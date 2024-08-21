Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією територій України можливий, якщо таке рішення зупинить війну. Однак вона триватиме до того часу, поки обидві сторони не усвідомлять, що продовжувати бойові дії більше неможливо.
Про це він заявив у подкасті PoliTalk, його текстову версію опублікувало видання Novinky, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, війна в Україні триватиме доти, доки не знайдеться достатньої сили, щоб переконати обидві сторони у неможливості досягти своїх політичних цілей військовим шляхом, і тоді відбудуться переговори.
"Це може статися цього року, але може статися і наступного, а може і через багато років. Не виключено, що конфлікт може перейти з гарячої фази в заморожену, яка може тривати роками", - зазначив президент Чехії.
Переговори з РФ та тимчасовий "компроміс"
Павел також торкнувся теми справедливого миру в Україні.
За його словами, якщо такий мир уявляти в категорії 100 відсотків або нічого, то він означатиме відновлення повного контролю України над своєю територією, включно з Кримом.
Але це, як ми всі, напевно, відчуваємо, є радше ілюзією. Реальність буде дещо іншою. Ми повинні говорити про бажання максимально наблизитися до справедливого миру", - наголосив чеський президент.
У випадку мирних переговорів, на його думку, імовірно, йтиметься про те, що Росія надовго окупує частину української території.
Водночас істотний внесок у переговори між Україною та РФ мають зробити світові держави, не тільки США, а й Китай, та "підштовхнути обидві країни до переговорів у політичному, економічному та дипломатичному плані".
Чи можливо членство в НАТО?
"З погляду демократичних країн, які підписуються під повагою до міжнародного права та Статуту ООН, ми повинні поважати домовленості між воюючими сторонами, але ми не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії. Ми будемо вважати території, окуповані Росією, тимчасово окупованими", - зауважив чеський лідер.
Павел не вважає, що повне відновлення контролю Києва над усією українською територією має бути обов'язковою умовою членства України в НАТО.
"Якщо буде проведений якийсь адміністративний кордон, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", - додав він.
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Цитую вчорашній пост Безуглої: Наші підрозділи виводять звідти (з Донеччини), полишаючи цілі смуги фронту на призволяще, ********** не додають, росіяни проходять через порожні фортифікації. Тобто зеєрмаки відверто здають Донеччину, поки вся увага вкраїнчиків на шкурську
Ну а видати перепост якоїсь "комаркової" за "інформацію" - це звичано "аргумент".
Що ж - прискорбно товаріщ Власов що ваша фамілія нациського злочинця.
Хто ж це буде..?
Нда... Агент кгб - Баба Ванга і та конкретніша була...
Серед демократичних влад, найбільше зганьбилися Швейцарія, Ізраїль та Південна Корея відмовою надавати Україні зброю, і бажанням торгувати з россією.
Тому треба у себе розібратися з купою зеленого гною, а потім вже виставляти рахунки за ті чі інші слова призедентам інших країн.
Ну і питання - мали би ми ядерну зброю в 14 і в 22 році і що би це змінило? Ви думаєто що Порошенко або зЕ її примінили? Серьйозно? особливо зЕ який з каждого утюга вєщал про какая разніцца і востанавлівал економічєскіє связі з болотами і бульбофюрером.
Зе навіть заборонив евакуацію сержанта Журавля бо нє хатєл ескалации.
Досить маструбувати на ядерну зброю бо якщо її примінять то гаплик усьому нашому світу настане.
Щє раз - до війни ми не мали ЖОДНОГО союзника. Тому нам НІХТО і НІЧОГО не винен. І якщо навіть зразу пообіцяли а потім відмовили то треба спокойно на це реагувати - то ЇХ ресурси і даючи нам вони це забирають у СВОЇХ людей.
