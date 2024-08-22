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Новости Война
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50 Судж не стоят Покровска и Мирнограда, куда потенциально может зайти РФ, - Бутусов

Бутусов про бої на Курщині та Донбас

Успехи Украины в одном из направлений участков фронта не могут уменьшить важность других участков боевых действий.

Об этом в интервью Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Нужно понимать, что враг ведет наступление как минимум на восьми оперативных направлениях, а мы начали наступление на другом, девятом направлении. Конечно, эта ситуация создает для нас большие риски, потому что боевые действия идут по всему фронту. И при всей важности города Суджа в информационном и политическом смысле; с военной точки зрения, национальной, с точки зрения государственных интересов Украины, 50 Судж не стоят Покровска, Мирнограда и Селидово, которые прямо в преддверии того, что враг туда может зайти. Это большой риск, большая угроза и большие потери для нас", – отметил журналист.

По словам Бутусова, он поддерживает бойцов, ведущих бои на Курщине. С информационной и политической точки зрения это важно.

"Но есть ситуация, связанная с ведением боевых действий. И эта ситуация вызывает у меня большую обеспокоенность", - отметил главред Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пленный в Курской области российский срочник: "Ахматовцы бежали с нами и сказали сдаваться". ВИДЕО

По словам журналиста оккупанты захватили Красногоровку, 80% Нью-Йорка, зашли в Торецк, в Часов Яр.

"Враг подошел к господствующему террикону на 2 км, который контролирует подступы к Мирнограду, Покровску и Селидово. Создана сейчас реальная угроза, что враг сможет продвинуться и завязать бои за эти города. Мы стоим перед угрозой потери целого ряда важных, ключевых населенных пунктов Донбасса. Это вызывает большую обеспокоенность.

Бутусов подчеркнул, что успехи Украины в одном из направлений участков фронта не могут уменьшить значимость других участков боевых действий.

"Этот район - Покровск, Мирноград, Селидово - имеет ключевое значение для связности фронта на Донбассе. Это огромный, очень важный, логистический, коммуникационный узел. Его потеря приведет к... это будет тяжелое стратегическое поражение. И компенсировать это действиями на в других направлениях невозможно. Поэтому эта ситуация требует большого внимания.

Смотрите также: Десантник 82-й ОДШБр Шахтер о первых боях на Курщине: "Они сидели в кукурузе. Мы открыли огонь из автоматов, РПГ, Браунинга. И там наступила тишина". ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4345) Покровск (565) Курск (1072) Суджа (45)


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Топ комментарии
+65
Донбас зливають заливаючи про ''перемоги'' на курщині. А звідти прийдеться вийти тому що ті території ніхто приєднувати не буде. А кацапи захоплене хрєн віддадуть.
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22.08.2024 13:20
+60
зелені зрадники здають Україну
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22.08.2024 13:19
+32
Цікаво це звучить. Тобто винна не влада, яка проїбала мобілізацію, яка не навчила і озброїла людей, а головне - мотивувала, а холопи, які бачте не хочуть воювати після того, як їх лагідно спакували 4 бугая тцк, везли в теплому і комфортному бусі, організували ВЛК за 2 хвилини (ну а чого тримати людину просто так). Прям такий сервіс, що диву даєшся, чого це гівно бідне не хоче за цю країну воювати...
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22.08.2024 13:55
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Покровськ - 61 770 населення, Мирноград - 47 460. Це тільки в двох містах. Мінус української території, та ще з багатими корисними копалинами. Здачу прикрито тимчасовим наступом на пустельну Курську обл. Хто скаже, що воно того стоїть? А за Покровськом чисті поля, і вітер гуляє. Ні оборонних ліній, ні укріплень. Там нема де укріпитись. Дякуючи Зельоним дерибанщикам.
