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Китай підтримує початок перемовин між Україною та РФ, але умови і час ще не настали, - глава МЗС Ван Ї

Глава МЗС Китаю Ван Ї про переговори між Україною та РФ

Китай позитивно ставиться до початку переговорів між Україною та Росією. Однак Пекін вважає, що умови й час для них ще не настали.

Про це заявив очільник МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі з українською колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що врегулювання всіх конфліктів повинно врешті-решт відбуватися за столом переговорів.

На думку Китаю, і Україна, і Росія останнім часом подають сигнали про готовність до переговорів.

Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не настали для цього, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у заяві МЗС КНР.

У китайському відомстві наголосили, що Китай приділяє увагу гуманітарній ситуації в Україні та продовжить надавати гуманітарну матеріальну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба на зустрічі з Ван Ї: Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю

Автор: 

Китай (4532) перемовини (2857) переговори з Росією (1064) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+27
От жовто морда пика чекає коли ***** побільше окупує території України.
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24.07.2024 12:06
+13
Я так розумію, "час настане", коли ***** повністю окупує Донбасс і тоді з позиції сили, буде прогинати Україну та Захід?
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24.07.2024 12:15
+11
Ну до ноября еще 3 месяца, вот тогда час и настане для перемовин. Обе стороны будут истощены окончательно. И китайцы получат своё и от Украины и от раши...
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24.07.2024 12:16
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От жовто морда пика чекає коли ***** побільше окупує території України.
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24.07.2024 12:06 Відповісти
Ні. Мріяли зустрітися з ЗСУ на Уралі.
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24.07.2024 12:17 Відповісти
Якби було НІ, то китайози не підтримували б роZію, як вони роблять це зараз.
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24.07.2024 12:19 Відповісти
Це серйозна зміна риторики.
Взагалі Китай останнім часом серйозно відступив від рашки в сторону України.
Після переговорів з лукашенко - Китай провів навчання у Білорусі, бацька відвів війська з кордону на що ліліпутін відповів шахедами по Білорусі.
Щойно Китай заборонив торгувати в росії єдиною валютою - твоїм юанем, як відповідь піднянтя ренти ліліпутіним за китайські авто.
А тепер ось це - перемовини мають відбутися в потрібний час - дипломатична мудра відповідь тисячолітнього Жовтого Дракона.
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24.07.2024 12:48 Відповісти
Так коли настане потрібний момент для перемовин?
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24.07.2024 12:50 Відповісти
Тисячолітній Китайський Жовтий Дракон покладе голову собі на м'які лапи та буде чекати...
Йому куди поспішати?
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24.07.2024 12:57 Відповісти
не дракон, а мавпа, яка сидить на дереві і спостерігає за битвою тигрів
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24.07.2024 13:11 Відповісти
а тигри це хто?
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24.07.2024 17:55 Відповісти
Для нас - коли русня буде добряче відпизжена. Для русні - навпаки.
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24.07.2024 14:32 Відповісти
Є надія, що при Зе та Сирському це колись станеться? Вони не можуть хоча б втримати те, що мають зараз.
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24.07.2024 14:39 Відповісти
Так такі ,за спинами українців ,ze&ERMAКи ,ВЖЕ ЗДАЮТЬ Державу по стамбульському варіанту , ОМАНСЬКОМУ , ************ : здати все , що захоплено і не тільки‼️
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24.07.2024 16:59 Відповісти
Китайські комуняки однією рукою допомагають московитам, а іншою дають якусь милостиню тим, хто постраждав від кцпів!
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24.07.2024 12:07 Відповісти
"Україна готова вести переговори з російською стороною", - заявив Кулеба у розмові з главою МЗС КНР Ван Ї. Це повідомлення миттю розіслали китайські агенства. Ще раз: мова не про всякі саміти й інші зелені фетиші, а саме про прямі переговори.

Про що й казав. Кулебу викликали до Пекіна, щоб передати позицію Китаю. Пекін вимагає швидкого початку переговорів з москвою. Й Сі надокучили всі ці димові завіси, якими наше Zе прагне відвернути увагу від своїх згубних рішень. Майбутнє якогось неадекватного чоловічка Піднебесну цікавить дуже мало, там мають свої плани й пояснили Кулебі приблизно наступне.

