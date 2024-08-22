50 Судж не варті Покровська та Мирнограда, куди потенційно може зайти РФ, - Бутусов

Успіхи України на одному з напрямків ділянок фронту не можуть зменшити важливість інших ділянок бойових дій.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Треба розуміти, що ворог веде наступ як мінімум на восьми оперативних напрямках, а ми почали наступ на іншому, дев’ятому напрямку. Звичайно, ця ситуація створює для нас великі ризики, тому що бойові дії йдуть по всьому фронту. І при всій важливості міста Суджа в інформаційному та політичному сенсі; з військового погляду, національного, з погляду державних інтересів України, 50 Судж не варті Покровська, Мирнограда і Селидового, які прямо напередодні того, що ворог туди може зайти. Це великий ризик, велика загроза та великі втрати для нас", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, він підтримує бійців, які ведуть бої на Курщині. З інформаційного та політичного погляду це важливо.

"Але є ситуація, пов’язана з веденням бойових дій. І ця ситуація викликає в мене велике занепокоєння", - зазначив головред Цензор.НЕТ.

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За словами журналіста, окупанти захопили Красногорівку, 80% Нью-Йорка, зайшли до Торецька, в Часів Яр.

"Ворог підійшов до панівного терикона на 2 км, який контролює підступи до Мирнограда, Покровська і Селидового. Створено зараз реальну загрозу, що ворог зможе просунутися і зав'язати бої за ці міста. Ми стоїмо перед загрозою втрати цілої низки важливих, ключових населених пунктів Донбасу. Це викликає велике занепокоєння. Те, що там не можуть зупинити просування ворога, це основна, ключова, стратегічна загроза", - пояснив він.

Бутусов наголосив, що успіхи України на одному з напрямків ділянок фронту не можуть зменшити значимість інших ділянок бойових дій.

"Оцей район - Покровськ, Мирноград, Селидове - має ключове значення для зв'язності фронту на Донбасі. Це величезний, дуже важливий, логістичний, комунікаційний вузол. Його втрата призведе до... це буде важка стратегічна поразка. І компенсувати це діями на інших напрямках неможливо. Тому ця ситуація потребує великої уваги.

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