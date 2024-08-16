УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12659 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 557 14

Початок Курської операції: розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. ВIДЕО

Українські десантники опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти початку курської операції 6 серпня 2024 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані кадри ліквідації мінних загороджень, прорив українсько-російського кордону та знищення оборонних рубежів противника.

"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської, - Washington Post

Автор: 

Десантно-штурмові війська (220) Курськ (1108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
16.08.2024 09:24
+5
80-а Галицька FOREVER!!!
показати весь коментар
16.08.2024 09:34
+4
ДШВ боги. Наконец они после освобождения Харьковской области и Херсона снова занимаются тем, что лучше всего умеют - неожиданными, быстрыми и мощными ударами и рейдами по пи@арам
показати весь коментар
16.08.2024 09:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2024 09:24 Відповісти
80-а Галицька FOREVER!!!
показати весь коментар
16.08.2024 09:34 Відповісти
ДУЖЕ ГАРНО!!! ДЯКУЮ!!
показати весь коментар
16.08.2024 09:34 Відповісти
Не все так гладко...

Hellis
@13Hellis_13
·
14 серп.
ейфорія закінчилася. Пішли важки бої. Є великі втрати. Ворог сильний. Курськ. Бо цей вереск радощів вже подзадовбав. Я відношусь до тих, хто слідкує за реаліями.

Відверта диверсія на найвищому рівні чи нехтування мірами безпеки?
Vitt515 Korq
@vitt515
·
14 серп.
Я вже не раз говорив,і буду говорити,що "курськ"- це "авантюра", чи "експромт", називайте як хочете,але це "не спланована" операція,без чіткого задання цілей,та кінцевої мети...Ми можемо так "вляпатися", що самим тошно буде...
показати весь коментар
16.08.2024 09:48 Відповісти
Так поки не стоять, а кацапи тим часом захоплюють Донбас.
Яка мета операції в Кусрьку ? Її ніхто не озвучив. А гроби звідти вже йдуть. Щоб що ?
показати весь коментар
16.08.2024 09:55 Відповісти
Мар'яна перелогiнься.
показати весь коментар
16.08.2024 12:32 Відповісти
Хайпуєш чи що. А тим часом кацапня захоплює місто за містом. А вам плювати
показати весь коментар
16.08.2024 15:50 Відповісти
Розділяю Ваші перестороги і побоювання. Але цивільні на мапу рідко дивляться. І розуміють.
Мабуть ГШ виходив з того, що росіяни довго будуть тертися об нашу оборону на Донбасі.
показати весь коментар
16.08.2024 19:32 Відповісти
Перелiк мiст будь ласка! Бо iнакше то чисте кацапське iпсо. Так, я знаю про Авдiïвку, Мар'iнку (яку можна вже не рахувати), та пiввовчанська. Де ще?
показати весь коментар
17.08.2024 08:33 Відповісти
ДШВ боги. Наконец они после освобождения Харьковской области и Херсона снова занимаются тем, что лучше всего умеют - неожиданными, быстрыми и мощными ударами и рейдами по пи@арам
показати весь коментар
16.08.2024 09:50 Відповісти
Вийшли оперативний простір.
показати весь коментар
16.08.2024 19:31 Відповісти
Касапам головне взяти 4 області,згідно плану сво:Донецька,Луганська,Херсонська,Запорізька.На курському напрямку вони поки що не виставляють серйозних сил,даючи укр.військам зайти дальше у свій тил.
А ось навіщо і чи розуміє сир.-навіщо?
показати весь коментар
16.08.2024 22:07 Відповісти
 
 