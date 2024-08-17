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Работа боевых групп ССО на Курщине за некоторое время до начала основных событий. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ показали работу боевых групп в Курской области РФ за некоторое время до начала основных событий.

Видео опубликовано на странице ССО, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах можно увидеть перемещение спецназовцев на территории РФ, а также обустройство засад и взятие в плен российских военных, которые говорят, что они срочники.

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Автор: 

ССО (526) Курск (1097)


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Топ комментарии
+10
Отличная работа ССО! Да, и спасибо, что не запиповали мат.
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17.08.2024 02:00
+5
Одобрям: пох*й, що срочники, завтра срочник може стати контрактником.
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17.08.2024 06:47
+5
Цікава поведінка! Представники "вищої раси" ошарашені полоном! Пацанва із "засраними мізками" яка не має життєвого досвіду і не навчилася ще критично мислить Саме так вели себе "гітлерюгендовці" у нашому полоні Дід розказував: "Вовченята" що сприймають полон як "особисту образу" від "людей другого сорту" і готові у будь-який зручний момент "відіграться "по-повній"
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17.08.2024 07:14
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Не варто з цими виродками так панькатись. Такими діями, ви наражаєте себе на небезпеку.
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17.08.2024 00:51 Ответить
Строковики та ахмат - найкращій обмінний фонд. Україна та ЗСУ - виконують всі закони та конвенції, яких зобов'язалась притримуватись Україна. Тож вони не панькаються, а поводяться з ними так, як зобов'язані.

Аби ви розуміли - Україна допускає до полонених представників міжнародних організацій. Фактично до всіх. Ні одна наволоч не в змозі сказати, що її катували чи не надали медичної допомоги. А отже - і кацапи знають, що здатися в полон - не страшно. Їм важко дожити до полону ЗСУ - це вони знають, бо свої застрелять чи загородзагони.

Саме тому по деяким повідомленням, в курській області вже більше 2000 осіб здалися в полон чи не чинили опір при взятті в полон. А це - п'ята частина тамошнього контингенту військ, який "прикривав" кордон.

І це - ДУЖЕ круто.

Тож правильно хлопці з виродками поводяться. Напоїв, зробив огляд по скаргам - ні одна наволоч навіть в засрашці не скаже, що "катують".
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17.08.2024 18:35 Ответить
Почему до сих пор минные шлагбаумы по старинке выкладывают десятками мин если можно всего две-четыре мины связать специальной проволокой, которая цепляется к колесам и ниодна машина не проедет даже между минами. Вместо етого таскают на себе куеву тучу мин
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17.08.2024 01:24 Ответить
Тому що там міни "натискної дії" І їх основне завдання - пошкодження ходової частини транспортного засобу - коліс чи гусениць для його зупинки Це не "фугас" чи "протиднищева" міна
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17.08.2024 07:17 Ответить
А таки є ідейні! От би їх сьською з водичкою не помічати? З тижнень?
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17.08.2024 01:33 Ответить
Цікава поведінка! Представники "вищої раси" ошарашені полоном! Пацанва із "засраними мізками" яка не має життєвого досвіду і не навчилася ще критично мислить Саме так вели себе "гітлерюгендовці" у нашому полоні Дід розказував: "Вовченята" що сприймають полон як "особисту образу" від "людей другого сорту" і готові у будь-який зручний момент "відіграться "по-повній"
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17.08.2024 07:14 Ответить
Пишуть, що за деякими повідомленнями, в полон здалося при першій нагоді або взято силоміць чи не більше 2000 осіб. А це - 20+% тамошнього контингенту, який "прикривав кордон" в області курській. Це овєрдохєра. Навіть 1000 було б овердохєра.

Це означає - не вважають за потрібне воювати. Масово. Тож не думаю, що там масовий психоз щодо "вищої раси" саме в сенсі "от, серед строковиків юнці накручені додатково". Це в них стандартне імперське - імперія понад усе, але здохнути не хочуть. Скоріше, це свідчення "знають, що то такеє - штурмовки на донбасі - і послали нахєр такий спосіб воювати".
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17.08.2024 18:42 Ответить
Ти звернув увагу на ЧАС ПОДІЇ? Вона сталася ДО атаки на Курщину! Тоді, коли вони ще не бачили відірвані вибухами голови і кінцівки, розмотані кишки їх співслужбовців!
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17.08.2024 19:04 Ответить
В багатьох є така думка, що в засрашці реально повна інформаційна ізоляція, що там ніхто взагалі не знає, що ж там на Донбасі коїться.

