Работа боевых групп ССО на Курщине за некоторое время до начала основных событий. ВИДЕО
Силы специальных операций ВСУ показали работу боевых групп в Курской области РФ за некоторое время до начала основных событий.
Видео опубликовано на странице ССО, информирует Цензор.НЕТ.
На кадрах можно увидеть перемещение спецназовцев на территории РФ, а также обустройство засад и взятие в плен российских военных, которые говорят, что они срочники.
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+10 Alfa Alpha
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+5 sergey yakovenko #550599
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+5 Яр Холодний
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Аби ви розуміли - Україна допускає до полонених представників міжнародних організацій. Фактично до всіх. Ні одна наволоч не в змозі сказати, що її катували чи не надали медичної допомоги. А отже - і кацапи знають, що здатися в полон - не страшно. Їм важко дожити до полону ЗСУ - це вони знають, бо свої застрелять чи загородзагони.
Саме тому по деяким повідомленням, в курській області вже більше 2000 осіб здалися в полон чи не чинили опір при взятті в полон. А це - п'ята частина тамошнього контингенту військ, який "прикривав" кордон.
І це - ДУЖЕ круто.
Тож правильно хлопці з виродками поводяться. Напоїв, зробив огляд по скаргам - ні одна наволоч навіть в засрашці не скаже, що "катують".
Це означає - не вважають за потрібне воювати. Масово. Тож не думаю, що там масовий психоз щодо "вищої раси" саме в сенсі "от, серед строковиків юнці накручені додатково". Це в них стандартне імперське - імперія понад усе, але здохнути не хочуть. Скоріше, це свідчення "знають, що то такеє - штурмовки на донбасі - і послали нахєр такий спосіб воювати".
Насправді, практично всі там знають - як ведеться війна, що означає "підписання контракту" в сенсі тривалості життя. І доступ до ютубчика, який підсовує нам кацапські ролики точно так же, як підсовував кацапам українські ролики, був у всіх. Бо чим їм займатися в проміжках між нарядами і обслуговування дупами ахмату, як не дивитись роліки? Різні. Розказуючи "та я тих хахлів ..." при цьому про себе говорячи "здамся, як тільки буде можливість, схєра я за ахмат воювати буду?!?".
Бачили вони в інтернетах і відірвані голови та кінцівки. Розуміють вони і як до них відносяться командири (як до м'яса), і все про співслуживців знають - бо самі такі ж (пристрелять за шмотку, якщо буде поранений і ніхто не бачитиме).
Росія - це величезна країна крадіїв У них - злодійська психологія! Вони в перший рік хвалилися одні перед другими - хто з синів кращі "трофеї" прислав з війни
Саме тому "контрактники до останнього і не посилювати примусову мобілізацію". Бо контрактник іде на смерть за матеріальні (грошові) цінності. Він це знає. І він погодився свідомо. А строковик/мобілізований - сьогодні вірить в гасла, а завтра не вірить. Ще й "приїхав в роту, а там 10 калік залишилось і кажуть, що за 2 місяці це шосте поповнення на 90% особового складу, а ротному насрати - гонить всіх на штурми і в <сєкрєти>, до яких ніхєра не дістатися - бо по відкритій місцевості і укропи косять взагалі всіх".
Щодо справи молодих: Наполеон сказав колись: "Найкращі солдати - п"ятнадцятилітні ! Вони не знають страху смерті!" Однак вони першими вдаються у паніку Саме тому грецькі фаланги та римські центурії шикувалися особливим чином Перші шеренги - "молодняк" Ззаду їх "підпирали" загартовані бійці середнього віку А в останніх шеренгах ішли ветерани