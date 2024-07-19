Кулеба вперше з моменту візиту Моді до Путіна провів розмову з очільником МЗС Індії

У п'ятницю, 19 липня, очільники МЗС України та Індії провели телефонну розмову. Бесіда між Дмитром Кулебою та Субраманьямом Джайшанкаром відбулася вперше з моменту візиту прем'єра Індії Нарендри Моді до диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомлення про розмову міністрів були стислі та без деталей.

Як розповів у соцмережі Х Дмитро Кулеба, він обговорив зі своїм індійським колегою подальший розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин.

"Після мого візиту до Нью-Делі на початку цього року та зустрічі президента Зеленського з прем'єр-міністром Моді в Італії, я обговорив з моїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром подальший розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин", - повідомив Кулеба.

Своєю чергою Джайшанкар розповів, що "мав гарну розмову" з главою МЗС України. Він теж зазначив, що під час бесіди йшлося про "подальший розвиток двосторонніх відносин" між країнами.

"Сьогодні вдень мав гарну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Говорили про подальший розвиток наших двосторонніх відносин", - йдеться у публікації очільника зовнішньополітичного відомства Індії.

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Візит Моді до РФ

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня побував з офіційним візитом у Москві. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.

Премʼєр Індії зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Моді також закликав припинити війну в Україні шляхом дипломатичних зусиль.

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