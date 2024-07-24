Китай підтримує початок перемовин між Україною та РФ, але умови і час ще не настали, - глава МЗС Ван Ї

Китай позитивно ставиться до початку переговорів між Україною та Росією. Однак Пекін вважає, що умови й час для них ще не настали.

Про це заявив очільник МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі з українською колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що врегулювання всіх конфліктів повинно врешті-решт відбуватися за столом переговорів.

На думку Китаю, і Україна, і Росія останнім часом подають сигнали про готовність до переговорів.

Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не настали для цього, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у заяві МЗС КНР.

У китайському відомстві наголосили, що Китай приділяє увагу гуманітарній ситуації в Україні та продовжить надавати гуманітарну матеріальну допомогу.

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