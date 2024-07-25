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Переговори про мир в Україні будуть неможливими без участі РФ та Китаю, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що без залучення Росії та Китаю будь-які мирні перемовини щодо завершення війни в Україні будуть неможливими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю ČTK, яке цитує IDNES.

За його словами, переговори не матимуть сенсу, якщо Росія продовжить висувати Україні вимоги щодо початку діалогу про врегулювання війни.

"Проте без Росії та Китаю за столом мирні перемовини будуть неможливими. Проблеми повинні вирішуватися на основі поваги міжнародного права", - наголосив Павел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ

На його думку, Росію не можна змусити змінити свою поведінку без реального тиску з боку Китаю.

Павел вважає, що Китай повинен узяти на себе більшу відповідальність за підтримання миру на основі чинних міжнародних норм, а "не з огляду на те, хто має у своєму розпорядженні більшу армію або більшу економічну міць".

Президент Чехії також заявив, що очікує нових зрушень у війні Росії проти України наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Одним із факторів він назвав вибори у низці важливих країн, включаючи США, іншим - зростаючу втому від війни й в Росії, і в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пояснив китайському колезі, що Україна не прогнеться під жодні ультиматуми, - Кулеба 

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа знаходиться на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов’язково буде військовою.

Автор: 

Китай (4532) росія (64969) Павел Петр (152) переговори з Росією (1064)


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Топ коментарі
+26
Росію потрібно не залучати, а перемагати: окупувати, демілітаризувати, репарувати, дерашизувати, розукрупнити шляхом повернення сусідам окупованого, розділити на 28 національних утворень, які управлятимуться адміністрацією ООН (нарешті ООН буде робити щось корисне).
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25.07.2024 14:04
+13
ЧЕХ ДАЄ ЗРОЗУМІТИ,ЩО КИТАЙ І 3,14ДЕРАЦІЯ ХЕР ЗАБИЛИ І НА США І НА ЄС І НА НАТО І НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І БУДУТЬ РВАТИ УКРАЇНУ ЗГІДНО ОМАНСЬКОГО МИРНОГО ПЛАНУ КУЙЛА ???
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25.07.2024 14:12
+11
"Павел вважає, що Китай повинен узяти на себе більшу відповідальність за підтримання миру на основі чинних міжнародних норм"
Але поки що Китай стабільно забезпечує кацапів компонентами для виготовлення ракет (та й пороху мабуть).
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25.07.2024 14:06
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Росію потрібно не залучати, а перемагати: окупувати, демілітаризувати, репарувати, дерашизувати, розукрупнити шляхом повернення сусідам окупованого, розділити на 28 національних утворень, які управлятимуться адміністрацією ООН (нарешті ООН буде робити щось корисне).
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25.07.2024 14:04 Відповісти
тільки до керування не допускати пшеків та *******..бо накерують. А ще, дозволити деяким регіонам, за бажанням приєднуватись до інших країн..
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25.07.2024 14:08 Відповісти
Ну й нарешті яблуневі сади на Марсі висадити.Нє?
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25.07.2024 14:15 Відповісти
Выгнали с Телемарафона? Сочувствую...
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25.07.2024 14:22 Відповісти
Все ви добре говорите тільки от є нюанс... на це у нас немає озброєння.... а у орків 130 млрд. військовий бюджет а це як весь бюджет України разом з допомогою...

