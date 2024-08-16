Пулеметчик 82-й ОДШБр Алабай о первых часах наступления на Курщине: "Мирное население не трогали, ничего не уничтожали, только п#даров гасили и все". ВИДЕО
Раненый в боях на Курщине пулеметчик 82-й ОДШБр Алабай рассказал о первых часах наступления своей бригады на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам воина, операция осуществлялась по плану - прорыв границы, атака, мирное население не трогали, здания лишнее не уничтожали. Алабай утверждает, что в России другой вкус воздуха и другая земля.
"Нам ничего чужого не надо", - говорит он и добавляет: "Что я там унитазы буду воровать? Еще свой им привезу".
Сейчас Алабай проходит лечение после ранения. Однако очень хочет вернуться к своим побратимам: "Главное, чтобы мама не слышала этого".
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+18 Яр Холодний
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Можна! Якщо засрать людям мізки тим що хірургічне втручання наносить шкоду "божественному промислу" який визначив кожній людині свій строк життя !"
Тому деякі "віруни" противляться не тільки проведенню їх рідним хірургічних операцій - але й простому переливанню крові!