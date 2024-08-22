В армії РФ немає потенціалу для швидкої та потужної реакції на операцію ЗСУ в Курській області, - Павел

Операцією в Курській області Україна хотіла, ймовірно, показати населенню РФ, що Путін не всемогутній.

Про це в інтерв'ю Novinky заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ просунулися на глибину майже 40 км та взяли під контроль низку сіл.

"Звісно, ​​це не можна порівнювати із двадцятьма відсотками території України, які окупує Російська Федерація, але це як мінімум великий удар по престижу Росії та її збройних силах. Можливо, другорядною метою було дати зрозуміти російському населенню, що російські військові та президент Путін не всемогутні", - пояснив чеський лідер.

Павел зазначив, що реакція РФ була значно слабшою, ніж хтось міг собі уявити.

"Це свідчить про те, що російська армія не має потенціалу для швидкої та потужної реакції. ... У минулому росіяни встановили низку червоних ліній. Якщо ми подивимося на початок агресії проти України в лютому 2022 року, то президент Путін сказав, що будь-яка допомога Україні в будь-якій формі буде вважатися війною проти Росії і Росія відповість. Нічого подібного не сталося", - додав президент Чехії.

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