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22.08.2024 15:08 Ответить
Якщо зелена мерзота піда на здачу оркм цих міст - кінець! Орки попруть на Харків і Запоріжжя, а потім Суми, Чернігів і Київ-мрія птн-птх! Або Народ України проснеться і просто змете це зелене, про-російське упороте кодло, або буде гнили в концентраційних таборах рф, що доречі вже будують у Томській, Оренбурзькій, Челябінській областях!!
"Зе"-геть з президента!!! Єрмака геть з влади та ОП!!! Подоляка - геть від влади!!! Всіх судинти народним судом на майдані, судом Віче Народу України!!!
Всі до зброї!!! Банда "Зе" просто віддає оркам Україну!!!
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22.08.2024 16:15 Ответить
От саме проти таких думок і існує марафон - не ї...ть мосх ні собі на суспільству - сіли, прийняли ліки, з свіжого закон зеленского і уважно дивимось. Там свята правда - там люди потребують гуманітарки, при тому шо свої переселенці вже не отримують майже нічого. верещук з зеленским просто лосняться від щастя допомогати рашистам. Тварини.
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22.08.2024 15:18 Ответить
то є так, але є маленьке але у вигляді газорозподільчої станції та АЕС
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22.08.2024 15:26 Ответить
Шановні, схаменіться нарешті!!! Сужда - не вся Україна!!! Там живуть люди, але до Українців і цивілізованих, про-європейських, антипуністських їх ще дуже далеко! Багато хто з них просто вдягли маску радості приходу ЗСУ, а самі потайки все передають ночами оркам. І до того ж, якщо ми втратимо Донецьку область в цілому, ми геопозиційно почнемо втрачати контроль над лівобережжям України! РФ почне активні наступальні дії на Запорізькому, Харківському, Сумському, Полтавському, Херсонському, Миколаївському та Одеському напрямках. Підтягнувши тактичні ракетні комплекси Іскандер-М та РСЗВ зі ствольною артилерією, рф почне в прямому сенсі слова кошмарити сусідні області, зокрема: Чернігівську, Хмельницькц, Вінницьку, Житомирську та Київську області. І таким чином, вони почнуть вперто відтісняти ЗСУ з цього регіону. Донецька область - це Україна!!
І ні в якому разі не можна кидати її на роздерання та поневіряння оркам. Так ця мерзта орківська і до Дніпра дійде, зруйнувавши всю лівобережну Україну, а правобережну почнуть перетворювати на суцільні руїни своїми ракетними обстрілами та дроново-шахедним терором!!!
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22.08.2024 16:08 Ответить
А хто кидає Донецьку область? Ідуть бої. Для чого совкові гасла? Донецька область як і вся Україна в такому стані вже 10 років. Краще закликайте виготовляти українські гаубиці і снаряди. Ось що треба. Тут і зараз. І треба було ще вчора. Працюйте, працюйте над тим щоб не сталося того про що ви там говорите. Давайте свої пропозиції. Кого ви там хочете відправити і на який напрямок. Ха ха ха.
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22.08.2024 17:24 Ответить
Що твориться у ваших зелених головах?А як ви думаєте,ті тисячі бійців,котрі зайшли в курську область,допомогли б втримати той же Покровськ?Чому для вас суджа важливіша?
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22.08.2024 17:32 Ответить
От як можна думати дійсно зеленою головою суджа важливіша чи Покровськ? А може солдат важливіший чи цивільний? Старий чи малий? Невже ще не зрозуміло, що не про суджу мова, а про Суми, Чернігів і Харків. Чи біля той суджі просто так штаб і контингент. Кожен день льоха золоте яйце розказував, що ударного кулака немає. І що вийшло? Вовчанськ також сам собі розвалився. До чого тут кацапське угруповання північ? Для чого до не вирішиної проблеми з Покровськом додавати ще Суми, Чернігів? Чи Суми в безпеці весь цей час.? Питання де фортифікації у Покровське, Торецьку і інш.? Що зроблено за десять років? Ха ха ха.
