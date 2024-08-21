Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією територій України можливий, якщо таке рішення зупинить війну. Однак вона триватиме до того часу, поки обидві сторони не усвідомлять, що продовжувати бойові дії більше неможливо.

Про це він заявив у подкасті PoliTalk, його текстову версію опублікувало видання Novinky, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, війна в Україні триватиме доти, доки не знайдеться достатньої сили, щоб переконати обидві сторони у неможливості досягти своїх політичних цілей військовим шляхом, і тоді відбудуться переговори.

"Це може статися цього року, але може статися і наступного, а може і через багато років. Не виключено, що конфлікт може перейти з гарячої фази в заморожену, яка може тривати роками", - зазначив президент Чехії.

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Переговори з РФ та тимчасовий "компроміс"

Павел також торкнувся теми справедливого миру в Україні.

За його словами, якщо такий мир уявляти в категорії 100 відсотків або нічого, то він означатиме відновлення повного контролю України над своєю територією, включно з Кримом.

Але це, як ми всі, напевно, відчуваємо, є радше ілюзією. Реальність буде дещо іншою. Ми повинні говорити про бажання максимально наблизитися до справедливого миру", - наголосив чеський президент.

У випадку мирних переговорів, на його думку, імовірно, йтиметься про те, що Росія надовго окупує частину української території.

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Водночас істотний внесок у переговори між Україною та РФ мають зробити світові держави, не тільки США, а й Китай, та "підштовхнути обидві країни до переговорів у політичному, економічному та дипломатичному плані".

Чи можливо членство в НАТО?

"З погляду демократичних країн, які підписуються під повагою до міжнародного права та Статуту ООН, ми повинні поважати домовленості між воюючими сторонами, але ми не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії. Ми будемо вважати території, окуповані Росією, тимчасово окупованими", - зауважив чеський лідер.

Павел не вважає, що повне відновлення контролю Києва над усією українською територією має бути обов'язковою умовою членства України в НАТО.

"Якщо буде проведений якийсь адміністративний кордон, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", - додав він.

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