Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии
23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Как отмечается, во время встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.
"Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира", - отмечают в МИД.
Ранее в Госдепе отмечали, что Китай может сыграть продуктивную роль в окончании войны в Украине.
Топ комментарии
+13 Папєрєднік
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+10 Андрей Емельянов #582078
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+5 Serg Poff
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Для Сі...
Бо в Сі мізки...
Звихнулись...
На русі...
...арахамію, єрмака, умєрова...
щоб росія залишилась без світла.
Заходу сказати росіянам: "можемо все відновити, в обмін на виконання вимог".
1) росія виходить з україни
2) росія віддає ядерну зброю, бо вони дикуни і показали, що не можуть нею нормально володіти.
3) путін повертає демократію. вводить свободу слова, свободу виборів, свободу мітингів. випускає політв'язнів. дозволяє опозиції вернутися в країну.
або хай виконують вимоги, або хай сидять без світла , бензину і нафтодоларів.
Український боржок...
"Кулеба завтра буде у Пекині. «Головною темою обговорення стане можлива роль Китаю у досягненні сталого та справедливого миру», - йдеться на сайті українського МЗС.
Колесо закрутилось. Вчора без повідомлень у ЗМІ Кулеба розмовляв із Сіярто, завтра буде вести перемовини з Ван І. Який у свою чергу вчора ж мав телефонну бесіду з лавровим.
Цікаво, що ці перемовини ініційовані китайською стороною і фактично втягують Київ у формат «Москва-Пекін-Будапешт-Київ».
Переговори не завжди зло, але дуже вже нерівноцінний формат вимальовується. Фактично, троє проти одного. Якщо сюди додати Вашингтон і Лондон, було б більш-менш чесно, а так схоже на процес викручування рук.
Поки не нагнітаю і не роблю завчасних висновків, подивимось".
що скаже ОПа, те й транслювати... хоча б без висерів про лопати цього разу, сподіваюсь
Результат наперед очікуваний: мандрівка кошторисна,успіху-ноль.
Кулеба дарма дупу Сі буде вилизувати.