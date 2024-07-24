Пояснив китайському колезі, що Україна не прогнеться під жодні ультиматуми, - Кулеба
Україна не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни. Китай згодний, що для закінчення війни потрібно досягти "сталого миру", а не його ілюзії.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після переговорів у Китаї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Кулеби, він сказав своєму китайському колезі, що Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни.
"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ", - сказав міністр.
Крім того, глава МЗС додав, що Ван I погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен "справедливий та сталий мир".
Нагадаємо, сьогодні Кулеба провів зустріч зі своїм китайським колегою Ван І. Під час зустрічі міністри обговорили війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.
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Тіко забув, що колезя ніколи не перестане бути китайозою.
(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.
(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
Да ну ? А ну-ка Кулеба расскажи нам про Оман и про то , что за этим последовало - закрытие ракетных програм, разминирование Чонгара , отвод войск с первой линии, строительство дорог по направлениям будущего ордынского вторжения ...
Там в Омане Вову Квартального сбитым в Иране самолётом МАУ ещё утаптывали.