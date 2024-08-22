50 Судж не варті Покровська та Мирнограда, куди потенційно може зайти РФ, - Бутусов
Успіхи України на одному з напрямків ділянок фронту не можуть зменшити важливість інших ділянок бойових дій.
Про це в інтерв'ю Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Треба розуміти, що ворог веде наступ як мінімум на восьми оперативних напрямках, а ми почали наступ на іншому, дев’ятому напрямку. Звичайно, ця ситуація створює для нас великі ризики, тому що бойові дії йдуть по всьому фронту. І при всій важливості міста Суджа в інформаційному та політичному сенсі; з військового погляду, національного, з погляду державних інтересів України, 50 Судж не варті Покровська, Мирнограда і Селидового, які прямо напередодні того, що ворог туди може зайти. Це великий ризик, велика загроза та великі втрати для нас", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, він підтримує бійців, які ведуть бої на Курщині. З інформаційного та політичного погляду це важливо.
"Але є ситуація, пов’язана з веденням бойових дій. І ця ситуація викликає в мене велике занепокоєння", - зазначив головред Цензор.НЕТ.
За словами журналіста, окупанти захопили Красногорівку, 80% Нью-Йорка, зайшли до Торецька, в Часів Яр.
"Ворог підійшов до панівного терикона на 2 км, який контролює підступи до Мирнограда, Покровська і Селидового. Створено зараз реальну загрозу, що ворог зможе просунутися і зав'язати бої за ці міста. Ми стоїмо перед загрозою втрати цілої низки важливих, ключових населених пунктів Донбасу. Це викликає велике занепокоєння. Те, що там не можуть зупинити просування ворога, це основна, ключова, стратегічна загроза", - пояснив він.
Бутусов наголосив, що успіхи України на одному з напрямків ділянок фронту не можуть зменшити значимість інших ділянок бойових дій.
"Оцей район - Покровськ, Мирноград, Селидове - має ключове значення для зв'язності фронту на Донбасі. Це величезний, дуже важливий, логістичний, комунікаційний вузол. Його втрата призведе до... це буде важка стратегічна поразка. І компенсувати це діями на інших напрямках неможливо. Тому ця ситуація потребує великої уваги.
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"Зе"-геть з президента!!! Єрмака геть з влади та ОП!!! Подоляка - геть від влади!!! Всіх судинти народним судом на майдані, судом Віче Народу України!!!
Всі до зброї!!! Банда "Зе" просто віддає оркам Україну!!!
І ні в якому разі не можна кидати її на роздерання та поневіряння оркам. Так ця мерзта орківська і до Дніпра дійде, зруйнувавши всю лівобережну Україну, а правобережну почнуть перетворювати на суцільні руїни своїми ракетними обстрілами та дроново-шахедним терором!!!
А около 2000 захваченных российских военнопленных стоит того?
Чтобы обменять на Азовцев..
І вже злили операцію по захопленню вагнерівців, які потім різали голови та кастрували наших полонених на камеру, віддали важливого свідка цемага, начебто задля обміну всіх на всіх. І що? Обміняли?
Значит, надо ещё брать в плен, тем более что россияне не собираются перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области и решили полагаться на неопытных срочников..
Значит, надо ещё взять в плен около 2000 российских военных, тем более что россияне не собираются перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области и решили полагаться на неопытных срочников. А срочников проще брать в плен..
Це дійсно,суджа не вартує Покровська,плюс рос міністерство агресії пише про втрати .
Якщо це правда,то це сумнозвісне "поповнення",за висловом зе,пасе далеко задніх,порівняно з...
Ще,якби сформували ударний кулак із підрозділів західного угрупування ЗСУ і кинули їх на курський напрямок,продумавши все від і до:і атаку,і оборону,і відхід,то ще можна зрозуміти.
А забрати кращі війська і озброєння з східного напрямку,де касапи постійно атакують,обстрілюють,захоплюють нові нп,відправити на курський напрямок,то це,в крайньому разі,нелогічно і неадекватно.
Прізвища? Єрмак який регулює хаос,спеціально.
Але,що знає Маряна-знає ермак,що знає бувангов-знає ермак,що знає малий-знає ермак,що знає зе-знає ермак.
І як фірман,вправляє через ліци пітокою,що являє собою військово-політичне управління.
Як не як генерал-лейтенант,тільки не укр.,ваш начальник.
Що скажеш на то,Мар'яна,ти така обізнана?
Чи потрібен Майдан для зешобли?
Якщо росія не вийде з України, Україна не вийде з росії (це як на давній карикатурі, коли жаба тримає за горло чаплю, та не дає їй себе проковтнути).
Ми маємо успіх на курському напрямку і його треба розвивати. При наступі є правило безперервності ведення бойових дій і росіяне після захоплення Авдіївки цим правилом користуються.
Ті ресурси, які Україна використовує на Курщині мають більшу ефективність, бо одне діло кинути ці ресурси проти 15 бригад противника, який набрав хід і певний кураж на покровському напрямку, а інше використати досвідчених бійців проти строковиків та тіктокерів і мати реальний результат.
І дозволю собі не погодитись з автором, що 50 судж не замінять Покровськ та Торецьк. Можливо саме ці 50 судж і врятують Покровськ та Торецьк. А можливо, один Брянськ і один Курськ, врятують один Донецьк та один Луганськ.
картами тобі приходиться грати…
Зєлю геть. Вибори