Доки ви були в обймі безумовних союзників США, Китай міг щось пропонувати, але лізти в чужу сферу впливу не став би. Зараз ви себе дистанціювали від США й активно показували, що Захід вам не указ, зате так активно демонстрували відданість "глобальному півдню", іншим сателітам Китаю й самому Сі Цзіньпіну, а в США хватка дещо ослабла. Тому Китай вважає за доречне самостійно ставити завдання. А панькатися, як американці, не стане. Вимагає виконання. Отакі новини з Пекіна, куди викликали Кулебу на незапланований візит.
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24.07.2024 12:09 Відповісти
Та да, китайці скрізь ногою двері видчиняють.
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24.07.2024 12:18 Відповісти
Що за фуйню ти верзешь,"зараз ви себе дистанціювали від США й активно показували,що Захід вам не указ" Яким чином дистанціювали та активно показували ,приклади наведи,нешановний ...
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24.07.2024 15:00 Відповісти
схоже на нашого москаля з ригів,яких ще дуже багато у нас
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24.07.2024 20:30 Відповісти
що ти мелеш убоге?ще одна арахамія вилізла-лобіст жовопиких комуністів
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24.07.2024 20:34 Відповісти
А чого ще чекати від жовтопикого голови мзс ваньї?
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24.07.2024 12:09 Відповісти
Потужно, потужєнно з'їздів.
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24.07.2024 12:12 Відповісти
ну хоч справжньої китайскої локшини спробував, не все ж мівіну сьорбать.
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24.07.2024 12:15 Відповісти
Китайские товарищи! А когда настанут? Когда на Тайвань войной пойдете, да?
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24.07.2024 12:13 Відповісти
Іншими словами - вимоги РФ зараз не відповідають їх успіхам на полі бою, тому китай планує продовжувати допомогати рф, щоб відповідали....
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24.07.2024 12:14 Відповісти
тобто потужний кулєба спалив цистерну солярки даремно? Ясно , ну ми це і так знали
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24.07.2024 12:14 Відповісти
ну як даремно :

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24.07.2024 12:26 Відповісти
Я так розумію, "час настане", коли ***** повністю окупує Донбасс і тоді з позиції сили, буде прогинати Україну та Захід?
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24.07.2024 12:15 Відповісти
А зараз не прогинає? Він це робить мінімум з 2013 року
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25.07.2024 06:42 Відповісти
Ну до ноября еще 3 месяца, вот тогда час и настане для перемовин. Обе стороны будут истощены окончательно. И китайцы получат своё и от Украины и от раши...
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24.07.2024 12:16 Відповісти
Україна стала пішаком у чужій грі. паРаша також, але вона не постраждала, на відміну від нашої країни.
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24.07.2024 12:28 Відповісти
почему 3 месяца???, 3 года....
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24.07.2024 12:31 Відповісти
Тобто вояж Кулеби,це ,як завжди,понти для приїжджих !!))
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24.07.2024 12:17 Відповісти
Мабудь китайці ще трохи хочуть з кацапів посмоктати дешевих енергоресурсів.....
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24.07.2024 12:19 Відповісти
Зебілориги просрали все і тепер китайозо, які мріють обігнати США, диктують свої умови, і до добра це не приведе... Стирати треба терміново!
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24.07.2024 12:21 Відповісти
Стирати кого/що?
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24.07.2024 12:26 Відповісти
А стиралка є?
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25.07.2024 07:13 Відповісти
мрази..хер вам,а не зерно....
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24.07.2024 12:30 Відповісти
Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не настали для цього, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у заяві МЗС КНР.-окуїти......
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24.07.2024 12:34 Відповісти
правду сказав. це знають всі
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24.07.2024 12:36 Відповісти
Все ясно . Тепер пазли склалися . ЗЕлень все більше і більше просуває тему переговорів ,, які ніх.я не вирішать всеодно .
Це пояснює заміну адекватних командирів в ЗСУ - на різних содолів - підорів , в результаті чого якість керування військами значно знизилась , і у зв'язку з чим - у війську падає моральний дух .
Це таке собі примушення впертого українського суспільства до миру . Та ще й на умоває ***** звичайно .
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24.07.2024 12:38 Відповісти
тільки тепер дійшло ?
Операція Трампа "*** дам гроші Україні без забора" та заміна Генерала на мясника щоб убити моральний дух армії це ж не просто так робилось.
Доки дивинні хомячки мріють про повернення Криму та капітуляцію мордору з виплатами репарацій, Ми підходимо до переговорів маючи дуже погані "карти".
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24.07.2024 13:23 Відповісти
Китай чекає коли Україна вийде на "кордони 91го". Сирського слухав, напевно
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24.07.2024 12:38 Відповісти
Плять!
Китайоза щось схвалює, а всі прислухаються, СКБЛНХ!
Як добре, що я старий і скоро помру!
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24.07.2024 12:52 Відповісти
Чекають обрання трампа
Китай іди на..
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24.07.2024 13:22 Відповісти
эти е...ы твари могут пойти только на..й. Китай это сообщник рашафашистов только более хитрый и коварный.
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24.07.2024 14:04 Відповісти
90 тисяч ФОПів закрилися за перше півріччя. Це на 54% більше, ніж торік.