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22.08.2024 20:15 Ответить
Це бот, їх тут розвелося!!!
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22.08.2024 20:26 Ответить
Для орків важливішим є Покровськ а не суджа,і для України важливішим за суджу має бути саме Покровськ,тому що жодних укріплень зелена влада не будує і у разі захоплення Покровська орками, відкривається шлях на Дніпропетровщину.
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23.08.2024 21:37 Ответить
Не бійцями треба тримати, а укріпленнями і снарядами! Але у нас "гражданка" хуі гоняє замість того щоб їбашити для війни. Не вся звичайно, є невелика частина тих хто працює на війну, але 90% ******* займається.
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23.08.2024 08:24 Ответить
Проблема в тому що укріплення та снаряди без бійців також не зможуть тримати лінію фронту.Щодо того що "гражданка"щось там ганяє то потрібно розуміти що на будівництво фортифікації з бюджету виділяють мільярди гривень... але фортифікацій нема,і гроші також зникли.Вони хоча б для візиту зеленського збудували один РОП,такий як будують орки - бетонний,з десятками ходів,з туалетами,освітленням та іншими необхідними речами.
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23.08.2024 21:25 Ответить
Крик вопиющего в пустыне. Вам лайк.
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22.08.2024 22:31 Ответить
Ну тут я не згоден з Бутусовим!!! Ну до чого тут курський напрямок??? А як би це трапилось на Харківщині, або в Херсонський обл., то як??? Треба зупинити наступ там і там бо Покровський важливіше!!! На то і був початий курський напрямок щоб зменшити тиск на Покровське, на разі це ще не діє але маю надію що це станеться!!! То ж, Бутусов журналіст, не поганий, але до військових справ йому ще далеко!!!
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22.08.2024 16:13 Ответить
на разі це ще не діє але маю надію що це станеться!!!--війскових операцій аналітигк , а чи просто "cornutto"??? Ну до чого тут курський напрямок??? - до дій українських ЗСУ ,до використання живої сили , війскової Західної допомоги, та забезпечення їх всім необхідним.(А як би це трапилось на Харківщині, або в Херсонський обл., то як???. а хіба в цих областях Божий мир , рай і немає рашистської смерті???
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22.08.2024 17:38 Ответить
По перше давай без образ, до речі це слово для рогоносців!!! По друге, я не експерт, а висловив свою думку, по третє ти не уважно читаєш, я написав про наступ в Харківський або Херсонський обл., в порівнянні з курською обл., тому коли читаєш, роби це уважно!!!
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22.08.2024 19:08 Ответить
прочитав уважно і зрозумів Тебе .А як би це трапилось на Харківщині, або в Херсонський обл., то як??? Треба зупинити наступ там і там бо Покровський важливіше!!! Треба зупиняти наступ на всій території України ,де рашист наступає,(Харківський.Сумський.Покровський .Херсонський,Запоріжський і т.д, але згідно "думок щирих українців" ,таких як Ти - відволікання частини українських війск і техніки ,в той самий час, коли потрібно "гасити рашистську пожеже в українському домі" для них чомусь має таку саму важливість(а може і більшу?) .як зупинити рашистську навалу в Україні..???.Про роги.Без образ теж.Мається на увазі, що з такого рівнозначного потрактувння захисту України і українського народу, із вторгненням в Курську волость , прорізуються "роги рашистського антихриста."Д'якую. Buona giornata.
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23.08.2024 10:31 Ответить
Монголоїди на Сумську обл. ,не наступають, тільки бомбардують, до речі звідти ЗСУ атакували курську обл., всі військові визнали цю операцію добре спланованою, американські та англійськи генерали, а ти знову таребенеш що це не на часі!!! Ти військовий експерт??? Думаю що ні, тож зачекаємо і подивимося хто правий!!!
