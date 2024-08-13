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Українські захисники влаштували засідку та всього за 4 хвилини знищили вантажівку з окупантами. ВIДЕО 18+

Бійці Сили спеціальних операцій Збройних сил України в Курській області влаштували засідку на вантажівку окупантів. Техніка була повністю заповнена особовим складом ворога.

Воїнам знадобилося лише 4 хвилини для ліквідації росіян, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!

Дивіться: Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) ССО (519)


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Топ коментарі
+61
Коли дивлюсь як знищують кацапню в мене психіка дуже устойчива...
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13.08.2024 19:02
+53
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13.08.2024 19:30
+48
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13.08.2024 19:04
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Молодці!
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13.08.2024 19:02 Відповісти
Коли дивлюсь як знищують кацапню в мене психіка дуже устойчива...
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13.08.2024 19:02 Відповісти
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13.08.2024 19:04 Відповісти
А на "Ура-патріотичних" каналах кацапи уже ДВІЧІ нас перемогли!
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13.08.2024 20:01 Відповісти
Слава ЗСУ!
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13.08.2024 19:04 Відповісти
Чудова демілітарізація рашисто-нацистів!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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13.08.2024 19:04 Відповісти
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13.08.2024 19:04 Відповісти
добре свинцевим горошком пригостили...
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13.08.2024 19:28 Відповісти
Як диванний "иксперд" хотів запитати, що у хлопців з розвідкою з повітря, але добре, що додивився до кінця. Видно, що пташка була, а отже координація - топ. Молодці, навіть для людини далекої від військової справи видно, що спрацьовано як по нотах, все чітко! ССО - це вам не "чай-ахмед", це справжня козацька сила!
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13.08.2024 19:30 Відповісти
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13.08.2024 19:30 Відповісти
Чекав коли з цієї його фрази фотожабу зроблять, після подій на Курщині.
Нарешті!!!
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13.08.2024 21:30 Відповісти
ССО, відео від кулеметника 👍
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13.08.2024 19:35 Відповісти
наче валялося 7-8 одиниць смаженої свнособачатини.
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13.08.2024 19:38 Відповісти
Хижаки! Вам Слава і Честь!
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13.08.2024 20:05 Відповісти
Хорошее видео, Супер! Только можно было видео пускать без музыки, автоматные очереди, взрывы грузовика - лучше всякой музыки..
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13.08.2024 20:05 Відповісти
Норм музика, не *** мізкі.
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13.08.2024 22:29 Відповісти
Viva partisanen !
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13.08.2024 20:23 Відповісти
Рамштайн, балкенкройци, русняві палають. Якось все органічненько...
.
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13.08.2024 20:26 Відповісти
Кацапи в 2022 році відкрили для себе скриню Пандори.

Засідки на дорогаз кацапії на військовослужбовців кацапії.

Нагадую, все починалось з "знайшли танки в шахтах та воєнторгах" та "Київ за 3 дні".
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13.08.2024 20:39 Відповісти
молодці спецура.....- а відносно їхніх доріг районного масштабу , то будем об'єктивні - нефуйові...
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13.08.2024 20:58 Відповісти
Das ist fantastisch!
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13.08.2024 21:49 Відповісти
Ja, ja, natürlich
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13.08.2024 22:12 Відповісти
Дякую, хлопці! Головне, щоб без втрат. Бережіть себе.
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13.08.2024 22:56 Відповісти
написано відео заборонено для нестійкої психіки,мені навпаки легше стало після перегляду,депресія пройшла)
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14.08.2024 00:23 Відповісти
доктор, в мене мабуть теж нестійка психіка !

весь час кудись їду або йду, і психіка переміщається разом з тілом, не стоїть без діла
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14.08.2024 01:55 Відповісти
 
 