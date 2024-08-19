Пленный в Курской области российский срочник: "Ахматовцы бежали с нами и сказали сдаваться". ВИДЕО
20-летний стрелок 488-го полка Валерий Мусинов, уроженец Костромы - очередной срочник, попавший в плен в Курской области. До дембеля ему оставалось два месяца, но во время наступательной украинской операции в Курской области его с товарищами на произвол судьбы бросили российские офицеры. Мусинов сдался в плен именно по приказу кадыровца, но уверен: в лучшем случае россиян поменяют и вернут домой именно после "элиты" - ахматовцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как попал на войну, как воевал и попал в плен оккупант рассказал на канале Бутусов Плюс.
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К осени 2022 года власти Чечни придумали и успешно внедрили уникальную стратегию, которая позволила Кадырову и сохранить репутацию верного «пехотинца Путина», и одновременно сберечь свою «армию».
Ноу-хау было простым по своей сути, но стоило больших денег и сильно попахивало чеченским шовинизмом. В основе его лежала удачно налаженная вербовка добровольцев самых разных национальностей (преимущественно русских), которые, тем не менее, при поступлении на украинский фронт числились как «чеченские добровольцы».
В начале апреля 2022-го в Гудермесе на базе коммерческого учебно-тренировочного центра «Российский университет спецназа» открылся мобилизационный центр, который стал завлекать на «священную войну» интенсивным пиаром, фактически полным отсутствием каких-либо требований к кандидатам и обещанием самых лучших материальных условий. Средства на это «благое дело» шли из бюджета республики, которым Кадыров, пользуясь гарантированной Путиным безнаказанностью, всегда распоряжался по своему усмотрению.
(с середины марта до середины апреля 2022 года), а потом их количество стало стремительно уменьшаться и к середине мая составляло всего лишь 4% от общего состава.
дело в том, что даже чеченские подразделения, которые формально относятся к Минобороны, также не находятся на передовой, а охраняют российско-украинскую границу и дислоцируются на территории России в Белгородской, Курской и Брянской областях.
И только одно напрямую ассоциирующееся с Рамзаном Кадыровым подразделение действительно принимает участие в полноценных боевых действиях. Это - добровольческое подразделение спецназ «Ахмат», которое по словам того же Алаудинова, на 85% состоит из бойцов не чеченской национальности.
От тільки не відомо, чи затягнув він стандартну мантру про учєнія?
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє 200-є я адін вижил"
Мабуть цензура щось замовчує...
це в них просто в Уставі так написано- солдат уZZкій мусить виконувати всі забаганки как-дир-овців?
В полон- то в полон!
В рот- то в рот!
В анус- то в анус!
Субординація і єдінаначаліє!
Чи не забагато сьогодні мальчіков у бєлих трусіках?
Цензор сьогодні так нє расчілавєчіваєт уZZкіх, що бідному Аферистовичу, лідору цього мейн-стріму, вже й в Америці ікається.