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23.08.2024 14:48 Ответить
"ой не шуми луже ,ой не свисти друже"(всі військові визнали цю операцію добре спланованою, американські та англійськи генерали, а ти знову таребенеш що це на часі!!!-читай і думай.-https://censor.net/ua/news/3506261/operatsiya_zsu_v_kurskiyi_oblasti_zahid_maye_diyaty_i_nadaty_zbroyu....дальше.---https://censor.net/ua/news/3506161/operatsiya_na_kurschyni_ostin_ta_umyerov_provedut_rozmovu-
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23.08.2024 17:16 Ответить
Ти бачу крім цензор нічого читаєш і не дивишся, то хай так і буде, сиди тут насолоджуйся!!! Експерт!!!
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23.08.2024 21:51 Ответить
Я бачу, що Ти навіть "цензор" добре не читаєш не кажучи, про щось інше .Але експерт.
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23.08.2024 22:30 Ответить
Тому і вдарило ЗСУ по кур.обл,що там намічався успіх і мало було впевненості що росіяки будуть кабами зносити свої нп як на Донбассі.Окупація раштериторії це козирна карта в руках ЗСУ. Бутусов тут не зовсім правий
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22.08.2024 17:08 Ответить
Юрко Бутусов має рацію. Усе так.
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22.08.2024 17:24 Ответить
Що ти мелеш
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23.08.2024 07:17 Ответить
От цікаво, а ким планувалося зупиняти цей наступ? Статистикою від ТЦК, яка доходяг у віці 50+ наловила? Ну, сподівайтесь далі - переважна більшість таких "мобілізованих" у больнічках лежать
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22.08.2024 17:25 Ответить
Думка українця Бутусова, і дії прорашистської "зеленої слуги" в Україні
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22.08.2024 17:28 Ответить
Перекидати резерв з Курська на Покровськ - це програш, тож треба підвищувати ставки, чимдуж прямувати на Курчатов та Курськ, там багато мешканців, багато цілей, взяти ту агломерацію під нормальний вогневий контроль і кошмарити, тоді русня вимушена буде або почати евакуацію усієї області або перекинути туди сили та засоби з Покровська, інакше ніяк, якщо і почали цю авантюру то вже треба доводити до логічного.
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22.08.2024 17:49 Ответить
І паралельно з цим піднімати нарешті на захист "гражданських" - всю техніка і люди мають бути між Покровськом і Павлоградом і рити там неприступну лінію оборони. "Вся" це значит не вся вільна, а взагалі вся. Комерційна, приватна, *****! Побачили екскаватор чи бетономішалку - підїхали, забрали разом з водієм і на Покровськ. Тим більше закон дозволяє. Зі Львова і Ужгорода тягніть! Досить затикати дірки солдатами! Заїбали!
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23.08.2024 08:40 Ответить
А зараз ця шавка безмозгла- знов тявкає, можливо цього разу і по справі, але якого біса на Залужного тоді ротом перділа, тварюко!!!???
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22.08.2024 17:51 Ответить
Україну здають, здають підступно, підло - все це спецоперація кремля "слуга народа". Українці, невже ви не бачите цього?
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22.08.2024 17:59 Ответить
Яка тупість!!!
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22.08.2024 19:11 Ответить
На жаль більшість сліпа, і навіть ті хто проти зенарка!
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23.08.2024 06:23 Ответить
Шапіто потрібне шоу, а на усе інше насрати - це і є сутність зебільної влади!
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22.08.2024 19:16 Ответить
Кожен робить з себе стратега. Наші створюють котел на 10тисяч кацапіків з замахом в майбутньому на 400к Курськ, а ви все про то село суджа край дороги. Забембали. Треба переставати грати по правилах москалоти, і тут можна тільки порадіти за Сирського, який в умовах тотальної недостачі зброї робить такі тактичні ходи. Щось я за Залежним таких поворотів не пам'ятаю - навпаки, всі наші плани знала Америка і чомусь москалоти також. Досить вити про Донецьк, хай їх вітають вогнем їх брати по мові, вони ж цього чекали 'со слезами на глазах '. Слава зсу
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22.08.2024 19:43 Ответить
"50 Судж не стоят Покровска и Мирнограда.."
