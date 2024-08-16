Пулеметчик 82-й ОДШБр Алабай о первых часах наступления на Курщине: "Мирное население не трогали, ничего не уничтожали, только п#даров гасили и все". ВИДЕО

Раненый в боях на Курщине пулеметчик 82-й ОДШБр Алабай рассказал о первых часах наступления своей бригады на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам воина, операция осуществлялась по плану - прорыв границы, атака, мирное население не трогали, здания лишнее не уничтожали. Алабай утверждает, что в России другой вкус воздуха и другая земля.

"Нам ничего чужого не надо", - говорит он и добавляет: "Что я там унитазы буду воровать? Еще свой им привезу".

Сейчас Алабай проходит лечение после ранения. Однако очень хочет вернуться к своим побратимам: "Главное, чтобы мама не слышала этого".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начало Курской операции: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. ВИДЕО