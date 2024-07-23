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Новости Война
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В ходе визита Кулебы Китай будет призывать к прекращению огня и урегулированию войны, - МИД КНР

Китай закликатиме до припинення вогню та врегулювання війни

Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как передает корреспондент Укринформа, такой вывод следует из ответа на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на вопрос об ожиданиях Пекина от визита украинского топ-дипломата.

Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования "кризиса в Украине" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.) политическими методами", - отметила Мао, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита Кулебы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии

По словам пресс-секретаря, "Китай всегда был за прекращение огня, а мирное урегулирование кризиса отвечает интересам каждой из сторон".

Как отмечается, в своем ответе китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств, что требует от страны-агрессора освобождения оккупированных украинских территорий.

Читайте также: В украинском вопросе Китай надеется на скорейшее прекращение огня, - глава МИД Ван И

Автор: 

Китай (2911) Кулеба Дмитрий (2880) Ван И (70)


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Топ комментарии
+43
Китайці цинічні брехливі мразоти!
Припинити вогонь треба закликати агресора- окупанта-рфію а не того хто захищається - Україну!!!!
Й щоб він припинився не треба підтримувати їх !!!
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23.07.2024 14:22
+32
дурне поїхало в турне
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23.07.2024 14:17
+17
НА СТОРОНІ МИРУ??????)))))))))))))))))) НА СТОРОНІ ОКУПАНТІВ??? ІДІТЬ ТВАРЮКИ ТУДИ ДЕ КРЕЙСЕР МАЦКВА РАЗОМ З КА..АПСЬКИМИ ВИРОДКАМИ...
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23.07.2024 14:31
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Правила форума Совет форумчан
дурне поїхало в турне
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23.07.2024 14:17 Ответить
За наш рахунок поїхав і разом із бандою дармоїдів теж за наш рахунок, знаючи, що Китай буде тиснути і його не переконати на рівні міністра, її в Китаї Компартія і слухати не буде. Вона повинна виконувати накази і мовчати, виконувати і мовчать, а що там робить Кулеба ніхто не знає.
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23.07.2024 14:22 Ответить
Розумне такий висер не буде постити
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23.07.2024 14:28 Ответить
Китайці цинічні брехливі мразоти!
Припинити вогонь треба закликати агресора- окупанта-рфію а не того хто захищається - Україну!!!!
Й щоб він припинився не треба підтримувати їх !!!
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23.07.2024 14:22 Ответить
Взагалі, припиняти вогонь, можно коли в обох сторін є якійсь конценсус щодо врегулювання. Коли цього немає, то припинення вогню, буде тупо використано, для укріплення своїх позицій на захоплених територіях, поповнення запасів, ротації, накоплення достатньої кількості зброї для критичного удару, а потім звісно продовження агресії з новою силою.
І взагалі, про що можно домовлятися з країною, що не тримає договорів?! Вони недоговороздатні!!!!
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23.07.2024 22:10 Ответить
Ви говорите занадто очевидні речі. Але очевидним є також і те, що воєнна ініціатива не на нашому боці, і ніяких можливостей диктувати свої умови у нас вже немає, і скоріш за все не буде. Навпаки - чим далі, тим буде гірше...
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24.07.2024 07:52 Ответить
хай кулеба скаже, що потрібно вигнати окупантів з території україни, і скаже хай китайці порадять як це можна зробити.

а то ж вони завжди дорікають заходу, що він постачає зброю україні.