А около 2000 захваченных российских военнопленных стоит того?
Чтобы обменять на Азовцев..
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22.08.2024 20:44 Ответить
А скільки наших потрапило в полон там?
І вже злили операцію по захопленню вагнерівців, які потім різали голови та кастрували наших полонених на камеру, віддали важливого свідка цемага, начебто задля обміну всіх на всіх. І що? Обміняли?
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23.08.2024 08:12 Ответить
"По данным Украины, на ноябрь 2023 года в российском плену находится 4337 человек - 3574 военных и 763 гражданских."
Значит, надо ещё брать в плен, тем более что россияне не собираются перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области и решили полагаться на неопытных срочников..
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23.08.2024 09:58 Ответить
"По данным Украины, на ноябрь 2023 года в российском плену находится 4337 человек - 3574 военных и 763 гражданских."
Значит, надо ещё взять в плен около 2000 российских военных, тем более что россияне не собираются перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области и решили полагаться на неопытных срочников. А срочников проще брать в плен..
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23.08.2024 15:08 Ответить
Бутусов правий. Операцыя в Курський областы це шикарний захід.. просто фантастика... Але здавати Донецьку область і допускати окупантів до Павлограда - це просто *******...
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22.08.2024 21:02 Ответить
А хто командує обороною Покровська? Осув Хортиця. Так може склад замінити? Коли останній раз саме хортицею було втілено вдалу операцію? Ха ха ха.
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22.08.2024 21:14 Ответить
Окопи **** рий, доти будуй, РЕБом їх захищай.... Змінювати треба підарів, які призначали керівників Донецької ВЦА, які на фортифікації тупо крали.... Тобто - Зеленський Єрмак та інші срані Татарови напризначали ******* в Донецьку ВЦА. Область до оборони не готова. Ну змінять вони одного вора ****** з колоди гниди єрмака на іншого такого ж ?! В чому сенс!?
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23.08.2024 20:28 Ответить
А може трохи глибше копнути аналіз. А то виходить як в третьому класі. Що краще суджа або Покровськ? Самим не смішно від таких ницих думок.? Може краще звернути увагу на те ок, осув, оту, склад полковників і генералів які провели достойну операцію за останній час. На того хто не чекаючи нападу на свої укріплення, якщо вони є, захопив укріплення противника. Може ці люди нехай навчать або замінять тих, які все просирають. І до речі з тими самими бригадами одне оту, осув працює вдало, а інше постійно з проблемами. Може контрікам таки прошерстити генералітет, полковнілітет на всяк випадок? Не треба соромитися розголосу і втрати іміджу любого генерала, якщо виявиться хоча б навіть корупція. Це та сама зрада. Навіть якоби із зірками "героїв". Ха ха ха.
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22.08.2024 21:07 Ответить
Юрій бере участь в цьому рейді і почав писати правду.
Це дійсно,суджа не вартує Покровська,плюс рос міністерство агресії пише про втрати .
Якщо це правда,то це сумнозвісне "поповнення",за висловом зе,пасе далеко задніх,порівняно з...
Ще,якби сформували ударний кулак із підрозділів західного угрупування ЗСУ і кинули їх на курський напрямок,продумавши все від і до:і атаку,і оборону,і відхід,то ще можна зрозуміти.
А забрати кращі війська і озброєння з східного напрямку,де касапи постійно атакують,обстрілюють,захоплюють нові нп,відправити на курський напрямок,то це,в крайньому разі,нелогічно і неадекватно.
