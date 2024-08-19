Російський військовий здався у полон операторам БпЛА з Президентської бригади. ВIДЕО
Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького взяли в полон окупанта на Лиманському напрямку.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Уж если я чего решил, то
выпьюсдамся обязательно" наверно, если бы он (дрон) начал убегать, ему бы это не помогло