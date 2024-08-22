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Підриви мостів у Курській області: ЗСУ намагаються ізолювати російських солдатів від основних сил, - Forbes

Росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм

Українська армія і військово-повітряні сили підірвали всі три постійні мости через річку Сейм у Курській області Росії. У такий спосіб ЗСУ прагнуть відрізати російських солдатів від постачання на площі близько 500 квадратних кілометрів. Натомість росіяни зводять понтонні переправи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Але українці очікували цього кроку. Вони запустили FPV-дрони, щоб перехопити колони ворожих солдатів, і випустили ракети, щоб підірвати човни і понтони на воді", – зазначили у виданні.

У результаті величезна ділянка Курської області - і будь-які російські війська там - фактично відрізані від сухопутного постачання і підкріплень.

"І не варто очікувати великого підкріплення з повітря: українські сили зробили небо над Курською областю вкрай негостинним для російських гелікоптерів.

Те, що українці так рішуче налаштовані ізолювати Курську область зліва від Сейму, є потужним сигналом того, що їхнім наступним кроком може бути наземна атака через Сейм на той самий регіон, який вони щойно ізолювали", – зауважили у Forbes.

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Зазначається, що ЗСУ мають на меті "випередити противника в оперативному розгортанні сил на цьому напрямку", тому руйнуванням мостів є ключовим моментом. Росіяни більше не мають легкого шляху на цю територію, але українці можуть потрапити в цей район, перетнувши кордон.

Автор: 

бойові дії (3675) ЗСУ (7492) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+5
Deep State повідомили про взяття під контроль українськими силами селища Краснооктябрьскоє

Таким чином сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку.
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22.08.2024 11:22
+3
Пишуть сьогодні, що останній населений пункт для ізоляції орків під ЗСУ. А значить аналіз має сенс
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22.08.2024 11:13
+3
Згадають Чапая - попливуть?
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22.08.2024 11:20
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Пишуть сьогодні, що останній населений пункт для ізоляції орків під ЗСУ. А значить аналіз має сенс
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22.08.2024 11:13 Відповісти
Згадають Чапая - попливуть?
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22.08.2024 11:20 Відповісти
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22.08.2024 11:30 Відповісти
Курський напрям. Частина російських військ практично в котлі - ЦПД

👹👹👹
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22.08.2024 11:21 Відповісти
Deep State повідомили про взяття під контроль українськими силами селища Краснооктябрьскоє

Таким чином сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку.
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22.08.2024 11:22 Відповісти
Атакамс им поможет , перелетят речку
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22.08.2024 11:24 Відповісти
Ще ні разу за 10 років війни нам не вдавались котли. Побачимо чи вийде цього разу. Сподіватимемось що кацапів здохне якнайбільше
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22.08.2024 11:26 Відповісти
повно було котлов
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22.08.2024 11:27 Відповісти
На Ха напрямку Сирський вже організовував
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22.08.2024 11:55 Відповісти
були вогневі мішки, з яких кацапи повиповзали, в багатьох випадках була явна зрада - приклад - Херсон.
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22.08.2024 12:05 Відповісти
Боюсь,що задовго про вже всі пишуть((
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22.08.2024 11:43 Відповісти
Те, що українці так рішуче налаштовані ізолювати Курську область зліва від Сейму, є потужним сигналом того, що їхнім наступним кроком може бути наземна атака через Сейм на той самий регіон, який вони щойно ізолювали", - зауважили у Forbes. Джерело:

Не зрозумів, а чого через Сейм? Це ж кацапам треба плити через Сейм на північ?
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22.08.2024 17:17 Відповісти
 
 