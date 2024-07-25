Переговори про мир в Україні будуть неможливими без участі РФ та Китаю, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що без залучення Росії та Китаю будь-які мирні перемовини щодо завершення війни в Україні будуть неможливими.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю ČTK, яке цитує IDNES.
За його словами, переговори не матимуть сенсу, якщо Росія продовжить висувати Україні вимоги щодо початку діалогу про врегулювання війни.
"Проте без Росії та Китаю за столом мирні перемовини будуть неможливими. Проблеми повинні вирішуватися на основі поваги міжнародного права", - наголосив Павел.
На його думку, Росію не можна змусити змінити свою поведінку без реального тиску з боку Китаю.
Павел вважає, що Китай повинен узяти на себе більшу відповідальність за підтримання миру на основі чинних міжнародних норм, а "не з огляду на те, хто має у своєму розпорядженні більшу армію або більшу економічну міць".
Президент Чехії також заявив, що очікує нових зрушень у війні Росії проти України наприкінці 2024 або на початку 2025 року.
Одним із факторів він назвав вибори у низці важливих країн, включаючи США, іншим - зростаючу втому від війни й в Росії, і в Україні.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа знаходиться на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов’язково буде військовою.
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І ще самі мотивовані, що готові наступати на Москву.... от сидять за клавіатурою.... а у військо не йдуть чомусь, а поховались за відсроками... та військовим з тцк приходиться ловити не мотивованих на вулицях....
Але поки що Китай стабільно забезпечує кацапів компонентами для виготовлення ракет (та й пороху мабуть).
Расєя проти миру в Україні.
А Китай клопоче тільки за свої меркантильні інтереси як в Росії ,так і в Україні
а все просто ті дешеві ресурси що орки продають з великим дисконтом китайцям і їх компаніям діястаються що мають там виробництво або замовляють продукцію і продають під своїми брендами
на них і так всілякі санкції і обмеження.
та й на все що хоч трохи виробляється в західних країнах
За участі расєї були тільки війни
Китай заявив, що ймовірність переговорів щодо припинення війни в Україні низька - "Умови і терміни ще не назріли"
З яких причин - то вже інше питання, але як є: навіть з всією допомогою ЗСУ мають серйозну нестачу всього у порівнянні з руснею.
Ви ж повинні глибше дивитися і ширше бачити ,чим вам показують, бо насправді видно все, однак фокус баченого вам спеціально або замилюють або спеціально в лоба показують.
"Якщо вам пропонують перемовини, значить за вашею спиною вони вже домовилися!"
Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. Василь Кук, головнокомандувач УПА 1950-1954 рр.
Коли Росія йде на діалог - це завжди обман. А вірити, ніби з Росією можливий діалог - завжди обман.
В Торі є слова "убий того, хто прийшов убити тебе". Згодом подібне транслювала Голде Меєр, говорячи, що «не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе знищити». Таку ж думку плекав і Вінстон Черчилль, наполягаючи: "Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі
але якщо так станеться то тільки тоді , коли украінці так
вирішать
Тільки коли ви стібетесь з його слів, згадайте як він достатньо точно описав як пройде 2023 рік.
А коли стібетесь що він імпотент, згадайте допомогу Чехії , а особливо Чеську ініціативу.
Наш бубон щось подібне організував до речі? Не панельні безпекові обіцянки, а конкретна ініціатива по закупці чого-небудь?
бо поки що все йде до повної і безповоротної анігіляції *********.