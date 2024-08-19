Полонений в Курській області російський строковик: "Ахматовцы бежали с нами и сказали сдаваться". ВIДЕО

20-річний стрілець 488-го полку Валерій Мусінов, уродженець Костроми - черговий строковик, що потрапив до полону у Курській області. До дембеля йому залишалось два місяці, але під час наступальної української операції у Курській області його з товаришами напризволяще кинули російські офіцери. Мусінов здався у полон саме за наказом кадирівця, але впевнений: у кращому випадку росіян поміняють і повернуть додому саме після "еліти" - ахматівців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як потрапив на війну, як воював та потрапив у полон окупант розповів на каналі Бутусов Плюс.

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