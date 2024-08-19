Российский военный сдался в плен операторам БпЛА из Президентской бригады. ВИДЕО
Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого взяли в плен оккупанта на Лиманском направлении.
Видео боевой работы бойцы обнародовали на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
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"Уж если я чего решил, то
выпьюсдамся обязательно" наверно, если бы он (дрон) начал убегать, ему бы это не помогло