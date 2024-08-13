Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО

На одному із напрямків фронту український ударний безпілотник атакував окупанта у спину, поки той тікав полем. Внаслідок цього російського загарбника було ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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