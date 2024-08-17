Робота бойових груп ССО на Курщині за деякий час до початку основних подій. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали роботу бойових груп у Курській області РФ за деякий час до початку основних подій.

Відео опубліковано на сторінці ССО, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах можна побачити переміщення спецпризначенців на території РФ, а також облаштування засідок та взяття в полон російських військових, які кажуть, що вони строковики.

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