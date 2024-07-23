В ходе визита Кулебы Китай будет призывать к прекращению огня и урегулированию войны, - МИД КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как передает корреспондент Укринформа, такой вывод следует из ответа на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на вопрос об ожиданиях Пекина от визита украинского топ-дипломата.

Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования "кризиса в Украине" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.) политическими методами", - отметила Мао, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита Кулебы.

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По словам пресс-секретаря, "Китай всегда был за прекращение огня, а мирное урегулирование кризиса отвечает интересам каждой из сторон".

Как отмечается, в своем ответе китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств, что требует от страны-агрессора освобождения оккупированных украинских территорий.

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