20-летний стрелок 488-го полка Валерий Мусинов, уроженец Костромы - очередной срочник, попавший в плен в Курской области. До дембеля ему оставалось два месяца, но во время наступательной украинской операции в Курской области его с товарищами на произвол судьбы бросили российские офицеры. Мусинов сдался в плен именно по приказу кадыровца, но уверен: в лучшем случае россиян поменяют и вернут домой именно после "элиты" - ахматовцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как попал на войну, как воевал и попал в плен оккупант рассказал на канале Бутусов Плюс.

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