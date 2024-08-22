Підриви мостів у Курській області: ЗСУ намагаються ізолювати російських солдатів від основних сил, - Forbes

Українська армія і військово-повітряні сили підірвали всі три постійні мости через річку Сейм у Курській області Росії. У такий спосіб ЗСУ прагнуть відрізати російських солдатів від постачання на площі близько 500 квадратних кілометрів. Натомість росіяни зводять понтонні переправи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Але українці очікували цього кроку. Вони запустили FPV-дрони, щоб перехопити колони ворожих солдатів, і випустили ракети, щоб підірвати човни і понтони на воді", – зазначили у виданні.

У результаті величезна ділянка Курської області - і будь-які російські війська там - фактично відрізані від сухопутного постачання і підкріплень.

"І не варто очікувати великого підкріплення з повітря: українські сили зробили небо над Курською областю вкрай негостинним для російських гелікоптерів.

Те, що українці так рішуче налаштовані ізолювати Курську область зліва від Сейму, є потужним сигналом того, що їхнім наступним кроком може бути наземна атака через Сейм на той самий регіон, який вони щойно ізолювали", – зауважили у Forbes.

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Зазначається, що ЗСУ мають на меті "випередити противника в оперативному розгортанні сил на цьому напрямку", тому руйнуванням мостів є ключовим моментом. Росіяни більше не мають легкого шляху на цю територію, але українці можуть потрапити в цей район, перетнувши кордон.