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Десантник 82-ї ОДШБр Шахтар про перші бої на Курщині: "Вони сиділи в кукурудзі. Ми відкрили вогонь із автоматів, РПГ, Браунінга. І там настала тиша". ВIДЕО

Учасник прориву російського кордону в Курській області РФ десантник 82-ї ОДШБр Шахтар розповів про те, як проривали російський кордон, займали позиції та знищували тих російських солдатів, які чинили опір не бажаючи стати полоненими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у короткому інтерв'ю українського воїна - колишнього шахтаря із Дніпропетровщини, є унікальні кадри перших днів боїв у Курській області РФ, а також записи, зроблені операторами "Медіацентру", які першими серед медійників побували на захопленій російській території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай про перші години наступу на Курщині: "Мирне населення не рухали, нічого не нищили, тільки п#дарів гасили і все". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3795) Курськ (1103) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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Топ коментарі
+22
Нехай Господь береже вас всіх справжніх воїнів та героїв щоб повернулись живими...
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22.08.2024 11:58
+7
ОДНЕ З НАЙКРАЩИХ МОТИВАЦІЙНИХ ВІДЕО
ЧЕСНО, ЩИРО, СПОКІЙНО ТА ВІДВАЖНО
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22.08.2024 12:26
+6
Шахтар - ти крутий, дякую тобі за просту та ясну позицію воїна. Велика подяка побратимам.
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22.08.2024 13:08
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Нехай Господь береже вас всіх справжніх воїнів та героїв щоб повернулись живими...
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22.08.2024 11:58 Відповісти
они сидели в кукурузе , а соловьев СЕГОДНЯ говорил ,что мы сидели в кукурузу и что 200е лежат горой !!! я понимаю дэза льется на обывателя со всех сторон и верить НИКОМУ не надо !!! ставьте флажки на те места где мы есть , и убирайте где нас нет !!! вот и вся правда !!!(((
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22.08.2024 12:22 Відповісти
Цікаво, а нахєра ти слухаєш Соловьйова?!? Любиш лайно жерти? Нє, я розумію, в когось це професійний обов'язок - в журналістів, наприклад, або в слєдаків.

Ти журналіст чи слєдак?
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22.08.2024 15:23 Відповісти
ОДНЕ З НАЙКРАЩИХ МОТИВАЦІЙНИХ ВІДЕО
ЧЕСНО, ЩИРО, СПОКІЙНО ТА ВІДВАЖНО
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22.08.2024 12:26 Відповісти
С учетом того что вы явно смотрите Геббельс Рос ТВ- то это ваших журналюшек, а не наших.......
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22.08.2024 15:25 Відповісти
Свині ******* ритися в кукурузі
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22.08.2024 12:31 Відповісти
Шахтар - ти крутий, дякую тобі за просту та ясну позицію воїна. Велика подяка побратимам.
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22.08.2024 13:08 Відповісти
"Стугна" виглянула в поле,
Танк з кацапами повзе,
Постріл! Й три кацапські долі
До Кобзона вже везе.
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22.08.2024 16:36 Відповісти
Господи, останьтесь живыми, дорогие украинцы..
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26.08.2024 14:59 Відповісти
 
 