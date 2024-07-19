Кулеба впервые с момента визита Моди к Путину провел разговор с главой МИД Индии

В пятницу, 19 июля, руководители МИД Украины и Индии провели телефонный разговор. Беседа между Дмитрием Кулебой и Субраманьямом Джайшанкаром состоялась впервые с момента визита премьера Индии Нарендры Моди к диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщения о разговоре министров были сжаты и без деталей.

Как рассказал в соцсети Х Дмитрий Кулеба, он обсудил со своим индийским коллегой дальнейшее развитие украинско-индийских двусторонних отношений.

"После моего визита в Нью-Дели в начале этого года и встречи президента Зеленского с премьер-министром Моди в Италии, я обсудил с моим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром дальнейшее развитие украинско-индийских двусторонних отношений", - сообщил Кулеба.

В свою очередь Джайшанкар рассказал, что "имел хороший разговор" с главой МИД Украины. Он тоже отметил, что во время беседы речь шла о "дальнейшем развитии двусторонних отношений" между странами.

"Сегодня днем имел хороший разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Говорили о дальнейшем развитии наших двусторонних отношений", - говорится в публикации главы внешнеполитического ведомства Индии.

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Визит Моди в РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля побывал с официальным визитом в Москве. Это первый визит Моди в РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Премьер Индии встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Моди также призвал прекратить войну в Украине путем дипломатических усилий.

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