то хай тоді скажуть, як це можна зробити без зброї! якщо вони такі розумні!
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23.07.2024 14:22 Ответить
Так а чому Китай не відмовиться від Тайваню?
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23.07.2024 14:23 Ответить
Комунистическая мразь это отборная хуцпа
Они привыкли всё переворачивать, по Оруэлу
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23.07.2024 14:50 Ответить
А ну кінчай мружитись!
Очі нормально розтули, ходя!
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23.07.2024 14:24 Ответить
так а хіба ми проти?
як тільки остання кацапська наволоч покине нашу територію - ми одразу за всестороннє припинення вогню..
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23.07.2024 14:25 Ответить
НА СТОРОНІ МИРУ??????)))))))))))))))))) НА СТОРОНІ ОКУПАНТІВ??? ІДІТЬ ТВАРЮКИ ТУДИ ДЕ КРЕЙСЕР МАЦКВА РАЗОМ З КА..АПСЬКИМИ ВИРОДКАМИ...
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23.07.2024 14:31 Ответить
про яке перемир'я постійно говорять, коли в інтересах московських фашистів є знищення українців та української держави..
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23.07.2024 14:31 Ответить
Якщо ******** сша, які заставили нас віддати ядерку та утилізувати ракети, нас кинули і Європа не поспішає допомагати, торгуючи з кацапами, то треба їм показати, що ми втомились наодинці воювати голими руками і для власного виживання можемо змінити союзника. Хай обісруться і впрягаються по-справжньому якщо не хочуть щоб ми стали на китайський бік
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23.07.2024 14:34 Ответить
Своїх уродів стільки що не до США і ЄС
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23.07.2024 15:20 Ответить
Попович, ти ой… тий ? Хто розміновував все , зо неможна під час ВІЙНИ, заборонив ракетні програми , і запрошував ТЕРРОРИСТІВ МАРОДЕРИЛИ мільярди допомоги , ОЗБРОЕННЯ і навіть їжу для ЗСУ- твій Порношутз КРОТАМИ , чк він для того і призначив
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23.07.2024 22:24 Ответить
Як би твій зеля не закатав в асфальт оборонку, то допомога від США не знадобилася б! Щодо ядерки то всі питання до покійного кравчука та особливо кучми, який пдіписав, а не до США! (п.с. США не просили віддавати терорашистам тушки та ракети, якими нас закидує ****! п.п.с. подяку й США що надали стільк ивійськової допомоги, що не відомо що б було із тобою і чи писав би ти взагалі зараз українською!) А так блдиною тут ти виглядаєш із совїм дурнуватим звинуваченням!
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24.07.2024 03:31 Ответить
Якщо Україна припинить вогонь в той час як кацапи будуть окопуватись та примусова мобілізувати та озброювати людей,зомбувати наших дітей на окупованих територіях,це просто смерть України,дати зараз перепочинок россії це державна зрада,це теж саме що друга чеченська це буде повна перемога кацапів
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23.07.2024 14:39 Ответить
Цеи візит в пустоту
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23.07.2024 14:43 Ответить
ПНХ жолтомордые.
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23.07.2024 14:44 Ответить
Вообще охерели жолтомордые. Рашисты на нас напали а китаезы призывают нас к миру и прекращению огня. Зато ***** про прекращение огня ни слова не сказали. Еще и оружием ему помогают. Какие циничные твари. Нужно уже ноту протеста выносить и думать о санкциях на китайские товары.
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23.07.2024 14:46 Ответить
Думаю з кулебою буде розмовляти ну хіба шо якийсь там клерк з МЗС китаю
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23.07.2024 14:48 Ответить
Комуномрази.
Нужно всё запомнить
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23.07.2024 14:48 Ответить
Пусті слова та безсмислові речення . Ми за мир , дир , дир , дир .
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23.07.2024 14:50 Ответить
Трактор дир, дир, дир-
Ми за мир, мир, мир!
Павло Тичина. 😻
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23.07.2024 16:53 Ответить
А ще пам"ятаю таке...
Нам солнца не треба-
Нам партiя свiте!
Нам хлiба не треба-
Роботу давай! 😁😂

