Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО
На одному із напрямків фронту український ударний безпілотник атакував окупанта у спину, поки той тікав полем. Внаслідок цього російського загарбника було ліквідовано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
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дрончика жалко.
" ... Я підставив спину тим, хто б'є мене,
а щоки тим, хто скуб мою бороду."
(Ісая 49-53).