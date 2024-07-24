Кулеба на зустрічі з Ван Ї: Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю

Глава МЗС Дмитро Кулеба почав зустріч із китайським колегою Ван Ї в Гуанчжоу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zn.ua.

"Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку. Я переконаний, що це ті стратегічні пріоритети, які ми з вами поділяємо. Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України", - сказав Кулеба.

За словами глави МЗС України, агресія РФ вплинула на міжнародну стабільність, що своєю чергою перешкоджає розвитку торгівлі між Китаєм та Європою.

Міністр зазначив, що двосторонні відносини між Китаєм та Україною уже зараз варто розглядати через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європейським Союзом.

"Хочу підтвердити, що ми з вами маємо контакти починаючи ще з 2020 року. … Сьогодні, ми проведемо ґрунтовні та предметні переговори про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і найголовніше - про шлях до миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - додав Кулеба.

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