Яка ж я поживша, що таке пам"ятаю.🤔😂
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23.07.2024 16:59 Ответить
Ви ж розумієте, що "за кулісами" там відбуваються куди змістовніші і конкретніші розмови. А публічні заяви - вони завжди такі абстрактні ("дир-дир").
Не просто ж так Кулеба туди поїхав вперше за 12 років...
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24.07.2024 07:56 Ответить
ну, якщо би очикувалися чергові "патужні"результати, то полетів би дєрьмак. а так можно й дурнувату кулебу відправити: хай розвіється, сердешний, либонь у києві толку з нього - нуль.
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23.07.2024 14:52 Ответить
Як зазначається, у своїй відповіді китайська дипломатка не згадала про необхідність дотримання принципів Статуту ООН в частині поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав, що вимагає від країни-агресора звільнення окупованих українських територій.ІНШИМИ СЛОВАМИ "МИ(сраколизи куйла і його друзі) Є СПІВУЧАСНИКАМИ КРИВАВОЇ БОЙНІ РАШИСТОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ПІДТРИМУЄМО ЙОГО ОКУПАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ " Позорні китайські пси...
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23.07.2024 14:54 Ответить
А ми і не починали вогонь
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23.07.2024 14:54 Ответить
Ні разу не чув заклику китайців до раші,про припинення вогню,та виведення військ з суверенної держави.Таке враження,що то наші війська напали на кацапстан,та окупували частину їхньої території!?
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23.07.2024 15:02 Ответить
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23.07.2024 15:08 Ответить
Очкастый холуй Зе власти поехал позорить Украину
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23.07.2024 15:19 Ответить
Так шо, Тайвань наш?
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23.07.2024 15:46 Ответить
Усе правильно, бо звідки у далекому Китаю, знають про війну московщини в Мирній Україні, з лютого 2014 року!!!
У них же китайська стіна, тому вони і долдонять - мірі-мір, ще з часів кормчого Мао дзе дуна…
Аброхамію, аж подих перехопило від вражень за результатами мандрів, ледь у штани на навалив, від поїздки за рахунок Українців до китайців…!
Не виключено, що він по ночам, коли світло Укренерго вимикає, він під світло каганеця, цитатник Мао перекладає на мову Сухумського заповідника!!! Для Батьківщини своїх дітей, робить щось корисне..
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23.07.2024 15:48 Ответить
Я очень хочу ошибиться, но пользы Украине от этого визита не будет никакой. Китай может прекратить эту войну одним телефонным звонком, но он этого делать не собирается ни сегодня, ни завтра из-за того, что Китай будет на одной скамье подсудимых вместе с московией. Китай сам является главным организатором этой войны, так как он желает, чтобы белые и относительно белые люди убивали друг друга во славу Китая. Это китайчатам уже с детского сада вбивают в голову парадигму о превосходстве желтой расы на всем человечеством. Поэтому политика Китая это всегда война до последнего не желтого человека.
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23.07.2024 16:11 Ответить
Вообще то из Китая украинским дипломатам необходимо не вылазить и активно работать по доведению истинной картины происходящего и истинных целей путинского режима до всего народа кнр.
Они коммунисты и против империализма? Отлично. Начинать говорить китайцам о империалистических целях путинской России, о угрозе неоимпериализма капиталистической России в том числе и Китаю и Азии - словом вспомнить эти штамповки времен СССР и выдпавать на гора в китайские сми коммунистически ясную картинку.
Кроме того с китайцами общаясь нужно вовсю топить за социализм и коммунизм.
Мигом позиция Чайны изменится.
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23.07.2024 16:11 Ответить
У китаю завжди були проблеми з розумiнням, що вiдбувается в оточуьому середовищi.🙄
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23.07.2024 16:49 Ответить
В 1939 Фашистська Німеччина та Радянський Союз теж були братами - не розлий вода. Але потім щось таке трапилося, що ці "брати" почали воювати одне з одним.
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23.07.2024 16:51 Ответить
І без візіту Кулеби КНР це робила, незрозуміло, навіщо він змарнував казені гроши на цю поіздку.
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23.07.2024 16:53 Ответить
Це Кулєба приніс слізне прохання Зельоної влади допомогти протягнути рішення про припинення війни.
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23.07.2024 17:59 Ответить
Так сразу будет прекрощения огня , как только Китай своего вассала с Украины заберёт.
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23.07.2024 18:02 Ответить
цікаво, чим Китай буде залякувати - що дасть літаки, ракети та пару дивізій піхоти? Чи може компропат на Зеленського мають!
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23.07.2024 18:10 Ответить
Китай закликає не агресора припинити вогонь, а Україну яка обороняється , іншими словами "мирний" план Китаю такий - Україну потрибно грабувати і вбивати, та щей щоб вона припинила оборонялася и це все після того як Україна знищила ядерну зброю бувшого СРСР в обмін на сувірінитет і теріторіальну цілісність де РФ і Китай були підписантами цієї події, а після цього був напад, так що це за мирний план? Ну з ними все ясно вони і далі хочуть грабувати і вбивати , але питання до влади, якщо вона українська, чому вона замовчує про знищення Україною ЯЗ за вимогою Заходу і Росії це потрібно говорити на кожній зустрічі на всіх світових площадках що РФ не тільки агресор і терорист , а і порушник ядерної угоди і повинен беззаперечно вивисти свої формування в противному випадку в Світі не діє право в тому числі по ядерному розброєнню.
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23.07.2024 19:10 Ответить
Все що наші "закадичні друзі" китайці запропонують, це жопа зараз, або потім, або пізніше. Від них чекати іншого не можна.
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23.07.2024 19:58 Ответить
Що вони вимагають?! Припинення ведення вогню від країни, яка захищається!!! Далі все ясно.
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23.07.2024 21:04 Ответить
Жаль що Америка це дно витягнула
Кращеб дохли від голододу ті комуняки китайські і надалі
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23.07.2024 21:23 Ответить
Дебилы косоглазые
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23.07.2024 22:22 Ответить
Кітай мовчить, Кулеба говорить.
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24.07.2024 07:49 Ответить
 
 