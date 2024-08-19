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Полонений в Курській області російський строковик: "Ахматовцы бежали с нами и сказали сдаваться". ВIДЕО

20-річний стрілець 488-го полку Валерій Мусінов, уродженець Костроми - черговий строковик, що потрапив до полону у Курській області. До дембеля йому залишалось два місяці, але під час наступальної української операції у Курській області його з товаришами напризволяще кинули російські офіцери. Мусінов здався у полон саме за наказом кадирівця, але впевнений: у кращому випадку росіян поміняють і повернуть додому саме після "еліти" - ахматівців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як потрапив на війну, як воював та потрапив у полон окупант розповів на каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Російський військовий здався у полон операторам БпЛА з Президентської бригади. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полон (1562) інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+18
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19.08.2024 22:21
+8
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19.08.2024 23:10
+7
Тризуб і хрест дуже красиво виглядають І дуже повчально для кацапчуків.
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19.08.2024 22:11
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Тризуб і хрест дуже красиво виглядають І дуже повчально для кацапчуків.
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19.08.2024 22:11 Відповісти
novayagazeta.eu

К осени 2022 года власти Чечни придумали и успешно внедрили уникальную стратегию, которая позволила Кадырову и сохранить репутацию верного «пехотинца Путина», и одновременно сберечь свою «армию».

Ноу-хау было простым по своей сути, но стоило больших денег и сильно попахивало чеченским шовинизмом. В основе его лежала удачно налаженная вербовка добровольцев самых разных национальностей (преимущественно русских), которые, тем не менее, при поступлении на украинский фронт числились как «чеченские добровольцы».

В начале апреля 2022-го в Гудермесе на базе коммерческого учебно-тренировочного центра «Российский университет спецназа» открылся мобилизационный центр, который стал завлекать на «священную войну» интенсивным пиаром, фактически полным отсутствием каких-либо требований к кандидатам и обещанием самых лучших материальных условий. Средства на это «благое дело» шли из бюджета республики, которым Кадыров, пользуясь гарантированной Путиным безнаказанностью, всегда распоряжался по своему усмотрению.
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19.08.2024 22:16 Відповісти
В мае 2022 года Главное разведывательное управление Украины опубликовало списки отправленных из Чечни добровольцев. Из этих данных прямо следует, что непосредственно чеченцами украинский фронт активно пополнялся всего лишь месяц

(с середины марта до середины апреля 2022 года), а потом их количество стало стремительно уменьшаться и к середине мая составляло всего лишь 4% от общего состава.
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19.08.2024 22:17 Відповісти
Но куда важнее другой момент. 99% «Ахматов», которые чеченские власти с такой помпой наплодили в Чечне, непосредственного участия в боевых действиях на передовой в действительности не принимают.

дело в том, что даже чеченские подразделения, которые формально относятся к Минобороны, также не находятся на передовой, а охраняют российско-украинскую границу и дислоцируются на территории России в Белгородской, Курской и Брянской областях.

И только одно напрямую ассоциирующееся с Рамзаном Кадыровым подразделение действительно принимает участие в полноценных боевых действиях. Это - добровольческое подразделение спецназ «Ахмат», которое по словам того же Алаудинова, на 85% состоит из бойцов не чеченской национальности.
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19.08.2024 22:20 Відповісти
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19.08.2024 22:21 Відповісти
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20.08.2024 00:52 Відповісти
Який він білий і пухнастий , я чуть не просльозився .
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19.08.2024 22:23 Відповісти
Сарако!..
От тільки не відомо, чи затягнув він стандартну мантру про учєнія?
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20.08.2024 00:53 Відповісти
Нє - ну - ахмат сила - здаватись значить здаватись
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19.08.2024 22:26 Відповісти
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19.08.2024 22:34 Відповісти
Нет, ну старший приказал.
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20.08.2024 01:08 Відповісти
"Старая пєстня а всьо том же":
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє 200-є я адін вижил"
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19.08.2024 22:35 Відповісти
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19.08.2024 22:42 Відповісти
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19.08.2024 23:10 Відповісти
Вони спочатку сказали "знімать штани чи спочатку сдаваца"???

Мабуть цензура щось замовчує...
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19.08.2024 23:27 Відповісти
"...його з товаришами напризволяще кинули російські офіцери. Мусінов здався у полон саме за наказом кадирівця...",-

це в них просто в Уставі так написано- солдат уZZкій мусить виконувати всі забаганки как-дир-овців?
В полон- то в полон!
В рот- то в рот!
В анус- то в анус!
Субординація і єдінаначаліє!

Чи не забагато сьогодні мальчіков у бєлих трусіках?
Цензор сьогодні так нє расчілавєчіваєт уZZкіх, що бідному Аферистовичу, лідору цього мейн-стріму, вже й в Америці ікається.
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19.08.2024 23:32 Відповісти
Мені одному здається, що треба зняти інтерв'ю з ахматівцем?
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19.08.2024 23:36 Відповісти
повезло говнюку. и жив остался и еще на поезде покатается, посмотрит на Украину из обезьянника.
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19.08.2024 23:55 Відповісти
Химическая кастрация и обмен после того, как его мамка-за*****вка опубликует видео, де она, со всей родней, клянет ***** за войну и просит, стоя на коленях, обменять своего выродка на конкретного пленного украинского защитника.
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20.08.2024 01:06 Відповісти
прикол у тому, що не важливо, що кажуть люди про ахматівців, кадирівські раби будуть слухати головного ахматівця і не сккажуть ніколи щось проти, бо під страхом смерті.
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20.08.2024 09:14 Відповісти
 
 