Початок Курської операції: розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. ВIДЕО

Українські десантники опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти початку курської операції 6 серпня 2024 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані кадри ліквідації мінних загороджень, прорив українсько-російського кордону та знищення оборонних рубежів противника.

"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції", - йдеться у коментарі до відео.

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