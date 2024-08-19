Спецназовцы ССО обезвреживают российских военных в Курской области. ВИДЕО

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали работу по выявлению и уничтожению российских военнослужащих в Курской области.

Соответствующую запись командование Сил спецопераций сделало на своей странице в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские военнослужащие пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и в гражданских домах. Воины одного из подразделений ССО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению вражеских сил", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - "ежедневная работа операторов Сил спецопераций на территории противника".

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