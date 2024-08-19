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Новини Відео Війна
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Російський військовий здався у полон операторам БпЛА з Президентської бригади. ВIДЕО

Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького взяли в полон окупанта на Лиманському напрямку.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили  на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначенці ССО знешкоджують російських військових у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полон (1562)


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Це воно соблазн викинуло, чи наказ " ні шагу взад" ?
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19.08.2024 21:38 Відповісти
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19.08.2024 21:40 Відповісти
чим там в наших в*язницях годують цих покидькiв,що вiдбою них немає)))
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19.08.2024 21:45 Відповісти
красиво висловилися. сподобалось
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19.08.2024 22:17 Відповісти
Ну що.... не пропив ще мозок, можливо - інтелігент якийсь - очкарик.... не будемо малювати з нього ікону, він злочинець. Проте - він сам себе знешкодив і не стрілятиме у наших вояків... так що - суцільний позитив. Слава дроноводам всім ВСУ
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19.08.2024 22:16 Відповісти
Настоящий мужик.
"Уж если я чего решил, то выпью сдамся обязательно" наверно, если бы он (дрон) начал убегать, ему бы это не помогло
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19.08.2024 23:16 Відповісти
Це не розум, це інстинкт самозбереження спрацював. Цього нелюда недозомбували. Збій расейской пропаганди. 🤣🤣🤣💩🇷🇺💩
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20.08.2024 09:00 Відповісти
а він чогось лише у малееенького проценту спрацьовує. чогось. при чому жест "ладошки в молитві" - це у першого таке. кацапи такі в богаударені, а головного жеста мольби застосувати не можуть.
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20.08.2024 09:29 Відповісти
 
 