І ще самі мотивовані, що готові наступати на Москву.... от сидять за клавіатурою.... а у військо не йдуть чомусь, а поховались за відсроками... та військовим з тцк приходиться ловити не мотивованих на вулицях....
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25.07.2024 15:16 Відповісти
Кац пропонує здатися?
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25.07.2024 16:05 Відповісти
Пропуную сикунам які корчать із себе патріотів не лізти туди де вони не мають морального права щось писати
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25.07.2024 16:38 Відповісти
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25.07.2024 17:17 Відповісти
У кожного справжнього та мотивованного українця свій "окоп": всі дієздатні, у тому числі мої діти та онуки, на фронті, у тих кому за 70+ завдання давити ворожих пропагандонів, у тому числі на цьому форумі. Де "гостей из за поребрика" як тарганів ...
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25.07.2024 16:23 Відповісти
Намагаються розхитувати тил, сволота ...
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25.07.2024 16:27 Відповісти
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25.07.2024 16:01 Відповісти
Каспаров: Война может закончиться только капитуляцией, а не какими-то переговорами.
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25.07.2024 16:06 Відповісти
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25.07.2024 16:31 Відповісти
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25.07.2024 16:32 Відповісти
"Павел вважає, що Китай повинен узяти на себе більшу відповідальність за підтримання миру на основі чинних міжнародних норм"
Але поки що Китай стабільно забезпечує кацапів компонентами для виготовлення ракет (та й пороху мабуть).
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25.07.2024 14:06 Відповісти
поки ви, в Європі, будете політичними і державницькими імпотентами, поки ви будете сцикунами і недалекоглядними управлінцями, то потрібно буде кацапів і китайоз брати в переговори. Бо вони реагують тільки на силу і тверду позицію, а не на шаркання вліво/вправо, чи до розумних чи до красивих. сірі пусті, брехливі і нікчемні бюрократи...
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25.07.2024 14:08 Відповісти
Гадаю, що Павел насправді знає, які патріоти-державники- прокацапські зермаки керують Україною під час цієї війни.
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25.07.2024 16:23 Відповісти
це знають усі, тому ми про цих наших покидьків тут не будемо говорити.
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25.07.2024 16:33 Відповісти
За участі росії миру в Україні НЕ буде.

Расєя проти миру в Україні.

А Китай клопоче тільки за свої меркантильні інтереси як в Росії ,так і в Україні
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25.07.2024 14:09 Відповісти
Китай клопоче за свої меркантильні інтереси у США та в Європі. На Україну Китаю плювати. так само як і на кацапів. кацапи і так уже під ними по суті... а от торгівлею із США і Європою китайці мають дорожити, бо там 1,5 трлн доларів щорічного торгового обороту. а з кацапнею оборот у комуняк 120 лярдів на рік. тож комуняки будуть все менше і менше напряму підтримувати кацапню. а якщо в обхід через Ина чи бульбашів чи ще когось будуть робити, то це ж все одно стане очевидним. тож з часом комуняки будуть поступово віддалятись від кацапів, щоб самим не потрапити у вир санкцій.
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25.07.2024 14:17 Відповісти
Ну поки штатам та ЄС вигідна така ситуація та вони лиш занепокоїні підтримкою Китаю раші...

а все просто ті дешеві ресурси що орки продають з великим дисконтом китайцям і їх компаніям діястаються що мають там виробництво або замовляють продукцію і продають під своїми брендами
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25.07.2024 15:19 Відповісти
вони його не втратять, просто нічим замінити

на них і так всілякі санкції і обмеження.
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25.07.2024 15:21 Відповісти
ти що плетеш?
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25.07.2024 15:42 Відповісти
як приклад захмарні мита на електромобілі

та й на все що хоч трохи виробляється в західних країнах
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25.07.2024 19:54 Відповісти
ну от. комунякам дали сигнал. будете і далі шашні крутити з кацапами, Америка і Європа буде вводити все нові і все вищі мита на комуняцькі товари. і буде, та й вже поволі виводить із Китаю свої виробництва в інші країни, Індію, Малайзію, В'єтнам та інші. Тож комуняки тепер сотню разів подумають перш ніж гнути пальці і чи варто їм і далі підтримувати кацапський ВПК.
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25.07.2024 20:10 Відповісти
я ж вище сказав, можна обмежувати тільки ті товари, які сам виробляєш таких дуже мало.
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25.07.2024 22:45 Відповісти
китайці нічого такого ексклюзивного не виробляють. вони лише копіпастять вже вироблене кимось і женуть його на Захід по демпінговим цінам. все це можна виробляти у інших країнах. тож тут питання часу перенести ці виробництва у інші країни чи відновити ці виробництва у країнах Заходу. і фсе, китайський тигр чи дракон виявиться просто паперовим.. якщо комуняки цього не усвідомлять, то така доля їх чекає у недалекому майбутньому.
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25.07.2024 22:52 Відповісти
ЧЕХ ДАЄ ЗРОЗУМІТИ,ЩО КИТАЙ І 3,14ДЕРАЦІЯ ХЕР ЗАБИЛИ І НА США І НА ЄС І НА НАТО І НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І БУДУТЬ РВАТИ УКРАЇНУ ЗГІДНО ОМАНСЬКОГО МИРНОГО ПЛАНУ КУЙЛА ???
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25.07.2024 14:12 Відповісти
Чого розкричався?
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25.07.2024 14:15 Відповісти
щоб Ти запитався, а я зрозумів хто Ти
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25.07.2024 21:55 Відповісти
А як на них інакше реагувати, якщо вони майже ніякого впливу на чайну і рашку не мають
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25.07.2024 14:18 Відповісти
Саме так.
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25.07.2024 14:24 Відповісти
Мабуть ця цивілізація добігає свого кінця.....
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25.07.2024 14:18 Відповісти
Хай сяде за перемовени з насильниками своїх дітей та родичив.
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25.07.2024 14:18 Відповісти
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25.07.2024 17:20 Відповісти
Мудрі слова мудрого військового і політика. Дякуємо за підтримку снарядами та бронетехнікою, пане Павел.
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25.07.2024 14:19 Відповісти
Дуже немудрі слова. Де і коли за участі расєї був мир.

