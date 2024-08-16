Кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай про перші години наступу на Курщині: "Мирне населення не рухали, нічого не нищили, тільки п#дарів гасили і все". ВIДЕО
Поранений у боях на Курщині кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай розповів про перші години наступу своєї бригади на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами воїна, операція здійснювалася по плану - прорив кордону, атака, мирне населення не чіпали, будівлі зайве не нищили. Алабай стверджує, що в Росії інший смак повітря й інша земля.
"Нам нічого чужого не треба", - каже він і додає: "Що я там унітази буду красти? Ще свого їм привезу".
Зараз Алабай проходить лікування після поранення. Проте дуже хоче повернутися до своїх побратимів: "Головне, щоб мама не чула цього".
Топ коментарі
+24 частный сектор
показати весь коментар16.08.2024 10:29
+22 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар16.08.2024 10:01
+18 Яр Холодний
показати весь коментар16.08.2024 10:05
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Можна! Якщо засрать людям мізки тим що хірургічне втручання наносить шкоду "божественному промислу" який визначив кожній людині свій строк життя !"
Тому деякі "віруни" противляться не тільки проведенню їх рідним хірургічних операцій - але й простому переливанню крові!