Гуси, яких Гетманцев пропонував нещадно скубати, вирішили самі себе пустити під ніж - аніж бути общипаними догола.

Це - початок катастрофи, яку довершить підвищення податків. У дилетантській державі мародерів немає жодного сенсу вести підприємницьку діяльність і наповнювати бюджет. Державі це не потрібно. Її бюджет наповнюють західні вливання. Тому - з високої гори плювати їм на гусей. Хай гуси самі кидаються з кручі. Кому до того діло.

Ніхто з дрібно-самозайнятого й середнього бізнесу не стягне збільшення податків в умовах соціяльної опущеності. Ніхто не стягне здорожчання електроенергії, яке за собою потягне все. Ніхто не стягне жорсткого збиткового блекауту взимку, тому що бізнес паралізується незалежно від бажання чи небажання працювати. Ніхто не стягне запровадження нових акцизів. Ніхто не стягне нових цін на пальне. Ніхто не стягне утричі зрослого військового збору з кожної операції - навіть найбільші патріоти.

Стократ гірше, коли жертва зовнішнього нападу ще й суїцидник на додачу.

Пораду монополіста (ДТЕК) «Розраховуйте на себе» я би проголосив лозунгом держави в усіх сферах.
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24.07.2024 14:16 Відповісти
(с) Остап Дроздов
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25.07.2024 07:46 Відповісти
На часі буде коли кацапи ще більше території окупують.
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24.07.2024 14:31 Відповісти
ненавиджу червону комуняцько-китайську мерзоту.

Вони завжди будуть проти України.

Ця війна готувалася китайцями й кацапами давно.

І першим епізодом був ковід для знекровлення світової економіки та звикання Заходу до масових смертей.
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24.07.2024 14:55 Відповісти
підсумок: це "наша" заява з точку зору дипломатії ні про що. Коли час настане ми вам вкажемо
ще й привезли до Гуанчжоу, щоб ще раз вказати на місце
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24.07.2024 15:04 Відповісти
китай вічно підтримуватиме "початок того для чого умови ще не склалися"

а "кінець того для чого умови вже склалися" - не підтримує

я думаю, це означає що "гілки магнолії в саду імператора піднебесной квітнуть весною а не взимку" - і він люб'язно дозволив всім нам дізнатися цю новину
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24.07.2024 15:22 Відповісти
Потвори китайські ...розпочали війну в Україні ,разом з московією ,підтримують їх зброєю ,вбивають українців , і кажуть про перемовини ! су* и китайські ,треба зробити щоб на пару з русньою виплачували репарації Україні ...а ЄС треба змінити юркодекс по цьому питанню ,всі хто з кремлем? хай виплачують свою частку !
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24.07.2024 16:06 Відповісти
товариш Кулеба доложив товаришу Вань Ї про хід запровадження однопартійної системи в Україні

