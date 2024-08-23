Кремль близький до розгрому Покровська, який є життєво важливим для України, - The Economist

Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні підготували основу для наступу на Покровськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.

Видання називає Покровськ "життєво важливим" для України.

"Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що несподіваний наступ на Курську послабить тиск. У всякому разі, просування Росії прискорилося", - йдеться в матеріалі.

The Economist зазначає, що українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, ворог пускає їх у десять разів більше. Інші вказують на російську тактику - невеликі атаки піхоти, плануючі бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з поповненням війська.

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На покровському напрямку на одного українського військового припадає чотири російських.

"Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні підготували основу для наступу на Покровськ. Зараз Росія знаходиться в 10 км від міста", - пише видання.

Операція в Курській області підняла моральний дух, але це тривало недовго. РФ перекинула війська з інших ділянок східної лінії фронту, але навколо Покровська лише посилилася. Водночас Україна передислокувала підрозділи спецпризначенців до Курська, а покровський фронт латає неперевіреними формуваннями, зазначає The Economist.

"Коли Покровськ розчавлять, як Маріуполь, Бахмут і Авдіївку, здається лише питанням часу", - підсумувало видання.

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