За участі расєї були тільки війни
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25.07.2024 14:39 Відповісти
Після заяви МЗС України Кулєби по Тайваню,

Китай заявив, що ймовірність переговорів щодо припинення війни в Україні низька - "Умови і терміни ще не назріли"
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25.07.2024 14:48 Відповісти
така реальність. слова Павела більш реальні, ніж та дичина про штурмувати кремль і ділити ********* на республіки. хто це має робити? українські війська? ні. в України нема сил, щоб вибити кацапів навіть з українських земель, що вже там казати про штурм кремля... війська НАТО? теж ні. не будуть війська НАТО воювати з кацапами, поки ті не нападуть на НАТО. Тож підхід Павела максимально реалістичний - винищувати кацапську армію в Україні і паралельно всім світом, зокрема і китайцями теж, тиснути на кацапню сідати за переговори на умовах Міжнародного права і Статуту ООН. от тільки ху йла так само, як і гітлера колись, на таких переговорах бути вже не може..
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25.07.2024 14:50 Відповісти
Тільки дуже добряче *********** кацапня згодиться виконувати Статут ООН.
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25.07.2024 15:08 Відповісти
саме так. тому ******* будуть її ще добряче. шкода, що це робитимуть ще довго і лише на території України, боячиь ядрьоної бімби..
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25.07.2024 15:36 Відповісти
Щось кількість наданої зброї не відповідає визначенню "добряче".
З яких причин - то вже інше питання, але як є: навіть з всією допомогою ЗСУ мають серйозну нестачу всього у порівнянні з руснею.
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25.07.2024 15:46 Відповісти
так це зараз не відповідає.
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25.07.2024 16:04 Відповісти
пан паркетний генерал, котрий клеїть з себе мудрого державотворця. Однак насправді реальний бюрократ, який використовує ситуацію для підсилення свого табурету і своєї політичної сили чужими руками (це я про снаряди для України), бо це програма, яка робиться їхніми руками за чужі гроші. Чому? бо так треба деяким реальних держаним діячам в Європі, а Павел згоден цю роль виконувати. І ми дякуємо йому за це, однак йому не варто перегравати свою роль.

Ви ж повинні глибше дивитися і ширше бачити ,чим вам показують, бо насправді видно все, однак фокус баченого вам спеціально або замилюють або спеціально в лоба показують.
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25.07.2024 15:03 Відповісти
«Батько, як впізнати зрадника!?- Той, хто перший запропонує домовлятися з ворогом!"

"Якщо вам пропонують перемовини, значить за вашею спиною вони вже домовилися!"

Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. Василь Кук, головнокомандувач УПА 1950-1954 рр.