китайська модель !
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24.07.2024 16:16 Відповісти
У Китая з'явився історичний шанс назавжди зробити залежною від себе Росію і він його гарантовано використає і тому не поспішає, бо розуміє, що любий мирний договір поверне РФ в G-8 та відмінить санкції, а це аж ніяк не зміцнить Китай. Те, що Кулеба невгамонно підсолоджував , що Тайвань є частиною Китаю, аж ніяк не асоціюється у китайців з тим, що Крим - це Україна, а навпаки, бо Китай рахує Тайвань історичною територією Китаю, яка в силу політичних амбіцій і розбіжностей світових лідерів довгий час втримує самостійний статус і на думку китайців, така ж ситуація з Кримом для РФ. Дуже цікаво, що Тайвань, як і Україна, була членом-засновником ООН в 1949 р. і одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН і аж в 1971 року поступилася місцем в ООН - самій КНР. Але якщо про наше українське, так ось коли ми стверджуємо, що як може Путін не визнавати Україну взагалі, тобто країну, яка була разом з Білорусією і СССР засновницею ООН ще в 1949 р., то один із керівників китайської делегації в нашому місті делікатно нас переконував , що на той час в 1949 р. Крим не входив до складу України, а в основу світового порядку було закладено один із основних принципів ООН - незмінності кордонів членів ООН. Звичайно, що є багато історичних аргументів проти такого судження, але китайці безапеляційно у себе всередині країни підтримують РФ, бо їм треба на базі цієї війни зрозуміти і зпрогнозувати домінанти світового розвитку і як вберегти Китай від військових і економічних ризиків. На жаль, Україна не становить реальної загрози очікуваному домінуванню Китаю у світі, на темпи розвитку вплив ще є, на все інше - ні.
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24.07.2024 17:12 Відповісти
Они вот-вот начнут свою войну (за Тайвань), до итогов выборов в США тянуть не станут, пока маразматик в Белом Доме можно успеть (по их мнению) захватить остров. А так как все большие войны начинаются по осени, думаю в первой декаде сентября!
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24.07.2024 18:51 Відповісти
не будет Китай воевать за Тайывнь , овчинка выделки не стоит , приобретение одного острова умножит на ноль главные рынки ЕС и США , а вот И Сибирь это другое дело и исторические земли вернут и ресурсов приобретут навалом , а для лохов они до последнего будут рассказывать как им нужен Тайвань. И главное в защиту Мордора не кто слова не скажет , бо они делают то же самое в Украине
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24.07.2024 20:03 Відповісти
Эта войне НЕ ЗА ТЕРРИТОРИЮ, это принципиальная война за власть во всем Китае (ибо на материке она узурпирована при помощи сталинского совка, а наследники Чан Кайши притендуют тоже не на независимость острова, а на власть во всем Китае) и за мировую гегемонию (против американской). Если бы Тайвань был отсталым и неразвитым анклавом, то войны бы не было, но это процветающая территоирия и является "красной тряпкой" для коммуняк в Пекине. Война будет - это поколение партократов "не нюхало пороха" и еще не знает животного страха за собственные задницы (а он обязательно появится во время войны, ибо страна РАБОВ и ********** обречена на военное поражение)!
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25.07.2024 11:56 Відповісти
Орбан здійснив серію закордонних візитів - він відвідав Україну (2 липня), Росію (5 липня) саміт Організації тюркських держав в Азербайджані (5 липня) і Китай (8 липня).
Кулеба 23 липня прибув до Китаю. Питання в тому, кого насправді представляв Орбан (німців)? Які пропозиції він справді привіз до Китаю. І нарешті, що запропонував Кулеба китайцям, які хотіли б бути головним гравцем у цій грі?
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24.07.2024 19:49 Відповісти
Можно говорити що вгодно,но конструктевізма з боку Китая, зовсім не проглядується.
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24.07.2024 20:17 Відповісти
И Ван - ПНХ
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24.07.2024 20:46 Відповісти
пока такие дегенераты ка зеля сидит у власти, и КИтай и другие недо гныды будут вякать из своей норы.
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24.07.2024 23:34 Відповісти
причем зеля китай всегда токо СВОЇ інтереси знаєт і фсе
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25.07.2024 08:35 Відповісти
зеля шлюха, он свои толком не знает. ему ермачатина на ушко пердит.
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25.07.2024 12:16 Відповісти
А Ван И это часом не расейский И-Ван?
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25.07.2024 07:44 Відповісти
пошлі вон китайози
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25.07.2024 08:33 Відповісти
 
 