50 Судж не стоят Покровска и Мирнограда, куда потенциально может зайти РФ, - Бутусов

Успехи Украины в одном из направлений участков фронта не могут уменьшить важность других участков боевых действий.

Об этом в интервью Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Нужно понимать, что враг ведет наступление как минимум на восьми оперативных направлениях, а мы начали наступление на другом, девятом направлении. Конечно, эта ситуация создает для нас большие риски, потому что боевые действия идут по всему фронту. И при всей важности города Суджа в информационном и политическом смысле; с военной точки зрения, национальной, с точки зрения государственных интересов Украины, 50 Судж не стоят Покровска, Мирнограда и Селидово, которые прямо в преддверии того, что враг туда может зайти. Это большой риск, большая угроза и большие потери для нас", – отметил журналист.

По словам Бутусова, он поддерживает бойцов, ведущих бои на Курщине. С информационной и политической точки зрения это важно.

"Но есть ситуация, связанная с ведением боевых действий. И эта ситуация вызывает у меня большую обеспокоенность", - отметил главред Цензор.НЕТ.

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По словам журналиста оккупанты захватили Красногоровку, 80% Нью-Йорка, зашли в Торецк, в Часов Яр.

"Враг подошел к господствующему террикону на 2 км, который контролирует подступы к Мирнограду, Покровску и Селидово. Создана сейчас реальная угроза, что враг сможет продвинуться и завязать бои за эти города. Мы стоим перед угрозой потери целого ряда важных, ключевых населенных пунктов Донбасса. Это вызывает большую обеспокоенность.

Бутусов подчеркнул, что успехи Украины в одном из направлений участков фронта не могут уменьшить значимость других участков боевых действий.

"Этот район - Покровск, Мирноград, Селидово - имеет ключевое значение для связности фронта на Донбассе. Это огромный, очень важный, логистический, коммуникационный узел. Его потеря приведет к... это будет тяжелое стратегическое поражение. И компенсировать это действиями на в других направлениях невозможно. Поэтому эта ситуация требует большого внимания.

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