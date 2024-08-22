Наступление на Покровск: ключевой узел юга Донбасса | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации на Покровском направлении и что будет, если Украина потеряет Покровск.

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Напомним, на днях городские власти Покровска заявили, что у местного населения есть только неделя-две для эвакуации.

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