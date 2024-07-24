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Новини
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Пояснив китайському колезі, що Україна не прогнеться під жодні ультиматуми, - Кулеба

Візит Кулеби до Китаю

Україна не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни. Китай згодний, що для закінчення війни потрібно досягти "сталого миру", а не його ілюзії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після переговорів у Китаї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кулеби, він сказав своєму китайському колезі, що Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни.

"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ", - сказав міністр.

Крім того, глава МЗС додав, що Ван I погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен "справедливий та сталий мир".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай підтримує початок перемовин між Україною та РФ, але умови і час ще не настали, - глава МЗС Ван Ї

Нагадаємо, сьогодні Кулеба провів зустріч зі своїм китайським колегою Ван І. Під час зустрічі міністри обговорили війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.

Автор: 

Китай (4532) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1064) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+6
А що ти там про Тайвань бовкнув? Нєотємлімая часть Кітая, нє?
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24.07.2024 23:18
+4
Зебил и брехло!!
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25.07.2024 00:34
+3
Точно. Якщо коммі_Китай за місяць-другий запустить на Тайвань 100 тисяч "рибальських" човнів -- що тоді Кулеба вигадуватиме?
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24.07.2024 23:20
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Пояснив лопатою? - молоток
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24.07.2024 23:14 Відповісти
А що ти там про Тайвань бовкнув? Нєотємлімая часть Кітая, нє?
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24.07.2024 23:18 Відповісти
Точно. Якщо коммі_Китай за місяць-другий запустить на Тайвань 100 тисяч "рибальських" човнів -- що тоді Кулеба вигадуватиме?
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24.07.2024 23:20 Відповісти
коммі Китай вже подивився на рашку, все зрозумів (у Китая на відміну від рашки навіть бойового досвіду ніякого нема) і не рипається більше на Тайвань.
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25.07.2024 03:56 Відповісти
США не підтримують незалежність Тайваню - координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.,,, просто якийсь збіг,), Прикінь,,),
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24.07.2024 23:24 Відповісти
Прикінь, США ніколи і не підтримували незалежність Тайваню, ба більше того - Тайвань сам проти незалежністі і має територіальні претензії на материкову частину.
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25.07.2024 03:51 Відповісти
У чому тоді питання до Кулеби?),
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25.07.2024 07:02 Відповісти
звісно, але в даному випадку потрібно було просто промовчати
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25.07.2024 10:31 Відповісти
Тайвань, це невід'ємна частину Китаю і є. З Тайванєм там питання не у від'ємністі, а у тому, що це республіка Китай, а не "Народна Республіка".
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25.07.2024 03:48 Відповісти
З якого це диваТайвань став "невідємною частиною Китаю"? Почитайте історію питання.
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25.07.2024 04:44 Відповісти
Тайвань деякий час належав до Японії. Імператорський чай Тайвань це не про Китай, а про імператора Японії.
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25.07.2024 09:48 Відповісти
Ще б пояснив елохторату про стамбульський договорняк. Хоча, нах*й їм це
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24.07.2024 23:19 Відповісти
Навіть Віслюка шмарклями до народу приліпив, щоб Єрмак Кулебі на обличя дупою не сідав.
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24.07.2024 23:24 Відповісти
Якщо зелені виродки погодяться здати Крим і надати статус кацап'ячому язьігу, можуть одразу себе похоронити.
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24.07.2024 23:29 Відповісти
Пояснив китайському колезі, що Україна не прогнеться під жодні ультиматуми

Тіко забув, що колезя ніколи не перестане бути китайозою.
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25.07.2024 00:09 Відповісти
Шо ти нам напарюєш,Діма?За баблом для 5-ти "найефективніших" мародерів ти туди їздив,а "жовті рускіє" тебе послали.Одне,за що можна похвалити Кулебу,що не в кєдах і помнутій піжамі поїхав жовту дупку лизнути.
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25.07.2024 00:21 Відповісти
за баблом до Китаю? Ви мабуть галоперідол пропустили)
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25.07.2024 03:49 Відповісти
Судя по вашому допису ви давно на припараті).Так,"корисний хом'ячок",за баблом до Китаю,не розказує вам Міша Подоляк на телемарафоні для прикормлених,що зелень спить і бачить,як розвести китайців на інвестиції,бо там не потрібні стандарти демократії і виконувати реформи?
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25.07.2024 05:25 Відповісти
Зебил и брехло!!
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25.07.2024 00:34 Відповісти
Правильні тези МЗС України у цій статті.
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25.07.2024 02:05 Відповісти
(1) БУДЬ-ЯКИЙ (навіть частковий) УСПІХ АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ДО НОВИХ АГРЕСІЙ.

(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.

(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
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25.07.2024 02:10 Відповісти
щось мені здається, що "Объяснил китайскому коллеге, что Украина не прогнется ни под какие ультиматумы" це сіквел циклу книг блазня про травневі шашлики, Оманські і Стамбульські домовленості.
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25.07.2024 08:22 Відповісти
Зеленский не прогнётся?

Да ну ? А ну-ка Кулеба расскажи нам про Оман и про то , что за этим последовало - закрытие ракетных програм, разминирование Чонгара , отвод войск с первой линии, строительство дорог по направлениям будущего ордынского вторжения ...

Там в Омане Вову Квартального сбитым в Иране самолётом МАУ ещё утаптывали.
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25.07.2024 09:22 Відповісти
Голосракі імбецили навіть всираючи повністю війну і державу, ще понти колотять. Дайте йому лопату і пршліть на нуль.
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25.07.2024 09:25 Відповісти
Це він для цього туди літав ?
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25.07.2024 09:39 Відповісти
Виступи "кварталістів" зі сцени не мають нічого спільного з тим, що вони роблять за лаштунками.
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25.07.2024 10:17 Відповісти
Ні ну ПОТУЖНО сказав наш великий дипломат кулеба
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25.07.2024 10:32 Відповісти
Куль-****!
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25.07.2024 13:12 Відповісти
Не такий президент ...просто 🤡 наркоман
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25.07.2024 18:52 Відповісти
 
 