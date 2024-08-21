Справедливый мир в Украине – скорее иллюзия, реальность будет несколько иной, - президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что временный "компромисс" в отношении оккупированных Россией территорий Украины возможен, если такое решение остановит войну. Однако она будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны не осознают, что продолжать боевые действия больше невозможно.

Об этом он заявил в подкасте PoliTalk, его текстовую версию опубликовало издание Novinky, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется достаточной силы, чтобы убедить обе стороны в невозможности достичь своих политических целей военным путем, и тогда состоятся переговоры.

"Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет. Не исключено, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, которая может длиться годами", - отметил президент Чехии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Павел считает возможным вступление Украины в НАТО, пока она частично оккупирована

Переговоры с РФ и временный "компромисс"

Павел также затронул тему справедливого мира в Украине.

По его словам, если такой мир представлять в категории 100 процентов или ничего, то он будет означать восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым.

Но это, как мы все, наверное, чувствуем, является скорее иллюзией. Реальность будет несколько иной. Мы должны говорить о желании максимально приблизиться к справедливому миру", - подчеркнул чешский президент.

В случае мирных переговоров, по его мнению, вероятно, речь будет идти о том, что Россия надолго оккупирует часть украинской территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры о мире в Украине будут невозможны без участия РФ и Китая, - президент Чехии Павел

В то же время существенный вклад в переговоры между Украиной и РФ должны сделать мировые державы, не только США, но и Китай, и "подтолкнуть обе страны к переговорам в политическом, экономическом и дипломатическом плане".

Возможно ли членство в НАТО?

"С точки зрения демократических стран, которые подписываются под уважением к международному праву и Уставу ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но мы не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными", - отметил чешский лидер.

Павел не считает, что полное восстановление контроля Киева над всей украинской территорией должно быть обязательным условием членства Украины в НАТО.

"Если будет проведена какая-то административная граница, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", - добавил он.

Также читайте: Президент Чехии Павел: Нужно установить четкие границы для России, она не удовлетворится Украиной