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22.08.2024 21:27 Ответить
Бригади виконують завдання. А планують операції оту, осув, генштаб. Одна й та сама добротна бригада буде виконувати завдання будь де добротно. А якщо погано сплановано у штабі , то будь то оборона чи наступ нічого нормального не вийде. Чому ми говоримо про бригади весь час? Чому не називаємо прізвища тих хто планує оборону того ж Покровська. Може запросити для початку стратегів з курської операції на допомогу стратегам Покровської? Чого ті в кого не виходить організація оборони мовчать про проблеми через які в нього нічого не виходить? Бо сирок насварить? Бо кар'єра далі не піде? Бо як же ж можна визнати свою недолугість? Може дійсно стати офіцерами і визнати свої неспроможності в тих чи інших питаннях? Чому в інформпросторі завжди є номера бригад при тій чи іншій операції, а прізвищ тих генералів, які їм малюють їхні завдання завжди не вимовляються? Якщо щось вдале то це все звичайно сирський. А якщо десь провал, то то якась там бригада без того, хто її курирував. Ха ха ха.
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22.08.2024 22:37 Ответить
Мар"яна вийшла в ефір, ха-ха-ха.
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22.08.2024 23:04 Ответить
Та говоріть що хочете. Слабий аналіз про Покровськ без прізвищ і конкретики. Які такі кращі і не кращі бригади? Номера будь ласка. Прізвища? Жоден воєнкор просто тіпа десь з кимось поспілкувавшись робить висновок про кращих і не кращих? Це примітивно. Я можу, як свідок певних дій, казати звідки взялись окремі виконавці з конкретної бригади опинялися в інших бригадах і в курській операції також. Є люди командири і виконавці, які дивним чином перед операцією направлялися із менш вдалої бригади в уже по ваших тут словах у більш вдалу. Бригади частинами і не частинами придаються до інших бригад. І де яка ділянка і в який момент може бути вирішальна ніякому, воєнкору тим більше, не відома до певного моменту. Проїхатися з комбатом, комбригом, ротним, взводним це зовсім чотири різних розклада. Бути в штабі по вище це вже п'ятий кут зору. А взяти до уваги кожне побажання ще і солдат то взагалі майже неосяжне. Особливо смішне те що супераналізатори це цивільні, які той Покровськ перший раз чують і не бувши на місці енергійно мямлять про копалини і розклади рептилоїдів. Депутати будуть говорити про рисочки на картах. Щоб теревеніти дійсно професійно, то треба довкола того Покровська біленькими ніжками походити не одну ротацію і не один рік довкола того населеного пункту про який говориш з тією бригадою про яку говориш. І навіть після цього можна ні хєра не зрозуміти. Ха ха ха.
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23.08.2024 04:11 Ответить
80,Альфа кращі,Мар'яна.Плюс,західне озброєння.
Прізвища? Єрмак який регулює хаос,спеціально.
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23.08.2024 06:49 Ответить
Окрім 80, є ще 22 також там наприклад. Є ще ряд. І звідки перед цим їх перекинули? Де вони тренувалися перед цим? Який генерал курирує Сумську, Чернігівську області? Хто провів розвідку. 80а? Невже? Наступ як і оборона це комплекс заходів. До речі без реба також була би хєрня. Без мінувань. Альфа мінувала? Зайшло не менше 10000 солдат. 80 має вже таку штатку? Брєд дилетантів. А потім один єрмак бігає з віником і наводить хаос. Пилюку ганяє. Напевно що ні. А ціла завербована ним групіровка генералів, полковників. Вони мають прізвища. Чи лише 80 така не послухала якогось єрмака і як пішла наводити шухєр в курській області. Не треба суперекспертам знаннями тих бригад, які в чомусь приймають участь а спочатку також до чогось долучитися. І вже тільки після цього робити дійсно якісні аналізи. А так примітивна совкова балаканина. Покровськ краще суджі і інший брєд. Так чи ні собача кличка лємбєрг? Добре хоч що про 80 щось чув і про альфу. Ха ха ха.
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23.08.2024 08:41 Ответить
Кому, як не Мар'яні,знати всі деталі? Себе пробила.
