В ходе визита Кулебы Китай будет призывать к прекращению огня и урегулированию войны, - МИД КНР
Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как передает корреспондент Укринформа, такой вывод следует из ответа на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на вопрос об ожиданиях Пекина от визита украинского топ-дипломата.
Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования "кризиса в Украине" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.) политическими методами", - отметила Мао, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита Кулебы.
По словам пресс-секретаря, "Китай всегда был за прекращение огня, а мирное урегулирование кризиса отвечает интересам каждой из сторон".
Как отмечается, в своем ответе китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств, что требует от страны-агрессора освобождения оккупированных украинских территорий.
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Припинити вогонь треба закликати агресора- окупанта-рфію а не того хто захищається - Україну!!!!
Й щоб він припинився не треба підтримувати їх !!!
І взагалі, про що можно домовлятися з країною, що не тримає договорів?! Вони недоговороздатні!!!!
а то ж вони завжди дорікають заходу, що він постачає зброю україні.
то хай тоді скажуть, як це можна зробити без зброї! якщо вони такі розумні!
Они привыкли всё переворачивать, по Оруэлу
Очі нормально розтули, ходя!
як тільки остання кацапська наволоч покине нашу територію - ми одразу за всестороннє припинення вогню..
Нужно всё запомнить
Ми за мир, мир, мир!
Павло Тичина. 😻
Нам солнца не треба-
Нам партiя свiте!
Нам хлiба не треба-
Роботу давай! 😁😂
Яка ж я поживша, що таке пам"ятаю.🤔😂
Не просто ж так Кулеба туди поїхав вперше за 12 років...
У них же китайська стіна, тому вони і долдонять - мірі-мір, ще з часів кормчого Мао дзе дуна…
Аброхамію, аж подих перехопило від вражень за результатами мандрів, ледь у штани на навалив, від поїздки за рахунок Українців до китайців…!
Не виключено, що він по ночам, коли світло Укренерго вимикає, він під світло каганеця, цитатник Мао перекладає на мову Сухумського заповідника!!! Для Батьківщини своїх дітей, робить щось корисне..
Они коммунисты и против империализма? Отлично. Начинать говорить китайцам о империалистических целях путинской России, о угрозе неоимпериализма капиталистической России в том числе и Китаю и Азии - словом вспомнить эти штамповки времен СССР и выдпавать на гора в китайские сми коммунистически ясную картинку.
Кроме того с китайцами общаясь нужно вовсю топить за социализм и коммунизм.
Мигом позиция Чайны изменится.
Кращеб дохли від голододу ті комуняки китайські і надалі