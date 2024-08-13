Українські захисники влаштували засідку та всього за 4 хвилини знищили вантажівку з окупантами. ВIДЕО 18+
Бійці Сили спеціальних операцій Збройних сил України в Курській області влаштували засідку на вантажівку окупантів. Техніка була повністю заповнена особовим складом ворога.
Воїнам знадобилося лише 4 хвилини для ліквідації росіян, передає Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!
Топ коментарі
+61 Ivan Ivan #403337
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+53 Dombass
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+48 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар13.08.2024 19:04
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Слава Захисникам України-Героям Слава!
Нарешті!!!
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Засідки на дорогаз кацапії на військовослужбовців кацапії.
Нагадую, все починалось з "знайшли танки в шахтах та воєнторгах" та "Київ за 3 дні".
весь час кудись їду або йду, і психіка переміщається разом з тілом, не стоїть без діла