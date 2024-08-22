50 Судж не стоят Покровска и Мирнограда, куда потенциально может зайти РФ, - Бутусов
Успехи Украины в одном из направлений участков фронта не могут уменьшить важность других участков боевых действий.
Об этом в интервью Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Нужно понимать, что враг ведет наступление как минимум на восьми оперативных направлениях, а мы начали наступление на другом, девятом направлении. Конечно, эта ситуация создает для нас большие риски, потому что боевые действия идут по всему фронту. И при всей важности города Суджа в информационном и политическом смысле; с военной точки зрения, национальной, с точки зрения государственных интересов Украины, 50 Судж не стоят Покровска, Мирнограда и Селидово, которые прямо в преддверии того, что враг туда может зайти. Это большой риск, большая угроза и большие потери для нас", – отметил журналист.
По словам Бутусова, он поддерживает бойцов, ведущих бои на Курщине. С информационной и политической точки зрения это важно.
"Но есть ситуация, связанная с ведением боевых действий. И эта ситуация вызывает у меня большую обеспокоенность", - отметил главред Цензор.НЕТ.
По словам журналиста оккупанты захватили Красногоровку, 80% Нью-Йорка, зашли в Торецк, в Часов Яр.
"Враг подошел к господствующему террикону на 2 км, который контролирует подступы к Мирнограду, Покровску и Селидово. Создана сейчас реальная угроза, что враг сможет продвинуться и завязать бои за эти города. Мы стоим перед угрозой потери целого ряда важных, ключевых населенных пунктов Донбасса. Это вызывает большую обеспокоенность.
Бутусов подчеркнул, что успехи Украины в одном из направлений участков фронта не могут уменьшить значимость других участков боевых действий.
"Этот район - Покровск, Мирноград, Селидово - имеет ключевое значение для связности фронта на Донбассе. Это огромный, очень важный, логистический, коммуникационный узел. Его потеря приведет к... это будет тяжелое стратегическое поражение. И компенсировать это действиями на в других направлениях невозможно. Поэтому эта ситуация требует большого внимания.
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"Зе"-геть з президента!!! Єрмака геть з влади та ОП!!! Подоляка - геть від влади!!! Всіх судинти народним судом на майдані, судом Віче Народу України!!!
Всі до зброї!!! Банда "Зе" просто віддає оркам Україну!!!
І ні в якому разі не можна кидати її на роздерання та поневіряння оркам. Так ця мерзта орківська і до Дніпра дійде, зруйнувавши всю лівобережну Україну, а правобережну почнуть перетворювати на суцільні руїни своїми ракетними обстрілами та дроново-шахедним терором!!!
А около 2000 захваченных российских военнопленных стоит того?
Чтобы обменять на Азовцев..
І вже злили операцію по захопленню вагнерівців, які потім різали голови та кастрували наших полонених на камеру, віддали важливого свідка цемага, начебто задля обміну всіх на всіх. І що? Обміняли?
Значит, надо ещё брать в плен, тем более что россияне не собираются перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области и решили полагаться на неопытных срочников..
Значит, надо ещё взять в плен около 2000 российских военных, тем более что россияне не собираются перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области и решили полагаться на неопытных срочников. А срочников проще брать в плен..
Це дійсно,суджа не вартує Покровська,плюс рос міністерство агресії пише про втрати .
Якщо це правда,то це сумнозвісне "поповнення",за висловом зе,пасе далеко задніх,порівняно з...
Ще,якби сформували ударний кулак із підрозділів західного угрупування ЗСУ і кинули їх на курський напрямок,продумавши все від і до:і атаку,і оборону,і відхід,то ще можна зрозуміти.
А забрати кращі війська і озброєння з східного напрямку,де касапи постійно атакують,обстрілюють,захоплюють нові нп,відправити на курський напрямок,то це,в крайньому разі,нелогічно і неадекватно.
Прізвища? Єрмак який регулює хаос,спеціально.
Але,що знає Маряна-знає ермак,що знає бувангов-знає ермак,що знає малий-знає ермак,що знає зе-знає ермак.
І як фірман,вправляє через ліци пітокою,що являє собою військово-політичне управління.
Як не як генерал-лейтенант,тільки не укр.,ваш начальник.
Що скажеш на то,Мар'яна,ти така обізнана?
Чи потрібен Майдан для зешобли?
Якщо росія не вийде з України, Україна не вийде з росії (це як на давній карикатурі, коли жаба тримає за горло чаплю, та не дає їй себе проковтнути).
Ми маємо успіх на курському напрямку і його треба розвивати. При наступі є правило безперервності ведення бойових дій і росіяне після захоплення Авдіївки цим правилом користуються.
Ті ресурси, які Україна використовує на Курщині мають більшу ефективність, бо одне діло кинути ці ресурси проти 15 бригад противника, який набрав хід і певний кураж на покровському напрямку, а інше використати досвідчених бійців проти строковиків та тіктокерів і мати реальний результат.
І дозволю собі не погодитись з автором, що 50 судж не замінять Покровськ та Торецьк. Можливо саме ці 50 судж і врятують Покровськ та Торецьк. А можливо, один Брянськ і один Курськ, врятують один Донецьк та один Луганськ.
картами тобі приходиться грати…
Зєлю геть. Вибори