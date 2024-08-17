Работа боевых групп ССО на Курщине за некоторое время до начала основных событий. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ показали работу боевых групп в Курской области РФ за некоторое время до начала основных событий.

Видео опубликовано на странице ССО, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах можно увидеть перемещение спецназовцев на территории РФ, а также обустройство засад и взятие в плен российских военных, которые говорят, что они срочники.

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