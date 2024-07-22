Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии

23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, во время встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

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"Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира", - отмечают в МИД.

Ранее в Госдепе отмечали, что Китай может сыграть продуктивную роль в окончании войны в Украине.