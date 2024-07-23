Під час візиту Кулеби Китай закликатиме до припинення вогню та врегулювання війни, - МЗС КНР

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як передає кореспондент Укрінформу, такий висновок випливає із відповіді на брифінгу речниці МЗС Китаю Мао Нін на запитання про очікування Пекіна від візиту українського топдипломата.

Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання "кризи в Україні" (так у Китаї називають російську агресію проти України – ред.) політичними методами", - зазначила Мао, відповідаючи на запитання про очікування Пекіна від візиту Кулеби.

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За словами речниці, "Китай завжди був за припинення вогню, а мирне врегулювання кризи відповідає інтересам кожної зі сторін".

Як зазначається, у своїй відповіді китайська дипломатка не згадала про необхідність дотримання принципів Статуту ООН в частині поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав, що вимагає від країни-агресора звільнення окупованих українських територій.

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