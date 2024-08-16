Початок Курської операції: розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. ВIДЕО
Українські десантники опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти початку курської операції 6 серпня 2024 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані кадри ліквідації мінних загороджень, прорив українсько-російського кордону та знищення оборонних рубежів противника.
"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
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Hellis
@13Hellis_13
·
14 серп.
ейфорія закінчилася. Пішли важки бої. Є великі втрати. Ворог сильний. Курськ. Бо цей вереск радощів вже подзадовбав. Я відношусь до тих, хто слідкує за реаліями.
Відверта диверсія на найвищому рівні чи нехтування мірами безпеки?
Vitt515 Korq
@vitt515
·
14 серп.
Я вже не раз говорив,і буду говорити,що "курськ"- це "авантюра", чи "експромт", називайте як хочете,але це "не спланована" операція,без чіткого задання цілей,та кінцевої мети...Ми можемо так "вляпатися", що самим тошно буде...
Яка мета операції в Кусрьку ? Її ніхто не озвучив. А гроби звідти вже йдуть. Щоб що ?
Мабуть ГШ виходив з того, що росіяни довго будуть тертися об нашу оборону на Донбасі.
А ось навіщо і чи розуміє сир.-навіщо?