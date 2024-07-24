Китай підтримує початок перемовин між Україною та РФ, але умови і час ще не настали, - глава МЗС Ван Ї
Китай позитивно ставиться до початку переговорів між Україною та Росією. Однак Пекін вважає, що умови й час для них ще не настали.
Про це заявив очільник МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі з українською колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що врегулювання всіх конфліктів повинно врешті-решт відбуватися за столом переговорів.
На думку Китаю, і Україна, і Росія останнім часом подають сигнали про готовність до переговорів.
Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не настали для цього, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у заяві МЗС КНР.
У китайському відомстві наголосили, що Китай приділяє увагу гуманітарній ситуації в Україні та продовжить надавати гуманітарну матеріальну допомогу.
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Взагалі Китай останнім часом серйозно відступив від рашки в сторону України.
Після переговорів з лукашенко - Китай провів навчання у Білорусі, бацька відвів війська з кордону на що ліліпутін відповів шахедами по Білорусі.
Щойно Китай заборонив торгувати в росії єдиною валютою - твоїм юанем, як відповідь піднянтя ренти ліліпутіним за китайські авто.
А тепер ось це - перемовини мають відбутися в потрібний час - дипломатична мудра відповідь тисячолітнього Жовтого Дракона.
Йому куди поспішати?
Про що й казав. Кулебу викликали до Пекіна, щоб передати позицію Китаю. Пекін вимагає швидкого початку переговорів з москвою. Й Сі надокучили всі ці димові завіси, якими наше Zе прагне відвернути увагу від своїх згубних рішень. Майбутнє якогось неадекватного чоловічка Піднебесну цікавить дуже мало, там мають свої плани й пояснили Кулебі приблизно наступне.
Доки ви були в обймі безумовних союзників США, Китай міг щось пропонувати, але лізти в чужу сферу впливу не став би. Зараз ви себе дистанціювали від США й активно показували, що Захід вам не указ, зате так активно демонстрували відданість "глобальному півдню", іншим сателітам Китаю й самому Сі Цзіньпіну, а в США хватка дещо ослабла. Тому Китай вважає за доречне самостійно ставити завдання. А панькатися, як американці, не стане. Вимагає виконання. Отакі новини з Пекіна, куди викликали Кулебу на незапланований візит.
Це пояснює заміну адекватних командирів в ЗСУ - на різних содолів - підорів , в результаті чого якість керування військами значно знизилась , і у зв'язку з чим - у війську падає моральний дух .
Це таке собі примушення впертого українського суспільства до миру . Та ще й на умоває ***** звичайно .
Операція Трампа "*** дам гроші Україні без забора" та заміна Генерала на мясника щоб убити моральний дух армії це ж не просто так робилось.
Доки дивинні хомячки мріють про повернення Криму та капітуляцію мордору з виплатами репарацій, Ми підходимо до переговорів маючи дуже погані "карти".
Китайоза щось схвалює, а всі прислухаються, СКБЛНХ!
Як добре, що я старий і скоро помру!
Китай іди на..
Гуси, яких Гетманцев пропонував нещадно скубати, вирішили самі себе пустити під ніж - аніж бути общипаними догола.
Це - початок катастрофи, яку довершить підвищення податків. У дилетантській державі мародерів немає жодного сенсу вести підприємницьку діяльність і наповнювати бюджет. Державі це не потрібно. Її бюджет наповнюють західні вливання. Тому - з високої гори плювати їм на гусей. Хай гуси самі кидаються з кручі. Кому до того діло.
Ніхто з дрібно-самозайнятого й середнього бізнесу не стягне збільшення податків в умовах соціяльної опущеності. Ніхто не стягне здорожчання електроенергії, яке за собою потягне все. Ніхто не стягне жорсткого збиткового блекауту взимку, тому що бізнес паралізується незалежно від бажання чи небажання працювати. Ніхто не стягне запровадження нових акцизів. Ніхто не стягне нових цін на пальне. Ніхто не стягне утричі зрослого військового збору з кожної операції - навіть найбільші патріоти.
Стократ гірше, коли жертва зовнішнього нападу ще й суїцидник на додачу.
Пораду монополіста (ДТЕК) «Розраховуйте на себе» я би проголосив лозунгом держави в усіх сферах.
Вони завжди будуть проти України.
Ця війна готувалася китайцями й кацапами давно.
І першим епізодом був ковід для знекровлення світової економіки та звикання Заходу до масових смертей.
ще й привезли до Гуанчжоу, щоб ще раз вказати на місце
а "кінець того для чого умови вже склалися" - не підтримує
я думаю, це означає що "гілки магнолії в саду імператора піднебесной квітнуть весною а не взимку" - і він люб'язно дозволив всім нам дізнатися цю новину
китайська модель !
Кулеба 23 липня прибув до Китаю. Питання в тому, кого насправді представляв Орбан (німців)? Які пропозиції він справді привіз до Китаю. І нарешті, що запропонував Кулеба китайцям, які хотіли б бути головним гравцем у цій грі?