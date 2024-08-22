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Подрывы мостов в Курской области: ВСУ пытаются изолировать российских солдат от основных сил, - Forbes

Росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм

Украинская армия и Военно-воздушные силы взорвали все три постоянных моста через реку Сейм в Курской области России. Таким образом ВСУ стремятся отрезать российских солдат от поставок на площади около 500 квадратных километров. В то же время россияне возводят понтонные переправы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Но украинцы ожидали этого шага. Они запустили FPV-дроны, чтобы перехватить колонны вражеских солдат и выпустили ракеты, чтобы подорвать лодки и понтоны на воде", - отметили в издании.

В результате огромный участок Курской области – и какие-либо российские войска там – фактически отрезаны от сухопутных поставок и подкреплений.

"И не стоит ожидать большого подкрепления с воздуха: украинские силы сделали небо над Курской областью крайне негостеприимным для российских вертолетов.

То, что украинцы так решительно настроены изолировать Курскую область слева от Сейма, является мощным сигналом того, что их следующим шагом может быть наземная атака через Сейм на регион, который они только что изолировали", – отметили в Forbes.

Также читайте: У армии РФ нет потенциала для быстрой и мощной реакции на операцию ВСУ в Курской области, - Павел

Отмечается, что ВСУ преследуют цель "опередить противника в оперативном развертывании сил на этом направлении", поэтому разрушение мостов является ключевым моментом. Россияне больше не имеют легкого пути на эту территорию, но украинцы могут попасть в этот район, пересекая границу.

Автор: 

боевые действия (3921) ВСУ (6539) Курск (1072)


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Топ комментарии
+5
Deep State повідомили про взяття під контроль українськими силами селища Краснооктябрьскоє

Таким чином сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку.
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22.08.2024 11:22
+3
Пишуть сьогодні, що останній населений пункт для ізоляції орків під ЗСУ. А значить аналіз має сенс
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22.08.2024 11:13
+3
Згадають Чапая - попливуть?
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22.08.2024 11:20
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Пишуть сьогодні, що останній населений пункт для ізоляції орків під ЗСУ. А значить аналіз має сенс
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22.08.2024 11:13 Ответить
Згадають Чапая - попливуть?
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22.08.2024 11:20 Ответить
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22.08.2024 11:30 Ответить
Курський напрям. Частина російських військ практично в котлі - ЦПД

👹👹👹
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22.08.2024 11:21 Ответить
Deep State повідомили про взяття під контроль українськими силами селища Краснооктябрьскоє

Таким чином сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку.
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22.08.2024 11:22 Ответить
Атакамс им поможет , перелетят речку
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22.08.2024 11:24 Ответить
Ще ні разу за 10 років війни нам не вдавались котли. Побачимо чи вийде цього разу. Сподіватимемось що кацапів здохне якнайбільше
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22.08.2024 11:26 Ответить
повно було котлов
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22.08.2024 11:27 Ответить
На Ха напрямку Сирський вже організовував
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22.08.2024 11:55 Ответить
були вогневі мішки, з яких кацапи повиповзали, в багатьох випадках була явна зрада - приклад - Херсон.
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22.08.2024 12:05 Ответить
Боюсь,що задовго про вже всі пишуть((
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22.08.2024 11:43 Ответить
Те, що українці так рішуче налаштовані ізолювати Курську область зліва від Сейму, є потужним сигналом того, що їхнім наступним кроком може бути наземна атака через Сейм на той самий регіон, який вони щойно ізолювали", - зауважили у Forbes. Джерело:

Не зрозумів, а чого через Сейм? Це ж кацапам треба плити через Сейм на північ?
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22.08.2024 17:17 Ответить
 
 