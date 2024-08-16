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Новости Видео Война
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Начало Курской операции: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. ВИДЕО

Украинские десантники опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты начала курской операции 6 августа 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты кадры ликвидации минных заграждений, прорыв украинско-российской границы и уничтожение оборонительных рубежей противника.

"Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской, - Washington Post

Автор: 

Десантно-штурмовые войска (218) Курск (1097)


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Топ комментарии
+7
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16.08.2024 09:24
+5
80-а Галицька FOREVER!!!
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16.08.2024 09:34
+4
ДШВ боги. Наконец они после освобождения Харьковской области и Херсона снова занимаются тем, что лучше всего умеют - неожиданными, быстрыми и мощными ударами и рейдами по пи@арам
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16.08.2024 09:50
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16.08.2024 09:24 Ответить
80-а Галицька FOREVER!!!
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16.08.2024 09:34 Ответить
ДУЖЕ ГАРНО!!! ДЯКУЮ!!
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16.08.2024 09:34 Ответить
Не все так гладко...

Hellis
@13Hellis_13
·
14 серп.
ейфорія закінчилася. Пішли важки бої. Є великі втрати. Ворог сильний. Курськ. Бо цей вереск радощів вже подзадовбав. Я відношусь до тих, хто слідкує за реаліями.

Відверта диверсія на найвищому рівні чи нехтування мірами безпеки?
Vitt515 Korq
@vitt515
·
14 серп.
Я вже не раз говорив,і буду говорити,що "курськ"- це "авантюра", чи "експромт", називайте як хочете,але це "не спланована" операція,без чіткого задання цілей,та кінцевої мети...Ми можемо так "вляпатися", що самим тошно буде...
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16.08.2024 09:48 Ответить
Так поки не стоять, а кацапи тим часом захоплюють Донбас.
Яка мета операції в Кусрьку ? Її ніхто не озвучив. А гроби звідти вже йдуть. Щоб що ?
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16.08.2024 09:55 Ответить
Мар'яна перелогiнься.
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16.08.2024 12:32 Ответить
Хайпуєш чи що. А тим часом кацапня захоплює місто за містом. А вам плювати
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16.08.2024 15:50 Ответить
Розділяю Ваші перестороги і побоювання. Але цивільні на мапу рідко дивляться. І розуміють.
Мабуть ГШ виходив з того, що росіяни довго будуть тертися об нашу оборону на Донбасі.
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16.08.2024 19:32 Ответить
Перелiк мiст будь ласка! Бо iнакше то чисте кацапське iпсо. Так, я знаю про Авдiïвку, Мар'iнку (яку можна вже не рахувати), та пiввовчанська. Де ще?
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17.08.2024 08:33 Ответить
ДШВ боги. Наконец они после освобождения Харьковской области и Херсона снова занимаются тем, что лучше всего умеют - неожиданными, быстрыми и мощными ударами и рейдами по пи@арам
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16.08.2024 09:50 Ответить
Вийшли оперативний простір.
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16.08.2024 19:31 Ответить
Касапам головне взяти 4 області,згідно плану сво:Донецька,Луганська,Херсонська,Запорізька.На курському напрямку вони поки що не виставляють серйозних сил,даючи укр.військам зайти дальше у свій тил.
А ось навіщо і чи розуміє сир.-навіщо?
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16.08.2024 22:07 Ответить
 
 