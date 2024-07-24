Пояснив китайському колезі, що Україна не прогнеться під жодні ультиматуми, - Кулеба

Україна не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни. Китай згодний, що для закінчення війни потрібно досягти "сталого миру", а не його ілюзії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після переговорів у Китаї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кулеби, він сказав своєму китайському колезі, що Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни.

"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ", - сказав міністр.

Крім того, глава МЗС додав, що Ван I погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен "справедливий та сталий мир".

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Нагадаємо, сьогодні Кулеба провів зустріч зі своїм китайським колегою Ван І. Під час зустрічі міністри обговорили війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.