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Кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай про перші години наступу на Курщині: "Мирне населення не рухали, нічого не нищили, тільки п#дарів гасили і все". ВIДЕО

Поранений у боях на Курщині кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай розповів про перші години наступу своєї бригади на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами воїна, операція здійснювалася по плану - прорив кордону, атака, мирне населення не чіпали, будівлі зайве не нищили. Алабай стверджує, що в Росії інший смак повітря й інша земля. 

"Нам нічого чужого не треба", - каже він і додає: "Що я там унітази буду красти? Ще свого їм привезу".

Зараз Алабай проходить лікування після поранення. Проте дуже хоче повернутися до своїх побратимів: "Головне, щоб мама не чула цього".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Початок Курської операції: розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3799) Курськ (1108) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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Топ коментарі
+24
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16.08.2024 10:29
+22
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16.08.2024 10:01
+18
Ще до війни говорив з одним чоловіком Переселенець з Донбасу Відразу виїхать не змыг - бо мати була "неходяча" Виїхав з Донбасу тільки у 2015-му - коли матір поховав Приїхав на Чернігівщину - тітка хату заповіла Так казав що коли був у окупації - говорив з більш-менш адекватними "добровольцями" Кацапи казали йому: "Не панимаем! Какова х*я вы бунтовать вздумали и к нам праситься? Ведь вы живёте лучше чем мы!"
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16.08.2024 10:05
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16.08.2024 10:01 Відповісти
Ще до війни говорив з одним чоловіком Переселенець з Донбасу Відразу виїхать не змыг - бо мати була "неходяча" Виїхав з Донбасу тільки у 2015-му - коли матір поховав Приїхав на Чернігівщину - тітка хату заповіла Так казав що коли був у окупації - говорив з більш-менш адекватними "добровольцями" Кацапи казали йому: "Не панимаем! Какова х*я вы бунтовать вздумали и к нам праситься? Ведь вы живёте лучше чем мы!"
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16.08.2024 10:05 Відповісти
ну ви ж розумієте, що це було таке "розводілово" кращого слова не підберу..., оцим "добровольцям" розказували про те, як Донбас хоче додому та й місцевим теж намагалися навішати, що вони теж туди хочуть(рашка це типу їхній дім)..., а це була люта неправда, але, коли тобі зранку до вечора говорять, що біле це чорне, то через деякий час ти починаєш на білому бачити чорні смужки...
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16.08.2024 10:29 Відповісти
Таке робиться з людиною якщо в неї відсутні критичне відношення до інформації і аналітичне мислення.
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16.08.2024 10:37 Відповісти
Та я-то розумію! Інші зрозуміть не можуть! А деякі й не хочуть! А щодо пропаганди - так це "Брехня в правду загорнута І правда та навиворіт вивернута"! От вам простий приклад: "Можна назвать хірурга "різником" та вбивцею - який спричиняє шкоду людині"?
Можна! Якщо засрать людям мізки тим що хірургічне втручання наносить шкоду "божественному промислу" який визначив кожній людині свій строк життя !"
Тому деякі "віруни" противляться не тільки проведенню їх рідним хірургічних операцій - але й простому переливанню крові!
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16.08.2024 10:48 Відповісти
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16.08.2024 10:29 Відповісти
Сонечко!! Одужуй, Братику!! Дякую!
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16.08.2024 11:15 Відповісти
"Не рухали" - це не й э Балі, чи що хотіли донести редактори цензора в заголовку? Єто албанська?
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16.08.2024 11:33 Відповісти
Треба казати цивільне населення , а не мирне , бо там нікого мирного немає .
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16.08.2024 11:45 Відповісти
якби кого і зачепив з кацапчиків, то ксьондз за гріха не пише.. і до сповіді можна не йти)))
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16.08.2024 11:47 Відповісти
Одужуй скоріше, Синку! Хай береже тебе Господь! Бий рашистську наволоч, скільки буде сили!
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16.08.2024 13:15 Відповісти
Героям слава! Сказати більше нічого...
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16.08.2024 17:56 Відповісти
По говірці впізнаю земляка)Виздоровлюй,козаче)
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16.08.2024 18:43 Відповісти
 
 