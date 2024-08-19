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Новости Видео Война
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Российский военный сдался в плен операторам БпЛА из Президентской бригады. ВИДЕО

Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого взяли в плен оккупанта на Лиманском направлении.

Видео боевой работы бойцы обнародовали на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19224) плен (2609)


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Це воно соблазн викинуло, чи наказ " ні шагу взад" ?
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19.08.2024 21:38 Ответить
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19.08.2024 21:40 Ответить
чим там в наших в*язницях годують цих покидькiв,що вiдбою них немає)))
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19.08.2024 21:45 Ответить
красиво висловилися. сподобалось
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19.08.2024 22:17 Ответить
Ну що.... не пропив ще мозок, можливо - інтелігент якийсь - очкарик.... не будемо малювати з нього ікону, він злочинець. Проте - він сам себе знешкодив і не стрілятиме у наших вояків... так що - суцільний позитив. Слава дроноводам всім ВСУ
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19.08.2024 22:16 Ответить
Настоящий мужик.
"Уж если я чего решил, то выпью сдамся обязательно" наверно, если бы он (дрон) начал убегать, ему бы это не помогло
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19.08.2024 23:16 Ответить
Це не розум, це інстинкт самозбереження спрацював. Цього нелюда недозомбували. Збій расейской пропаганди. 🤣🤣🤣💩🇷🇺💩
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20.08.2024 09:00 Ответить
а він чогось лише у малееенького проценту спрацьовує. чогось. при чому жест "ладошки в молитві" - це у першого таке. кацапи такі в богаударені, а головного жеста мольби застосувати не можуть.
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20.08.2024 09:29 Ответить
 
 