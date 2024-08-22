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Новини Війна
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В армії РФ немає потенціалу для швидкої та потужної реакції на операцію ЗСУ в Курській області, - Павел

Павел про операцію ЗСУ на Курщині

Операцією в Курській області Україна хотіла, ймовірно, показати населенню РФ, що Путін не всемогутній.

Про це в інтерв'ю Novinky заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ просунулися на глибину майже 40 км та взяли під контроль низку сіл.

"Звісно, ​​це не можна порівнювати із двадцятьма відсотками території України, які окупує Російська Федерація, але це як мінімум великий удар по престижу Росії та її збройних силах. Можливо, другорядною метою було дати зрозуміти російському населенню, що російські військові та президент Путін не всемогутні", - пояснив чеський лідер.

Павел зазначив, що реакція РФ була значно слабшою, ніж хтось міг собі уявити.

"Це свідчить про те, що російська армія не має потенціалу для швидкої та потужної реакції. ... У минулому росіяни встановили низку червоних ліній. Якщо ми подивимося на початок агресії проти України в лютому 2022 року, то президент Путін сказав, що будь-яка допомога Україні в будь-якій формі буде вважатися війною проти Росії і Росія відповість. Нічого подібного не сталося", - додав президент Чехії.

Читайте: Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел

Автор: 

Павел Петр (152) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+8
Строковик - не доброволець, там відношення населення інше.
У СРСР був Афган, у ерефії буде Курськ.
Афган и Чорнобиль свого часу загнали два потужні цвяхи в кришку труни СРСР.
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22.08.2024 09:58
+7
угу, зате в них є потенціал просуватися в Донецькій області..., це просто якісь зомбі... в них зад горить, треба ж зупинитися та хоч потушити, але ніт, вони все одно лізуть в чужий будинок...
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22.08.2024 09:42
+7
У рашки є великий ресурс у вигляді строковиків. Це півмільйона солдат.
Звичайно, частина з них може здаватися, частина буде тікати, ітд...
Але більшість з них будут стріляти та воювати.
Їх зараз теж перекидають в Курську область.
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22.08.2024 09:45
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угу, зате в них є потенціал просуватися в Донецькій області..., це просто якісь зомбі... в них зад горить, треба ж зупинитися та хоч потушити, але ніт, вони все одно лізуть в чужий будинок...
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22.08.2024 09:42 Відповісти
Костенко вже написав, що то для них стратегічно важливий напрямок, з якого вони ніколи нічого не знімуть.
Скільки просувань за минулий тиждень було крім як на Покровськ?
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22.08.2024 09:56 Відповісти
Ватакаратель у крайному блозі казав, що в Торецьку русня хоч і зачепилась за багатоповерхівки, далі рухатись не може. Йдуть групами менше 10 тушок, але їх знищують. Техніку не використовують.
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22.08.2024 10:14 Відповісти
Якщо у них все так добре, чому не зроблять з Торецька і Часового Яру другі Бахмути, де вони бадьоро йшли у житловій забудові?
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22.08.2024 10:20 Відповісти
Так само можна стверджувати, що падіння України - питання часу. І падіння росії - теж питання часу.
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22.08.2024 10:55 Відповісти
вофка путін вгагаліто )9уйло - відомо з 2014 року ...
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22.08.2024 09:45 Відповісти
У рашки є великий ресурс у вигляді строковиків. Це півмільйона солдат.
Звичайно, частина з них може здаватися, частина буде тікати, ітд...
Але більшість з них будут стріляти та воювати.
Їх зараз теж перекидають в Курську область.
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22.08.2024 09:45 Відповісти
Строковик - не доброволець, там відношення населення інше.
У СРСР був Афган, у ерефії буде Курськ.
Афган и Чорнобиль свого часу загнали два потужні цвяхи в кришку труни СРСР.
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22.08.2024 09:58 Відповісти
Коли кацапы стянут свое чмобырье, может и к октябрю-ноябрю, но стянут. И это будет уже полноценный дополнительный фронт... Я не знаю , если какое-нить достижение в Курске для нас, если Курс помогает кацапам сплотиться(ресурсы у них есть). Нам ли - на пользу удлинение фронта, нам, у кого нет на черный день запасов вооружений, а снабжение фронта скрипит, бо с колеса?
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22.08.2024 10:04 Відповісти
Нам не виграти війну якщо буде горіти тільки на нашій землі,чим більше будем кошмарити курщину тим легше буде потім,цей наступ має довгострокові перспективи,а всяку зрадойобщину залиште при собі.
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22.08.2024 10:10 Відповісти
Я з вами згоден за умови, коли у нас боеприпасiв буде досить для наступальних операцiй, а не тiльки для оборони. А для цього треба зробити запас, стоячи в глибокiй оборонi, а не спалювати тi запаси-крихти вiйськового ресурсу у спонтанних наступальних операцiях. Я думаю , що пан Залужний розумнiший за нас разом взятих. Вiн противник в наших безглуздих та ризикованих марнотрацтвах та м`ясних штурмах.
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22.08.2024 10:27 Відповісти
у ***** інші пріоритети. Вони знають що нам ця курщина нах не потрібна а от просування на Донбасі це дуже важливо. Замість зусиль по зупинці наступу москалів ми заходимо в це курське болото. Крім психологічного ефекту ми поки що нічого не отримали
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22.08.2024 10:38 Відповісти
Звідки Петер Павел знає це слово; "потужно"?
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22.08.2024 11:39 Відповісти
 
 