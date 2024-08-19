РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4331 посетитель онлайн
Новости Видео Война
23 752 25

Спецназовцы ССО обезвреживают российских военных в Курской области. ВИДЕО

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали работу по выявлению и уничтожению российских военнослужащих в Курской области.

Соответствующую запись командование Сил спецопераций сделало на своей странице в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские военнослужащие пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и в гражданских домах. Воины одного из подразделений ССО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению вражеских сил", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - "ежедневная работа операторов Сил спецопераций на территории противника".

Смотрите также: Работа боевых групп ССО на Курщине за некоторое время до начала основных событий. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) ССО (526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Декацапізація.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:33
+26
Класний ролік .Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:30
+21
Дезинсекція і дератизація.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класний ролік .Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:30 Ответить
кацапського бункера жалко

зроблений непогано, до речі....
показать весь комментарий
19.08.2024 21:48 Ответить
Дезинсекція і дератизація.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:30 Ответить
Декацапізація.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:33 Ответить
Денацифікація та демілітарізація. Все як хотіло *****
показать весь комментарий
19.08.2024 20:37 Ответить
Зачищають - гранати - саме то
показать весь комментарий
19.08.2024 20:30 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2024 20:34 Ответить
Gun Don
показать весь комментарий
19.08.2024 20:37 Ответить
Жодного живого кацапа на планеті Земля не має бути.
показать весь комментарий
19.08.2024 20:38 Ответить
Руський сволочь сдавайся, в плену ти узнаеш чо такое туалет,гаряча вода ,мило,зубна щітка,унітаз, туалетний бумага, і багато ще чого!!!!!
показать весь комментарий
19.08.2024 20:47 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
19.08.2024 20:57 Ответить
Декозложопізація...
показать весь комментарий
19.08.2024 21:02 Ответить
Реклама, направленная на повышение рождаемости, висит в Курске (не Photoshop)
показать весь комментарий
19.08.2024 21:08 Ответить
навіть якщо й фотошоп... посміхнуло...
показать весь комментарий
20.08.2024 11:49 Ответить
Десь було... "Атвєтный ходъ"? Гарячий чай и наше радушіє... І Борисівна...
показать весь комментарий
19.08.2024 21:29 Ответить
Обшибся - "Зона особливава вніманія")))))
показать весь комментарий
19.08.2024 21:31 Ответить
Славп ЗСУ! Слава ССО! Героям Слава!!
показать весь комментарий
19.08.2024 21:45 Ответить
Так то вже не сили оборони - то вже окупанти. Чи як їх в такому випадку називати - Освободители?
показать весь комментарий
19.08.2024 22:39 Ответить
Пшол вон ...
показать весь комментарий
20.08.2024 00:34 Ответить
Бот.
Что, pigdog, абидна, что вас так надрючивают?

показать весь комментарий
20.08.2024 04:10 Ответить
Чарівно))
показать весь комментарий
20.08.2024 00:13 Ответить
 
 