Але,що знає Маряна-знає ермак,що знає бувангов-знає ермак,що знає малий-знає ермак,що знає зе-знає ермак.
І як фірман,вправляє через ліци пітокою,що являє собою військово-політичне управління.
Як не як генерал-лейтенант,тільки не укр.,ваш начальник.
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23.08.2024 09:51 Ответить
В тому то і проблема, що мар'яна причетна до багато чого негативного для ЗСУ. Те що вона і на неї працює певна кількість посадових осіб у ЗСУ це факт. Але все ж таки треба сподіватися що є все ж таки ряд генералів які працюють не по єрмаковськи. Або принаймні зроблять не те що треба безуглій у потрібний момент. Ха ха ха.
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23.08.2024 11:34 Ответить
Там,Мар'яна,24.08 щось планують невідомі особи,типу Майдан.Принаймні,по інтернету є такі оголошення.
Що скажеш на то,Мар'яна,ти така обізнана?
Чи потрібен Майдан для зешобли?
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23.08.2024 11:44 Ответить
В будь-якому випадку (частковий, або повний успіх противника на покровському та торецькому напрямках) наступ на Курщині має відбуватись і надалі. По-перше, це великий удар у інформаційному та репутаційному плані по росії, по-друге це піднесення бойового духу у війську (згадую зведення місячної давності без надії на успіх та реванш).
Якщо росія не вийде з України, Україна не вийде з росії (це як на давній карикатурі, коли жаба тримає за горло чаплю, та не дає їй себе проковтнути).
Ми маємо успіх на курському напрямку і його треба розвивати. При наступі є правило безперервності ведення бойових дій і росіяне після захоплення Авдіївки цим правилом користуються.
Ті ресурси, які Україна використовує на Курщині мають більшу ефективність, бо одне діло кинути ці ресурси проти 15 бригад противника, який набрав хід і певний кураж на покровському напрямку, а інше використати досвідчених бійців проти строковиків та тіктокерів і мати реальний результат.
І дозволю собі не погодитись з автором, що 50 судж не замінять Покровськ та Торецьк. Можливо саме ці 50 судж і врятують Покровськ та Торецьк. А можливо, один Брянськ і один Курськ, врятують один Донецьк та один Луганськ.
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22.08.2024 21:59 Ответить
Коли Курськ* допоможе звільнити Бердянськ..) ? Херсонську область? Чи правильно кидати людей і озброєння на дзоти , ?} Чому біля Покровська не мае добрих ліній захисту, чим займалася влада і населення? На що вона розраховує? …Багато залежить якими
картами тобі приходиться грати…
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22.08.2024 23:00 Ответить
Наступ 2023 на Роботино , коштував тих жертв і зусиль? Чи треба було ще тоді вдарити по Курщині? …
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22.08.2024 23:02 Ответить
Чи інші міста і села Донеччини сьогодні будують укріплення ? Чи в позі чекання
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22.08.2024 23:03 Ответить
Судячи Курчани не гірше Донечан зустрічають ЗСУ…питання чому?
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22.08.2024 23:10 Ответить
Десантні , мобільні частини стое розкодувати на захист ?
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22.08.2024 23:15 Ответить
В Україні на 1кв км два нештатних співробітників фсб , в Раді можливо набагато більше, провести таку операцію … Викликае Захоплення… а це багато коштує….в сьогоднішньому світі комерції..
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22.08.2024 23:19 Ответить
Щось Безуглою відгонить.
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23.08.2024 01:45 Ответить
А эти ****** подземные школы строят
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23.08.2024 01:49 Ответить
Шось тут зеленої пистоти забагато останнім часом
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23.08.2024 02:32 Ответить
Втрачаємо Донбас? Так неначасі ж. Начасі зняття Залужного і його генералів генштабу.

Зєлю геть. Вибори
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23.08.2024 07:41 Ответить
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