Кремль близький до розгрому Покровська, який є життєво важливим для України, - The Economist
Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні підготували основу для наступу на Покровськ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.
Видання називає Покровськ "життєво важливим" для України.
"Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що несподіваний наступ на Курську послабить тиск. У всякому разі, просування Росії прискорилося", - йдеться в матеріалі.
The Economist зазначає, що українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, ворог пускає їх у десять разів більше. Інші вказують на російську тактику - невеликі атаки піхоти, плануючі бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з поповненням війська.
На покровському напрямку на одного українського військового припадає чотири російських.
"Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні підготували основу для наступу на Покровськ. Зараз Росія знаходиться в 10 км від міста", - пише видання.
Операція в Курській області підняла моральний дух, але це тривало недовго. РФ перекинула війська з інших ділянок східної лінії фронту, але навколо Покровська лише посилилася. Водночас Україна передислокувала підрозділи спецпризначенців до Курська, а покровський фронт латає неперевіреними формуваннями, зазначає The Economist.
"Коли Покровськ розчавлять, як Маріуполь, Бахмут і Авдіївку, здається лише питанням часу", - підсумувало видання.
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І за гроші дякую не забудь.
У нас досі є мери Маріуполя та Мелітополя та усіх інших захоплених міст та сел, судді, прокурори, голови МВ та РВ УМВС, податківці, митники, працівники різних ДП, в тому числі керівники не уснуючих портів, і усі вони досі отримують платню з бюджету.
Так що з адмінресурсом Покровська все буде добре. Вони накрали там і поїхали красти в іншому місці.
А от звичайним людям пипець, навіть тим що втечуть, бо втратили і домівки і роботу.
нормальний головнокомандуючий,
плануючи операцію
продумує всі можливі варіанти
і її результати
Вони хочуть згодувати українців думкою,
що вони думали ось так
А вийшло інакше, як у додіків
АБМАНУЛІ ДУРАЧКА
Кому це ниття потрібно?
Поки що нічого суттєвого.
ТАМ ми щодня втрачаємо найдорожче, життя громадян України.
https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький
На щиті додому повернувся Тарас Володимирович Зілінко із Софіївської громади.
Загинув біля населеного пункту Спальне Курської області.
Бійцю було 42 роки. У загиблого воїна залишилися мама, батько, сестра та рідня.
Джерело:
Калинівщина знову у скорботі. У Курській області рф загинув житель Великих Кутищ Віталій Максимчук.
У лютому 2023 року Віталій Максимчук зі зброєю у руках став на захист рідної землі.
У Героя залишилися мама, вітчим, троє дітей та два брати, один із яких також воює за Україну.