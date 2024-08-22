Подрывы мостов в Курской области: ВСУ пытаются изолировать российских солдат от основных сил, - Forbes

Украинская армия и Военно-воздушные силы взорвали все три постоянных моста через реку Сейм в Курской области России. Таким образом ВСУ стремятся отрезать российских солдат от поставок на площади около 500 квадратных километров. В то же время россияне возводят понтонные переправы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Но украинцы ожидали этого шага. Они запустили FPV-дроны, чтобы перехватить колонны вражеских солдат и выпустили ракеты, чтобы подорвать лодки и понтоны на воде", - отметили в издании.

В результате огромный участок Курской области – и какие-либо российские войска там – фактически отрезаны от сухопутных поставок и подкреплений.

"И не стоит ожидать большого подкрепления с воздуха: украинские силы сделали небо над Курской областью крайне негостеприимным для российских вертолетов.

То, что украинцы так решительно настроены изолировать Курскую область слева от Сейма, является мощным сигналом того, что их следующим шагом может быть наземная атака через Сейм на регион, который они только что изолировали", – отметили в Forbes.

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Отмечается, что ВСУ преследуют цель "опередить противника в оперативном развертывании сил на этом направлении", поэтому разрушение мостов является ключевым моментом. Россияне больше не имеют легкого пути на эту территорию, но украинцы могут попасть в этот район, пересекая границу.