бо втратили і домівки і роботу.
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23.08.2024 07:42 Відповісти
В мене враження, що це - іпсо, з метою ввести ворога в оману та заставити втягнутися в багатомісячну ресурсовитратну битву за новий Маріуполь Бахмут Авдос та Годинник Яр. От навіщо йому зараз Покровськ, коли наше МОН вже подумує над навчальними програмами для школярів курської області, керованої комендантом Москальовим. // Географічна важливість Покровська перебільшена. На домбас ведуть три дороги: з Дніпра на Покровськ (вона вже глухий кут), з Запора на Курахово-Вуглєдар, та з Харкова через Славянськ на Торєцьк та Годинник Яр. З дорогами від Харкова та Запора все гаразд.
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23.08.2024 07:48 Відповісти
бізнес-листок The Economist взявся аналізувати військові справи? Ну, якщо заплатили, то звісно...
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23.08.2024 08:16 Відповісти
Знову годують інсинуаціями
нормальний головнокомандуючий,
плануючи операцію
продумує всі можливі варіанти
і її результати
Вони хочуть згодувати українців думкою,
що вони думали ось так
А вийшло інакше, як у додіків
АБМАНУЛІ ДУРАЧКА
Кому це ниття потрібно?
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23.08.2024 08:18 Відповісти
7 місяців **************, заборона бити по тилам в кацапстані і чого на Заході очікують? Всі ці проблеми ми закриваємо тілами солдат
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23.08.2024 08:32 Відповісти
Курську аферу організували не партери з Заходу.
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23.08.2024 08:52 Відповісти
Наловили кацапських ********, котрих потім обміняють на наших героїв. Наробили галосу на заході. Посварили сцикунів кадировців зі z-бидлом. Обісцяні кацапи дуже смішно тікали.
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23.08.2024 10:13 Відповісти
От коли обміняють на Героїв, тоді буде хоч один залік і +.
Поки що нічого суттєвого.

ТАМ ми щодня втрачаємо найдорожче, життя громадян України.

https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький

На щиті додому повернувся Тарас Володимирович Зілінко із Софіївської громади.
Загинув біля населеного пункту Спальне Курської області.
Бійцю було 42 роки. У загиблого воїна залишилися мама, батько, сестра та рідня.

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23.08.2024 10:21 Відповісти
Слава Героям! Яка різниця де вбивати русню, під курськом чи під Донецьком?
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23.08.2024 10:32 Відповісти
"Покровськ є важливим стратегічним вузлом. Його окупація дозволить РФ йти на Дніпропетровщину, - Бутусов"

 Джерело:
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23.08.2024 10:48 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький

Калинівщина знову у скорботі. У Курській області рф загинув житель Великих Кутищ Віталій Максимчук.

У лютому 2023 року Віталій Максимчук зі зброєю у руках став на захист рідної землі.

У Героя залишилися мама, вітчим, троє дітей та два брати, один із яких також воює за Україну.

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23.08.2024 10:23 Відповісти
а поки бидло пускає слюні на Курськ
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23.08.2024 08:35 Відповісти
Боти скиглять, значить усе вірно робимо.
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23.08.2024 10:08 Відповісти
100 %!!!! Дістали вже вояки диванні.
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23.08.2024 10:28 Відповісти
яке ти обмеюеже. критику влади від обіжених твої соплєй відрізнити не можеш.
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25.08.2024 02:58 Відповісти
Чого такі мінорні настрої? Зєля робить все те, що пообіцяв в Омані. Все йде по плану. А ви як думали?
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23.08.2024 08:41 Відповісти
пообіцяв в Омані що? вбити 600 000 москалів та знищити купу москальської військової техніки, авіації та флоту? нічого собі обіцянки! та ху йло за такі обіцянки того патрушева четвертувало би відразу. тож не меліть дурниць, юлєбот ви наш.. таємний візит Вови в Оман був? був. подібних візитів за спиною наших західних партнерів і таємно від свого народу не мало бути? так, не мало бути! чому той візит стався? бо перед тим за кілька тижнів у Нормандії на підпис ху йлу поклали не той документ, який готував Козак із Єрмаком. от саме і по цій причині Вову вивезли в Оман, щоб там вправити йому мізки, що таку фігню робити з ху йлом не можна (домовлятися про одне, а давати на підпис зовсім інше). і по цій причині відразу звільнили Богдана. Чи продавили Вову в Омані? питання. зважаючи на те як відразу ще під час того візиту в мережу злили фото Вови в Омані саме з російського сайту і це фото відразу перепостили наші видання, то напрошується висновок, що патрушев був незадоволений тою стрілкою із Вовою. був би задоволений, то все і далі трималося би в секреті і ніхто ніяких фото Вови з Оману так і не побачив би. тож говорити про якісь там оманські договорняки - це перебільшення. бо насправді Вова завжди був ідейним малоросом і його діяльність відразу після інавгурації відразу поставила дуже багато запитань - розведення військ (точніше одностороннє наше відведення військ), Вагнергейт, анулювання судового спору з Газпромом, віддача Цемаха та ін.. це ж все ще до Оману було..
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23.08.2024 12:20 Відповісти
 
 