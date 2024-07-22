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Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, во время встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба впервые с момента визита Моди к Путину провел разговор с главой МИД Индии

"Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира", - отмечают в МИД.

Ранее в Госдепе отмечали, что Китай может сыграть продуктивную роль в окончании войны в Украине.

Автор: 

Китай (2911) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
А лопату взяв?
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22.07.2024 10:46
+10
Цей наговорить.....
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22.07.2024 10:46
+5
..опять получится какая нибудь кулеба.. какие они все бесцветные..
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22.07.2024 10:44
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..опять получится какая нибудь кулеба.. какие они все бесцветные..
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22.07.2024 10:44 Ответить
Жодного разу китаези не назвали ТЕРРОРИСТІВ фашистів окупантів вбивцями , загарбниками війну - війною « українська криза» ,вбивцями , Зе -ПИТОРИ ганебні , вас жовтоморді ногами пинають,а ви , як шавки їм в пасті заглядаетє ! Відробляєте «подарувати пів України
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22.07.2024 17:53 Ответить
Цей наговорить.....
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22.07.2024 10:46 Ответить
А лопату взяв?
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22.07.2024 10:46 Ответить
Скора поміч...

Для Сі...

Бо в Сі мізки...

Звихнулись...

На русі...
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22.07.2024 10:49 Ответить
Відкат та умови капітуляції для опи? Тво преЗедент, тво уряд, тво ВР. Чому мобілізацію в єлектронму варіанті можуть провести, а вибори ні? Зня часто ваші перемовини
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22.07.2024 10:54 Ответить
Бо такий мир треба було робити ще рік тому. У нього вибору немає, крім "справедливого миру", "справедливих відключень", ну і що там ще на черзі. Часи складні, а розуму керувати державою не вистачає.
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23.07.2024 04:37 Ответить
з ким говорити? з китайцями? спонсорами всього терроризму в світі?
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22.07.2024 11:02 Ответить
А "спеціалістів" по здачі інтересів України не бере з собою?
...арахамію, єрмака, умєрова...
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22.07.2024 11:03 Ответить
розбити росіянам всі нпз, порти, через які вони продають нафту і трансформаторні підстанції.

щоб росія залишилась без світла.

Заходу сказати росіянам: "можемо все відновити, в обмін на виконання вимог".

1) росія виходить з україни
2) росія віддає ядерну зброю, бо вони дикуни і показали, що не можуть нею нормально володіти.
3) путін повертає демократію. вводить свободу слова, свободу виборів, свободу мітингів. випускає політв'язнів. дозволяє опозиції вернутися в країну.

або хай виконують вимоги, або хай сидять без світла , бензину і нафтодоларів.
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22.07.2024 11:03 Ответить
Розбивати чим будешь, вояко з батальйону Монако?
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22.07.2024 20:06 Ответить
Для такого сценарію у нас вся країна мала б вже десять років пахати на виробництві власних ракет. Але, ну, давайте спробуємо пошукати ракети власного виробництва) Ще й Пастор десь сховався, нема кому займатись ракетною програмою.
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23.07.2024 04:40 Ответить
Лопату пусть прихватит
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22.07.2024 11:06 Ответить
Так Китаи це ж мавпа - яка сидить на березі Янцзи
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22.07.2024 11:09 Ответить
Цікаво скільки йому шматочків "уткіпопєкінскі" подадуть: два, як пуйлу, чи три, як бульбенпюреру?
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22.07.2024 11:23 Ответить
Кєтайський договорняк бета-версія?
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22.07.2024 11:34 Ответить
Зе-звиздуни. Китай, на відміну від ЄС, який вимагає реформи, пропонує великі кредити з однією умовою - війну на паузу. От і їдуть домовлятись.
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22.07.2024 11:40 Ответить
Мотор Січ хоче китайцям повернути, в замін на що то ?
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22.07.2024 12:52 Ответить
Китай розробляє далекомагістральний широкофюзеляжний авіалайнер C929 без участі Росії, хоча спочатку це був спільний проект російського та китайського авіабудівників. На стенді китайської авіабудівної корпорації COMAC на Міжнародному авіасалоні у Фарнборо представлена модель, але Росія в описі проекту не згадується. Представник китайської компанії на умовах анонімності підтвердив ВВС, що Китай зараз працює над проектом самостійно.
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22.07.2024 20:59 Ответить
У травні глава "Ростеху" Чемезов в розмові з прем'єр-міністром Мішустіним заявив, що очолювана ним корпорація планує через два-три роки розробити двигун PD-35 і побудувати на його базі далекомагістральні літаки, повідомляють російські авіаційні інформагентства.
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22.07.2024 21:03 Ответить
При чому тут РФ ?

