Кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай про перші години наступу на Курщині: "Мирне населення не рухали, нічого не нищили, тільки п#дарів гасили і все". ВIДЕО

Поранений у боях на Курщині кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай розповів про перші години наступу своєї бригади на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами воїна, операція здійснювалася по плану - прорив кордону, атака, мирне населення не чіпали, будівлі зайве не нищили. Алабай стверджує, що в Росії інший смак повітря й інша земля.

"Нам нічого чужого не треба", - каже він і додає: "Що я там унітази буду красти? Ще свого їм привезу".

Зараз Алабай проходить лікування після поранення. Проте дуже хоче повернутися до своїх побратимів: "Головне, щоб мама не чула цього".

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