Насправді, практично всі там знають - як ведеться війна, що означає "підписання контракту" в сенсі тривалості життя. І доступ до ютубчика, який підсовує нам кацапські ролики точно так же, як підсовував кацапам українські ролики, був у всіх. Бо чим їм займатися в проміжках між нарядами і обслуговування дупами ахмату, як не дивитись роліки? Різні. Розказуючи "та я тих хахлів ..." при цьому про себе говорячи "здамся, як тільки буде можливість, схєра я за ахмат воювати буду?!?".

Бачили вони в інтернетах і відірвані голови та кінцівки. Розуміють вони і як до них відносяться командири (як до м'яса), і все про співслуживців знають - бо самі такі ж (пристрелять за шмотку, якщо буде поранений і ніхто не бачитиме).
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17.08.2024 22:09 Ответить
Я пишу зовсім про інше: все вони прекрасно знають І прекрасно всі розуміють що російська армія прийшла туди "прибарахлиться" Для солдата це унітаз чи пачка доларів зі схованки Для командира віддідення - автомобіль чи холодильник Для ротного - ще щось І так далі А для Путіна - територія України Він увів війська і віддав їм на грабунок захоплену територію - до того часу поки ці території не будуть визнані офіційно (на міжнародному рівні) територією Росії От і все А потім буде введена російська влада і нас "запряжуть" остаточно
Росія - це величезна країна крадіїв У них - злодійська психологія! Вони в перший рік хвалилися одні перед другими - хто з синів кращі "трофеї" прислав з війни
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18.08.2024 04:04 Ответить
Все це так, але строковики - це контингент, в якого матеріальна складова в мотивації ще далеко не на першому місці. Саме тому і є вислів "війна справа молодих" - бо молоді, дурні, в масі здатні вмирати за слова і гасла. А 30-річному, якого вдома баба чекає з "трофеями", словами особливо не спонукаєш.

Саме тому "контрактники до останнього і не посилювати примусову мобілізацію". Бо контрактник іде на смерть за матеріальні (грошові) цінності. Він це знає. І він погодився свідомо. А строковик/мобілізований - сьогодні вірить в гасла, а завтра не вірить. Ще й "приїхав в роту, а там 10 калік залишилось і кажуть, що за 2 місяці це шосте поповнення на 90% особового складу, а ротному насрати - гонить всіх на штурми і в <сєкрєти>, до яких ніхєра не дістатися - бо по відкритій місцевості і укропи косять взагалі всіх".
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18.08.2024 11:01 Ответить
Я це все знаю! Тому й написав що полонені строковики - "ошарашені в полоні" Бо їм зовсім інше "в голову насрали"
Щодо справи молодих: Наполеон сказав колись: "Найкращі солдати - п"ятнадцятилітні ! Вони не знають страху смерті!" Однак вони першими вдаються у паніку Саме тому грецькі фаланги та римські центурії шикувалися особливим чином Перші шеренги - "молодняк" Ззаду їх "підпирали" загартовані бійці середнього віку А в останніх шеренгах ішли ветерани
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18.08.2024 11:45 Ответить
Отличная работа ССО! Да, и спасибо, что не запиповали мат.
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17.08.2024 02:00 Ответить
скільки води перевели. а ці "срочнікі" і в тюрмі напились би
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17.08.2024 06:26 Ответить
Одобрям: пох*й, що срочники, завтра срочник може стати контрактником.
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17.08.2024 06:47 Ответить
Я срочнік -мальчік в трусіках -мєня нє абіжать -мамє расскажу.
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17.08.2024 08:05 Ответить
піар наше всьо
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17.08.2024 08:13 Ответить
добрих рускіх не буває
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17.08.2024 12:58 Ответить
 
 