Начало Курской операции: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. ВИДЕО

Украинские десантники опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты начала курской операции 6 августа 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты кадры ликвидации минных заграждений, прорыв украинско-российской границы и уничтожение оборонительных рубежей противника.

"Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции", - говорится в комментарии к видео.

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