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Кулеба на зустрічі з Ван Ї: Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю

Кулеба провів зустріч з Ван Ї

Глава МЗС Дмитро Кулеба почав зустріч із китайським колегою Ван Ї в Гуанчжоу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zn.ua.

"Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку. Я переконаний, що це ті стратегічні пріоритети, які ми з вами поділяємо. Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України", - сказав Кулеба.

За словами глави МЗС України, агресія РФ вплинула на міжнародну стабільність, що своєю чергою перешкоджає розвитку торгівлі між Китаєм та Європою.

Міністр зазначив, що двосторонні відносини між Китаєм та Україною уже зараз варто розглядати через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європейським Союзом.

"Хочу підтвердити, що ми з вами маємо контакти починаючи ще з 2020 року. … Сьогодні, ми проведемо ґрунтовні та предметні переговори про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і найголовніше - про шлях до миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час візиту Кулеби Китай закликатиме до припинення вогню та врегулювання війни, - МЗС КНР

Автор: 

Китай (4532) Кулеба Дмитро (3604) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+9
Подарували світу ковід, тримають на плаву пуйла, а тепер подарують нам справедливий мир.
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24.07.2024 11:17
+6
С Китаем разговаривать ради мира все равно что раздавать презервативы ради детей
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24.07.2024 11:24
+4
він про "кримський сценарій" для Тайваня говорив чи ні ?

типу:Байден, Трамп, Гарріс... прийди !
і сво США по Тайваню
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24.07.2024 11:09
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Китаю пох - в них своя дорога - з рашкою
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24.07.2024 11:08 Відповісти
Подарували світу ковід, тримають на плаву пуйла, а тепер подарують нам справедливий мир.
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24.07.2024 11:17 Відповісти
він про "кримський сценарій" для Тайваня говорив чи ні ?

типу:Байден, Трамп, Гарріс... прийди !
і сво США по Тайваню
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24.07.2024 11:09 Відповісти
Так, в інших джерелах вже пишуть що - Україна підтримую позицію Кітая щодо Тайваня, і надалі дотримуватиметься принципу "одного Китаю" - пресслужба мзс КНР.
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24.07.2024 14:10 Відповісти
А ось і повний текст зустрічі

https://ukrainian.cri.cn/2024/07/24/ARTIgCqaZq1jHEBDEkgHqsXs240724.shtml

* Дмитро Кулеба заявив, що Китай - велика країна. Україна і Китай є стратегічними партнерами, а також важливими економічними та торговельними партнерами. Україна підтримує позицію Китаю щодо тайванського питання й надалі дотримуватиметься політики одного Китаю.

* Українська сторона хоче й готова до діалогу і переговорів з російською стороною.
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24.07.2024 14:17 Відповісти
Розкосі на березі очікують коли ропливе труп ворога!!))
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24.07.2024 11:10 Відповісти
Ну пізди, пізди ))
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24.07.2024 11:11 Відповісти
Справедливий мир. На *** надiти чи в кишеню покласти?
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24.07.2024 11:11 Відповісти
справедливості не існує !

що ти можеш дати Китаю ?

отож не сміши мої черевики
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24.07.2024 11:13 Відповісти
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24.07.2024 11:15 Відповісти
... жовтийбреше.
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24.07.2024 11:19 Відповісти
А касаби по своїх каналах розгоняють, шо Кулєба казав шо Україна готова до перемовин з ******!
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24.07.2024 11:22 Відповісти
Так це наш пріпіздєнт сам сказав, ще задовго до Кульоби.
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24.07.2024 11:26 Відповісти
Господи, послати цю ходячу лопату до китайців, з їх азіатською хитрющую дипломатією...
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24.07.2024 11:24 Відповісти
С Китаем разговаривать ради мира все равно что раздавать презервативы ради детей
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24.07.2024 11:24 Відповісти
Китай не только поддерживает росийских окупантов, он благословил их на войну против Украины и Европы. Хотя бы вспомните с чего началась война в 2014 и 2022 годах. С посещения ****** Китая. Китай благодаря рашке поимел уже столько ништяков и приблизился к Европе до броска шапки. Кто думал еще лет 20 назад китайские войска возле Польши? А сегодня китаезы уже на Беларашке проводят учения, разумеется ради мира и чтобы небыла вайны. И Си уже предвкушает как проводит свои учения в Черном море и во Львове. Кроме того Китай не только Европу а и рашку обескровливает для предстоящего ее поглощения.
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24.07.2024 11:39 Відповісти
В китаюза що каже?
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24.07.2024 11:49 Відповісти
Звідки ти знаєш інтереси Китаю що зміг розглядіти в тих сплющіних очах..
Скоріш за все що з китайського благословеня ***** й почав цю війну.
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24.07.2024 11:54 Відповісти
Ах ти ж лапоть, інтереси Китаю тебе іпуть. А де про стратегічні інтереси України?
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24.07.2024 12:02 Відповісти
"Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України"

"Мы снова говорим на разных языках.

Що може означати гуманність, справедливість для Китаю?

З точки зору інтересів Китаю що таке війна РФ проти України?

Чи вигідний мир на континенті Європа, чи де інде на планеті для Китаю?

А прискорене відновлення України може бути в інтересах Китаю?

Це очевидно речі .

Для чого їхати в Китай з подібними формулами?
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24.07.2024 12:10 Відповісти
Друзі, тримаємо кулаки!
Зараз міністр Кулеба у Китаї виборює потужні рішення, які допоможуть перемогти російського агресора!
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24.07.2024 12:54 Відповісти
Питання у головному - навіщо або заради чого Кулєба бреше?
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24.07.2024 14:32 Відповісти
Зелені падлюки домовляються з союзниками рашки. Все зрозуміло
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24.07.2024 14:40 Відповісти
підсумок: це "наша" заява з точку зору дипломатії ні до чого, але йдеться про торгівлю, а як це зробиш як не морем? отже безпека торгових суден з українським збіжжям!
Дивує, а чому зустріч відбулася не в Пекіні? Гуанчжоу - це для другорядних постачальників Китаю!
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24.07.2024 14:55 Відповісти
Кулебі слід додатково пояснити, що вирішення Української кризи Російсько-Укарїнської війни "політичним шляхом" це звільнення до кордонів 2013 року, бо інакше - це вже "військово-політичний шлях".
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24.07.2024 18:40 Відповісти
 
 