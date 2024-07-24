Кулеба на зустрічі з Ван Ї: Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю
Глава МЗС Дмитро Кулеба почав зустріч із китайським колегою Ван Ї в Гуанчжоу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zn.ua.
"Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку. Я переконаний, що це ті стратегічні пріоритети, які ми з вами поділяємо. Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України", - сказав Кулеба.
За словами глави МЗС України, агресія РФ вплинула на міжнародну стабільність, що своєю чергою перешкоджає розвитку торгівлі між Китаєм та Європою.
Міністр зазначив, що двосторонні відносини між Китаєм та Україною уже зараз варто розглядати через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європейським Союзом.
"Хочу підтвердити, що ми з вами маємо контакти починаючи ще з 2020 року. … Сьогодні, ми проведемо ґрунтовні та предметні переговори про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і найголовніше - про шлях до миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - додав Кулеба.
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типу:Байден, Трамп, Гарріс... прийди !
і сво США по Тайваню
https://ukrainian.cri.cn/2024/07/24/ARTIgCqaZq1jHEBDEkgHqsXs240724.shtml
* Дмитро Кулеба заявив, що Китай - велика країна. Україна і Китай є стратегічними партнерами, а також важливими економічними та торговельними партнерами. Україна підтримує позицію Китаю щодо тайванського питання й надалі дотримуватиметься політики одного Китаю.
* Українська сторона хоче й готова до діалогу і переговорів з російською стороною.
що ти можеш дати Китаю ?
отож не сміши мої черевики
Скоріш за все що з китайського благословеня ***** й почав цю війну.
"Мы снова говорим на разных языках.
Що може означати гуманність, справедливість для Китаю?
З точки зору інтересів Китаю що таке війна РФ проти України?
Чи вигідний мир на континенті Європа, чи де інде на планеті для Китаю?
А прискорене відновлення України може бути в інтересах Китаю?
Це очевидно речі .
Для чого їхати в Китай з подібними формулами?
Зараз міністр Кулеба у Китаї виборює потужні рішення, які допоможуть перемогти російського агресора!
Дивує, а чому зустріч відбулася не в Пекіні? Гуанчжоу - це для другорядних постачальників Китаю!
Української кризиРосійсько-Укарїнської війни "політичним шляхом" це звільнення до кордонів 2013 року, бо інакше - це вже "військово-політичний шлях".