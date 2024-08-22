Десантник 82-ї ОДШБр Шахтар про перші бої на Курщині: "Вони сиділи в кукурудзі. Ми відкрили вогонь із автоматів, РПГ, Браунінга. І там настала тиша". ВIДЕО
Учасник прориву російського кордону в Курській області РФ десантник 82-ї ОДШБр Шахтар розповів про те, як проривали російський кордон, займали позиції та знищували тих російських солдатів, які чинили опір не бажаючи стати полоненими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у короткому інтерв'ю українського воїна - колишнього шахтаря із Дніпропетровщини, є унікальні кадри перших днів боїв у Курській області РФ, а також записи, зроблені операторами "Медіацентру", які першими серед медійників побували на захопленій російській території.
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Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
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