Переговори про мир в Україні будуть неможливими без участі РФ та Китаю, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що без залучення Росії та Китаю будь-які мирні перемовини щодо завершення війни в Україні будуть неможливими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю ČTK, яке цитує IDNES.

За його словами, переговори не матимуть сенсу, якщо Росія продовжить висувати Україні вимоги щодо початку діалогу про врегулювання війни.

"Проте без Росії та Китаю за столом мирні перемовини будуть неможливими. Проблеми повинні вирішуватися на основі поваги міжнародного права", - наголосив Павел.

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На його думку, Росію не можна змусити змінити свою поведінку без реального тиску з боку Китаю.

Павел вважає, що Китай повинен узяти на себе більшу відповідальність за підтримання миру на основі чинних міжнародних норм, а "не з огляду на те, хто має у своєму розпорядженні більшу армію або більшу економічну міць".

Президент Чехії також заявив, що очікує нових зрушень у війні Росії проти України наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Одним із факторів він назвав вибори у низці важливих країн, включаючи США, іншим - зростаючу втому від війни й в Росії, і в Україні.

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Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа знаходиться на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов’язково буде військовою.