Український боржок...
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22.07.2024 22:21 Ответить
Мотор Січ вже не та і "китайці" вже не мають великої зацікавленості її повернути.
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23.07.2024 02:25 Ответить
Навіть росіяни почали виготовляти свої двигуни.
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23.07.2024 02:31 Ответить
Кулеба - один із самих адекватних міністрів
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22.07.2024 13:20 Ответить
А що таке сталося ? Все, почесна капітуляція ? До цього нас підводять зелені суки ?
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22.07.2024 13:30 Ответить
Думаю все ж, що до цього нас підводить, в першу чергу, несприятлива ситуація на фронті, в економіці, енергетиці та неефективний мобілізаційний процес.
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22.07.2024 19:12 Ответить
Відсутність ******** зброї в необхідних обсягах, грошей, спротив мобілізації. Відсутність розуму для збалансованого керування державою, особливо в кризисний період. Неможливість і далі красти американські гроші. Та багато різних проблем.
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23.07.2024 04:51 Ответить
-Капітуляція - повсюдне припинення військових дій, роззброєння і здавання всіх збройних сил капітулюючої держави без будь-яких умов. Держава позбавляється суверенітету, її територія окупується (при цьому кордони та територія держави можуть бути змінені волею переможця) Крим,Донбас,Південь України і інші. Верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами (кацапами баскаками ) від імені держави (московії), що перемогла. При цьому переможець на свій лад визначає майбутнє політичне врегулювання, виробляє конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних військових противників ( геноцид). Переможена держава вже як колонія не має ніякого права відхиляти або не виконувати умови капітуляції ПІДПИСАНІ в момент КАПІТУЛЯЦІЇ, ні після неї. Видно що Україна вже за крок до цього.
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22.07.2024 14:13 Ответить
Взагалі ні. Геть западничеські настрої. Ми зберегли найважливіше - вихід до моря і там у нас ледь не панівне становище. Ми зберігли мабуть 70% території і половину населення. Зберігли армію, причому вона вже дуже прокачана по скілам і зла.
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23.07.2024 04:56 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20169 Олег Шарп, колишній дипломат і розвідник ГУРу , нині блогер:
"Кулеба завтра буде у Пекині. «Головною темою обговорення стане можлива роль Китаю у досягненні сталого та справедливого миру», - йдеться на сайті українського МЗС.
Колесо закрутилось. Вчора без повідомлень у ЗМІ Кулеба розмовляв із Сіярто, завтра буде вести перемовини з Ван І. Який у свою чергу вчора ж мав телефонну бесіду з лавровим.
Цікаво, що ці перемовини ініційовані китайською стороною і фактично втягують Київ у формат «Москва-Пекін-Будапешт-Київ».
Переговори не завжди зло, але дуже вже нерівноцінний формат вимальовується. Фактично, троє проти одного. Якщо сюди додати Вашингтон і Лондон, було б більш-менш чесно, а так схоже на процес викручування рук.
Поки не нагнітаю і не роблю завчасних висновків, подивимось".
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22.07.2024 16:05 Ответить
А шо Арахамію і Безглузду не беруть?
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22.07.2024 16:59 Ответить
Гарантую, що переговори вестиме Єрмак, Кулеба біля стіночки посидить, він потрібен тільки для формальності.
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22.07.2024 17:31 Ответить
ой, про що цей #@%юк може там домовитись?

що скаже ОПа, те й транслювати... хоча б без висерів про лопати цього разу, сподіваюсь
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22.07.2024 17:47 Ответить
Серьезно едет ? Это прогресс , 4 варианта....
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22.07.2024 18:54 Ответить
Хоч би після цієї поїздки, Китай взагалі з нами не розсварився вщент...
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22.07.2024 19:09 Ответить
Хлопчик на побігеньках поїхав в Китай по завданню свого госпдаря ермака.
Результат наперед очікуваний: мандрівка кошторисна,успіху-ноль.
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22.07.2024 19:43 Ответить
звичайно будуть повторювати одне й теж саме - сідайте з рашистами домовлятися
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22.07.2024 19:43 Ответить
Чуркі зелені - Китай своє слово вже сказав, Крим і Донбас це росія, Південь скоріш за все те ж.
Кулеба дарма дупу Сі буде вилизувати.
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22.07.2024 23:38 Ответить
А чим же це треба поступиться Україні своїм лютим ворогам оккупантам кремлівським фашистам як це будуть пропонувать Кулібін підступні кітаьози ? Що своїм суверенітетом, територіальною цілісністю, свободою...? Повністю підспівують кляті жовтоморді ********** фашисту -терористу )(уйлу.
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23.07.2024 03:08 Ответить
 
 