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Новости Видео Война
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Десантник 82-й ОДШБр Шахтер о первых боях на Курщине: "Они сидели в кукурузе. Мы открыли огонь из автоматов, РПГ, Браунинга. И там наступила тишина". ВИДЕО

Участник прорыва российской границы в Курской области РФ десантник 82-й ОДШБр Шахтер рассказал о том, как прорывали российскую границу, занимали позиции и уничтожали российских солдат, которые сопротивлялись, не желая стать пленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в коротком интервью украинского воина - бывшего шахтера с Днепропетровщины есть уникальные кадры первых дней боев в Курской области РФ, а также записи, сделанные операторами "Медиацентра", которые первыми среди медийщиков побывали на захваченной российской территории.

Читайте также: Подрывы мостов в Курской области: ВСУ пытаются изолировать российских солдат от основных сил, - Forbes

Автор: 

боевые действия (4039) Курск (1092) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+22
Нехай Господь береже вас всіх справжніх воїнів та героїв щоб повернулись живими...
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22.08.2024 11:58
+7
ОДНЕ З НАЙКРАЩИХ МОТИВАЦІЙНИХ ВІДЕО
ЧЕСНО, ЩИРО, СПОКІЙНО ТА ВІДВАЖНО
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22.08.2024 12:26
+6
Шахтар - ти крутий, дякую тобі за просту та ясну позицію воїна. Велика подяка побратимам.
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22.08.2024 13:08
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Нехай Господь береже вас всіх справжніх воїнів та героїв щоб повернулись живими...
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22.08.2024 11:58 Ответить
они сидели в кукурузе , а соловьев СЕГОДНЯ говорил ,что мы сидели в кукурузу и что 200е лежат горой !!! я понимаю дэза льется на обывателя со всех сторон и верить НИКОМУ не надо !!! ставьте флажки на те места где мы есть , и убирайте где нас нет !!! вот и вся правда !!!(((
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22.08.2024 12:22 Ответить
Цікаво, а нахєра ти слухаєш Соловьйова?!? Любиш лайно жерти? Нє, я розумію, в когось це професійний обов'язок - в журналістів, наприклад, або в слєдаків.

Ти журналіст чи слєдак?
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22.08.2024 15:23 Ответить
ОДНЕ З НАЙКРАЩИХ МОТИВАЦІЙНИХ ВІДЕО
ЧЕСНО, ЩИРО, СПОКІЙНО ТА ВІДВАЖНО
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22.08.2024 12:26 Ответить
С учетом того что вы явно смотрите Геббельс Рос ТВ- то это ваших журналюшек, а не наших.......
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22.08.2024 15:25 Ответить
Свині ******* ритися в кукурузі
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22.08.2024 12:31 Ответить
Шахтар - ти крутий, дякую тобі за просту та ясну позицію воїна. Велика подяка побратимам.
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22.08.2024 13:08 Ответить
"Стугна" виглянула в поле,
Танк з кацапами повзе,
Постріл! Й три кацапські долі
До Кобзона вже везе.
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22.08.2024 16:36 Ответить
Господи, останьтесь живыми, дорогие украинцы..
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26.08.2024 14:59 Ответить
 
 