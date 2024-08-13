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Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО

На одному із напрямків фронту український ударний безпілотник атакував окупанта у спину, поки той тікав полем. Внаслідок цього російського загарбника було ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+10
= труп +
дрончика жалко.
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13.08.2024 17:46
+10
Як ото кажуть - вітер в спину.
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13.08.2024 17:51
+6
Типова помилка - здох стомленим.
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13.08.2024 18:03
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= труп +
дрончика жалко.
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13.08.2024 17:46 Відповісти
"Пораскинул мозгами"! (Вже другий внук Сергійовича - ліцеїст морського ліцею Говорив недавно з Ніною по телефону)
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13.08.2024 18:02 Відповісти
Он хоть успел взгрустнуть, мол, прощай немытая рабсея?
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13.08.2024 17:48 Відповісти
Як ото кажуть - вітер в спину.
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13.08.2024 17:51 Відповісти
А *** в сраку 😁
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13.08.2024 17:58 Відповісти
Кара за гріхи - вона така!

" ... Я підставив спину тим, хто б'є мене,
а щоки тим, хто скуб мою бороду."
(Ісая 49-53).
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13.08.2024 17:51 Відповісти
Типова помилка - здох стомленим.
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13.08.2024 18:03 Відповісти
виписали підсрачника ))
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13.08.2024 18:20 Відповісти
один маленький, але впевнений в собі дрон, зупинив тупу нахабну істоту …!
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13.08.2024 19:06 Відповісти
Помітив одну особливість крайніх відео з ліквідації москало-рашистів дронами-камікадзе та скидами, які останнім часом викладаються тут, на ЦН та українських ТГ каналах: на мою думку, в фпв-дронах збільшилася маса вибухівки, а в "цукерках" оптимізували співвідношення кількості, розмірів та матеріалу уламків з масою вибухової речовини. Бо той оверкіл, який викликає вибух літаючого чи скинутого по піхоті осколко-фугасу, явно вищий ніж хоча б пів року тому. Розриває кацапів на шмаття без шансів вижити навіть при не надто точному попадання. Хтось іще помітив вищенаписане?
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13.08.2024 19:44 Відповісти
Під "цукерками" маю на увазі саморобні скиди з пластиковим корпусом та хвостовим стабілізатором, надруковані на 3Д принтері. Їх неодноразово показував Роберт Бровді (Мадяр).
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13.08.2024 19:46 Відповісти
Да, тоже заметил. Скорее всего чьи-то ноухау работают по всей линии фронта.
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14.08.2024 01:14 Відповісти
Убегающий рашист закабзонился уставшим.
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14.08.2024 01:21 Відповісти
 
 