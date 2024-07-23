Під час візиту Кулеби Китай закликатиме до припинення вогню та врегулювання війни, - МЗС КНР
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій.
Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як передає кореспондент Укрінформу, такий висновок випливає із відповіді на брифінгу речниці МЗС Китаю Мао Нін на запитання про очікування Пекіна від візиту українського топдипломата.
Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання "кризи в Україні" (так у Китаї називають російську агресію проти України – ред.) політичними методами", - зазначила Мао, відповідаючи на запитання про очікування Пекіна від візиту Кулеби.
За словами речниці, "Китай завжди був за припинення вогню, а мирне врегулювання кризи відповідає інтересам кожної зі сторін".
Як зазначається, у своїй відповіді китайська дипломатка не згадала про необхідність дотримання принципів Статуту ООН в частині поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав, що вимагає від країни-агресора звільнення окупованих українських територій.
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Припинити вогонь треба закликати агресора- окупанта-рфію а не того хто захищається - Україну!!!!
Й щоб він припинився не треба підтримувати їх !!!
І взагалі, про що можно домовлятися з країною, що не тримає договорів?! Вони недоговороздатні!!!!
а то ж вони завжди дорікають заходу, що він постачає зброю україні.
то хай тоді скажуть, як це можна зробити без зброї! якщо вони такі розумні!
Они привыкли всё переворачивать, по Оруэлу
Очі нормально розтули, ходя!
як тільки остання кацапська наволоч покине нашу територію - ми одразу за всестороннє припинення вогню..
Нужно всё запомнить
Ми за мир, мир, мир!
Павло Тичина. 😻
Нам солнца не треба-
Нам партiя свiте!
Нам хлiба не треба-
Роботу давай! 😁😂
Яка ж я поживша, що таке пам"ятаю.🤔😂
Не просто ж так Кулеба туди поїхав вперше за 12 років...
У них же китайська стіна, тому вони і долдонять - мірі-мір, ще з часів кормчого Мао дзе дуна…
Аброхамію, аж подих перехопило від вражень за результатами мандрів, ледь у штани на навалив, від поїздки за рахунок Українців до китайців…!
Не виключено, що він по ночам, коли світло Укренерго вимикає, він під світло каганеця, цитатник Мао перекладає на мову Сухумського заповідника!!! Для Батьківщини своїх дітей, робить щось корисне..
Они коммунисты и против империализма? Отлично. Начинать говорить китайцам о империалистических целях путинской России, о угрозе неоимпериализма капиталистической России в том числе и Китаю и Азии - словом вспомнить эти штамповки времен СССР и выдпавать на гора в китайские сми коммунистически ясную картинку.
Кроме того с китайцами общаясь нужно вовсю топить за социализм и коммунизм.
Мигом позиция Чайны изменится.
Кращеб дохли від голододу ті комуняки китайські і надалі