Про томагавки - тут питання щє простіше, як вхідні двері. Томагавки це про "технології", якщо америка комусь їх передає то це СУПЕР НАДІЙНИЙ СОЮЗНИК,(про нашу ситуацію описав вищє) бо інакще ця "технологія" може попасти до ворога (читай через московію в китай). Тобто як штати можуть передати таку "технологію" в країну де головний московський крот єрмак вже прибрав до своїх рук і узурпував всю владу? Ви серьйозно? Зараз Україна більше схожа на якийсь африканьський бандустан а не на європейську країну. Тому це просто чудо що нам взагалі щось дають. ДАЮТЬ ЗАДАРМА, бо слугі НІЧОГО не купують, а тільке краде, краде і краде...
Я вже не буду нічого писати про "тисячі томагавків", бо зараз до берегів Ізраілю іде, як пишуть, "дуже суттєве підкріпленя" в вигляді ОДНІЄЇ атомного підводно човна де на борту чи то 132 чи 180 тих самих томагавків. Тобто річ іде о СТНЯХ а не десятках тисячах. Ось тому я вам і писав про "казочки".
Нам треба не допустити черговий історичний цикл..
Вони не створили армії і постійно дивились в очі совєтам та шукали там миру і дружби як соціалістів, а генералам які мали популярність у військах затримували постачання що стало перешкодою для повноцінного формування полків.... не було ні артилерії ні засобів від хімзброї хоча це все було на складах.... совєти так Києв швидко і взяли примінили артилерію та хімзброю
Ідея була одна. Як і зараз. Вкрасти якмога більше, залякати людей, і манічка величко з комплексом Наполеона навздогін. Всі якісь миршаві правителі..
Але УНР не совєти задавили а тодішнє керівництво злило, через те що не хотіло будувати армію а наоборот боялись її... при утворенні УНР у військо готові були піти 100 тис чоловік які тоді повернулись з фронту і були добре навчені, на складах були великі запаси зброї але Київ брали 20-30 тис совєтів щоб ви розуміли причому частина не брала участь в першій світовій і була фактично без досвіду
Відмова від орківських ресурсів визве ріст інфляції і неможливість знизити ставки, що може втягнути фінструктури в нову кризу, тому що рекордна кількість кредитів була надана під час ковіду без належного покриття, всі великі країни хочуть знижувати ставки, особливо штати а для цього потрібна низька інфляція
А відмова від китайського виробництва в разі коли той сильно посилиться і почне диктувати умови, втрачені міліарди і банкрутства деяких банків
тому відбувається таке маринування, спроса всидіти на двох стільцях і орків сильно не нагнути і Україні не дати програти
Ніякого "мирного договору" як і відведення військ не буде, а буде розгром окупаційних військ російських загарбників:
- спочатку в Харківській області;
- потім на https://x.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273 Півдні України і в Криму.
А в Донецькій і в Луганській обстастях армія пітьми поступово впродовж двох-трьох років деградує і розсіється.
Цікаво дізнатись Вашу думку чому це неможливо.
А я знаю про що пишу.
Перед агломерацією Мирноград-Покровськ починаються основні захисні рубежі в даному районі з усіма фортифікаціями, що використовують особливості рельєфу місцевості.
Супротивник розтягнув свої наступаючі бойові порядки "кривим язиком" не просто так, а тому що просувається там, де можуть фізично просочитись його малі штурмові маневрені групи. Тобто там, де йому дозволили пройти - неприступна Воздвиженка цьому свідчення.
Утворився вузький коридор, вздовж якого ворог безперервно кидає все нові і нові штурмові підрозділи. І по ним прицільно б'є артилерія ЗСУ та здійснюються атаки фпв-дронів.
Ще тиждень-два такого просування ворога зигзагами на 200 - 500 метрів за добу, а далі він упреться у висоти і лінії оборони і зупиниться. Вже надовго. А вістря атакуючого "язика" невдовзі саме по собі відпаде.
Реальность будет действительно другой, и тебе повезло, ты будешь ее ощущать прямо из середины. В гуще событий, так сказать.
4th
З ДР, ботику