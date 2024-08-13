Українські захисники влаштували засідку та всього за 4 хвилини знищили вантажівку з окупантами. ВIДЕО 18+

Бійці Сили спеціальних операцій Збройних сил України в Курській області влаштували засідку на вантажівку окупантів. Техніка була повністю заповнена особовим складом ворога.

Воїнам знадобилося лише 4 хвилини для ліквідації росіян, передає Цензор.НЕТ.

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