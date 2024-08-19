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Спецпризначенці ССО знешкоджують російських військових у Курській області. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали роботу з виявлення і знищення російських військовослужбовців у Курській області.

Відповідний запис командування Сил спецоперацій зробило на своїй сторінці у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі військовослужбовці намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках. Воїни одного з підрозділів ССпО України демонструють частину своєї роботи з виявлення і знищення ворожих сил", - ідеться в повідомленні.

У командуванні зазначають, що засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених - "щоденна робота операторів Сил спецоперацій на території противника".

Також дивіться: Робота бойових груп ССО на Курщині за деякий час до початку основних подій. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ССО (519)


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Топ коментарі
+27
Декацапізація.
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19.08.2024 20:33
+26
Класний ролік .Слава ЗСУ.
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19.08.2024 20:30
+21
Дезинсекція і дератизація.
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19.08.2024 20:30
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Класний ролік .Слава ЗСУ.
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19.08.2024 20:30 Відповісти
кацапського бункера жалко

зроблений непогано, до речі....
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19.08.2024 21:48 Відповісти
Дезинсекція і дератизація.
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19.08.2024 20:30 Відповісти
Декацапізація.
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19.08.2024 20:33 Відповісти
Денацифікація та демілітарізація. Все як хотіло *****
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19.08.2024 20:37 Відповісти
Зачищають - гранати - саме то
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19.08.2024 20:30 Відповісти
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19.08.2024 20:34 Відповісти
Gun Don
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19.08.2024 20:37 Відповісти
Жодного живого кацапа на планеті Земля не має бути.
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19.08.2024 20:38 Відповісти
Руський сволочь сдавайся, в плену ти узнаеш чо такое туалет,гаряча вода ,мило,зубна щітка,унітаз, туалетний бумага, і багато ще чого!!!!!
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19.08.2024 20:47 Відповісти
Героям слава!
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19.08.2024 20:57 Відповісти
Декозложопізація...
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19.08.2024 21:02 Відповісти
Реклама, направленная на повышение рождаемости, висит в Курске (не Photoshop)
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19.08.2024 21:08 Відповісти
навіть якщо й фотошоп... посміхнуло...
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20.08.2024 11:49 Відповісти
Десь було... "Атвєтный ходъ"? Гарячий чай и наше радушіє... І Борисівна...
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19.08.2024 21:29 Відповісти
Обшибся - "Зона особливава вніманія")))))
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19.08.2024 21:31 Відповісти
Славп ЗСУ! Слава ССО! Героям Слава!!
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19.08.2024 21:45 Відповісти
Так то вже не сили оборони - то вже окупанти. Чи як їх в такому випадку називати - Освободители?
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19.08.2024 22:39 Відповісти
Пшол вон ...
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20.08.2024 00:34 Відповісти
Бот.
Что, pigdog, абидна, что вас так надрючивают?

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20.08.2024 04:10 Відповісти
Чарівно))
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20.08.2024 00:13 Відповісти
 
 