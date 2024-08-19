Спецпризначенці ССО знешкоджують російських військових у Курській області. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали роботу з виявлення і знищення російських військовослужбовців у Курській області.
Відповідний запис командування Сил спецоперацій зробило на своїй сторінці у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі військовослужбовці намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках. Воїни одного з підрозділів ССпО України демонструють частину своєї роботи з виявлення і знищення ворожих сил", - ідеться в повідомленні.
У командуванні зазначають, що засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених - "щоденна робота операторів Сил спецоперацій на території противника".
Топ коментарі
+27 віктор федорович #394174
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+21 Алекс Скела
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зроблений непогано, до речі....
Что, pigdog, абидна, что вас так надрючивают?