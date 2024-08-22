Наступ на Покровськ: ключовий вузол півдня Донбасу | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на Покровському напрямку та що буде, якщо Україна втратить Покровськ.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, днями міська влада Покровська заявила, що у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації.

Також читайте: Покровськ є важливим стратегічним вузлом. Його окупація дозволить РФ йти на Дніпропетровщину, - Бутусов