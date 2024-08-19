Спецпризначенці ССО знешкоджують російських військових у Курській області. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали роботу з виявлення і знищення російських військовослужбовців у Курській області.

Відповідний запис командування Сил спецоперацій зробило на своїй сторінці у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі військовослужбовці намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках. Воїни одного з підрозділів ССпО України демонструють частину своєї роботи з виявлення і знищення ворожих сил", - ідеться в повідомленні.

У командуванні зазначають, що засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених - "щоденна робота операторів Сил спецоперацій на території противника".

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