Коли Росія йде на діалог - це завжди обман. А вірити, ніби з Росією можливий діалог - завжди обман.
В Торі є слова "убий того, хто прийшов убити тебе". Згодом подібне транслювала Голде Меєр, говорячи, що «не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе знищити». Таку ж думку плекав і Вінстон Черчилль, наполягаючи: "Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі
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25.07.2024 15:37 Відповісти
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25.07.2024 17:22 Відповісти
та все видно. певна річ, що не зі своєї (чеської) кишені Павел купує для України снаряди. Проте ми дуже вдячні йому за таку роботу. (його це власна ініціатива з тими снарядами чи не власна - неважливо. важливо те, що снаряди йдуть в Україну. а він, як колишній військовий, до таких справ більше дотичний. тому й не дивно, що саме він займається подібною справою, а не якийсь інший паркетний чиновник. такі справи (логістика ***********) більш фахово буде робити колишній військовий, який знається на цій справі, ніж просто чиновник.
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25.07.2024 15:48 Відповісти
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25.07.2024 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gLZ_V2Qv7yg
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25.07.2024 14:20 Відповісти
Так давно писав шо рашка без Китаю це нуль без палички - от і Павела осяинуло
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25.07.2024 14:21 Відповісти
Та ми давно і усе зрозуміли.
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25.07.2024 14:23 Відповісти
Ніхто там навіть ніяких переговорів вести не буде, коли Україна деокупує усі свої території то і ніяких переговорів більше не буде, ні про що!
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25.07.2024 14:26 Відповісти
От же цей дипломатичний етикет! Не дозволяє прямо сказати: "справєдлівий мір" буде тільки тоді, коли Україна відмовиться від частини територій та суверенітету на догоду росії.
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25.07.2024 14:29 Відповісти
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25.07.2024 14:50 Відповісти
В борьбе за мир мі не оставим камня на камне
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25.07.2024 15:06 Відповісти
А отец говорил: " у меня-генерааал"
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25.07.2024 15:13 Відповісти
Якщо будуть перемовини з росією та китаєм (до чого там взагалі Китай?), запросіть туди Павела
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25.07.2024 15:14 Відповісти
Мнение Павела очень сильно поменяется после хотя бы суток на нуле.
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25.07.2024 15:15 Відповісти
Перемовини не можуть бути з терористами і вбиввцями ,
але якщо так станеться то тільки тоді , коли украінці так
вирішать
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25.07.2024 15:42 Відповісти
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25.07.2024 17:26 Відповісти
Посмійтесь з Петра Павела .

Тільки коли ви стібетесь з його слів, згадайте як він достатньо точно описав як пройде 2023 рік.

А коли стібетесь що він імпотент, згадайте допомогу Чехії , а особливо Чеську ініціативу.
Наш бубон щось подібне організував до речі? Не панельні безпекові обіцянки, а конкретна ініціатива по закупці чого-небудь?
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25.07.2024 15:58 Відповісти
Не "ви стібетесь", а трольчатник ... Надсилайте їх на
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25.07.2024 17:37 Відповісти
Гадаю, що Павел насправді знає, які патріоти-державники- прокацапські зермаки керують Україною під час цієї війни.
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25.07.2024 16:15 Відповісти
Тому грошей зелені вже ніхто не дає, постачають матеріальні ресурси та вимагають контролю за їх надходженням до бойових підрозділів!!!
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25.07.2024 17:32 Відповісти
За участі кацапії і хунхузії можна залагоджувати хіба що "українську кризу".
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25.07.2024 16:27 Відповісти
Прос..ав ЕС найбільші залєжи сланцевого газу в Європі, інтереси східної та західної Європи дуже різні !!! Після цього треба робити локальні союзи, але з Польщею це не реально
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25.07.2024 16:54 Відповісти
Усьому свій час ...
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25.07.2024 17:56 Відповісти
До речі, цей момент ще один штрих до мотивації партнерів. Про що нагадати їм має сенс ...
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25.07.2024 18:01 Відповісти
Перемовини можливі лише між Україною і каппітульованою рф.При участі усіх держав світу.РФ повинна прізнати себе злочинцем.Поки це не станиця, від неї треба,як можно більші держав ізолююватися.
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25.07.2024 18:46 Відповісти
Без вас це буде складніше. Приїзжайте в Україну і повторіть все що написали

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25.07.2024 20:54 Відповісти
Лишився житла в мойому рідному Харкові 06. 03.2022 в 75 років.При цієї влади люба праця буде не дієва.У мене нема сил не за віку,а тому що розумію усю відповідальність перед Україною і нема знань.А політика не для мене,там треба стати проституткою.Но як загроза від рашки зникне,обов'язково повернусь не зважаючі на труднощі.
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25.07.2024 21:27 Відповісти
Або він черговий тупий європейський політик у якого проблеми бездомних кішечок були донедавна домінантні, або він чергова ФСБшна шістка.
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26.07.2024 00:15 Відповісти
тільки є один нюанс: для якихось там переговорів ракова ********* ще має існувати на карті!
бо поки що все йде до повної і безповоротної анігіляції *********.
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26.07.2024 06:12 Відповісти
 
 