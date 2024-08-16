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Пулеметчик 82-й ОДШБр Алабай о первых часах наступления на Курщине: "Мирное население не трогали, ничего не уничтожали, только п#даров гасили и все". ВИДЕО

Раненый в боях на Курщине пулеметчик 82-й ОДШБр Алабай рассказал о первых часах наступления своей бригады на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам воина, операция осуществлялась по плану - прорыв границы, атака, мирное население не трогали, здания лишнее не уничтожали. Алабай утверждает, что в России другой вкус воздуха и другая земля.

"Нам ничего чужого не надо", - говорит он и добавляет: "Что я там унитазы буду воровать? Еще свой им привезу".

Сейчас Алабай проходит лечение после ранения. Однако очень хочет вернуться к своим побратимам: "Главное, чтобы мама не слышала этого".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начало Курской операции: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4044) Курск (1097) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+24
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16.08.2024 10:29
+22
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16.08.2024 10:01
+18
Ще до війни говорив з одним чоловіком Переселенець з Донбасу Відразу виїхать не змыг - бо мати була "неходяча" Виїхав з Донбасу тільки у 2015-му - коли матір поховав Приїхав на Чернігівщину - тітка хату заповіла Так казав що коли був у окупації - говорив з більш-менш адекватними "добровольцями" Кацапи казали йому: "Не панимаем! Какова х*я вы бунтовать вздумали и к нам праситься? Ведь вы живёте лучше чем мы!"
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16.08.2024 10:05
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16.08.2024 10:01 Ответить
Ще до війни говорив з одним чоловіком Переселенець з Донбасу Відразу виїхать не змыг - бо мати була "неходяча" Виїхав з Донбасу тільки у 2015-му - коли матір поховав Приїхав на Чернігівщину - тітка хату заповіла Так казав що коли був у окупації - говорив з більш-менш адекватними "добровольцями" Кацапи казали йому: "Не панимаем! Какова х*я вы бунтовать вздумали и к нам праситься? Ведь вы живёте лучше чем мы!"
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16.08.2024 10:05 Ответить
ну ви ж розумієте, що це було таке "розводілово" кращого слова не підберу..., оцим "добровольцям" розказували про те, як Донбас хоче додому та й місцевим теж намагалися навішати, що вони теж туди хочуть(рашка це типу їхній дім)..., а це була люта неправда, але, коли тобі зранку до вечора говорять, що біле це чорне, то через деякий час ти починаєш на білому бачити чорні смужки...
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16.08.2024 10:29 Ответить
Таке робиться з людиною якщо в неї відсутні критичне відношення до інформації і аналітичне мислення.
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16.08.2024 10:37 Ответить
Та я-то розумію! Інші зрозуміть не можуть! А деякі й не хочуть! А щодо пропаганди - так це "Брехня в правду загорнута І правда та навиворіт вивернута"! От вам простий приклад: "Можна назвать хірурга "різником" та вбивцею - який спричиняє шкоду людині"?
Можна! Якщо засрать людям мізки тим що хірургічне втручання наносить шкоду "божественному промислу" який визначив кожній людині свій строк життя !"
Тому деякі "віруни" противляться не тільки проведенню їх рідним хірургічних операцій - але й простому переливанню крові!
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16.08.2024 10:48 Ответить
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16.08.2024 10:29 Ответить
Сонечко!! Одужуй, Братику!! Дякую!
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16.08.2024 11:15 Ответить
"Не рухали" - це не й э Балі, чи що хотіли донести редактори цензора в заголовку? Єто албанська?
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16.08.2024 11:33 Ответить
Треба казати цивільне населення , а не мирне , бо там нікого мирного немає .
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16.08.2024 11:45 Ответить
якби кого і зачепив з кацапчиків, то ксьондз за гріха не пише.. і до сповіді можна не йти)))
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16.08.2024 11:47 Ответить
Одужуй скоріше, Синку! Хай береже тебе Господь! Бий рашистську наволоч, скільки буде сили!
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16.08.2024 13:15 Ответить
Героям слава! Сказати більше нічого...
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16.08.2024 17:56 Ответить
По говірці впізнаю земляка)Виздоровлюй,козаче)
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16.08.2024 18:43 Ответить
 
 