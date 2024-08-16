Начало Курской операции: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. ВИДЕО
Украинские десантники опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты начала курской операции 6 августа 2024 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты кадры ликвидации минных заграждений, прорыв украинско-российской границы и уничтожение оборонительных рубежей противника.
"Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции", - говорится в комментарии к видео.
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Hellis
@13Hellis_13
·
14 серп.
ейфорія закінчилася. Пішли важки бої. Є великі втрати. Ворог сильний. Курськ. Бо цей вереск радощів вже подзадовбав. Я відношусь до тих, хто слідкує за реаліями.
Відверта диверсія на найвищому рівні чи нехтування мірами безпеки?
Vitt515 Korq
@vitt515
·
14 серп.
Я вже не раз говорив,і буду говорити,що "курськ"- це "авантюра", чи "експромт", називайте як хочете,але це "не спланована" операція,без чіткого задання цілей,та кінцевої мети...Ми можемо так "вляпатися", що самим тошно буде...
Яка мета операції в Кусрьку ? Її ніхто не озвучив. А гроби звідти вже йдуть. Щоб що ?
Мабуть ГШ виходив з того, що росіяни довго будуть тертися об нашу оборону на Донбасі.
А ось навіщо і чи розуміє сир.-навіщо?