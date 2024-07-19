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Кулеба вперше з моменту візиту Моді до Путіна провів розмову з очільником МЗС Індії

Кулеба вперше з моменту візиту Моді до Путіна провів розмову з очільником МЗС Індії

У п'ятницю, 19 липня, очільники МЗС України та Індії провели телефонну розмову. Бесіда між Дмитром Кулебою та Субраманьямом Джайшанкаром відбулася вперше з моменту візиту прем'єра Індії Нарендри Моді до диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомлення про розмову міністрів були стислі та без деталей.

Як розповів у соцмережі Х Дмитро Кулеба, він обговорив зі своїм індійським колегою подальший розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин.

"Після мого візиту до Нью-Делі на початку цього року та зустрічі президента Зеленського з прем'єр-міністром Моді в Італії, я обговорив з моїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром подальший розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин", - повідомив Кулеба.

Своєю чергою Джайшанкар розповів, що "мав гарну розмову" з главою МЗС України. Він теж зазначив, що під час бесіди йшлося про "подальший розвиток двосторонніх відносин" між країнами.

"Сьогодні вдень мав гарну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Говорили про подальший розвиток наших двосторонніх відносин", - йдеться у публікації очільника зовнішньополітичного відомства Індії.

Читайте також: МЗС Індії викликало посла України після критики Зеленського про візит Моді до Путіна

Візит Моді до РФ

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня побував з офіційним візитом у Москві. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.

Премʼєр Індії зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Моді також закликав припинити війну в Україні шляхом дипломатичних зусиль.

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Автор: 

Індія (692) Кулеба Дмитро (3604)


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не випускали з табуретки біля кабінету єрмачини?
вже і прострочений зе!поц погавкав. вже і посла викликали, а кулєба, десь, лопатою прикидався.
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19.07.2024 16:36 Відповісти
Про що говорили стане зрозумілим якщо уточнити хто кому дзвонив...
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19.07.2024 16:40 Відповісти
Фото можна підписати «вьісокие отношения, вьісокие»))
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19.07.2024 16:45 Відповісти
Кулеба карму модє ремонтував ?
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19.07.2024 16:47 Відповісти
Как я жил без этого ? Ну если Кулеба переговорил можно возвращаться , конец войны , Индия рулит Епь... Накуя F-16 когда есть ...
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19.07.2024 16:57 Відповісти
Отримав Кулябякін ноту за висер Хрипатого. Та і чого вибачатись. Поцяра вже півсвіту нахамив.
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19.07.2024 18:48 Відповісти
 
 