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Новости Война
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Справедливый мир в Украине – скорее иллюзия, реальность будет несколько иной, - президент Чехии Павел

Президент Чехії Петр Павел про мир в Україні та переговори з РФ

Президент Чехии Петр Павел считает, что временный "компромисс" в отношении оккупированных Россией территорий Украины возможен, если такое решение остановит войну. Однако она будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны не осознают, что продолжать боевые действия больше невозможно.

Об этом он заявил в подкасте PoliTalk, его текстовую версию опубликовало издание Novinky, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется достаточной силы, чтобы убедить обе стороны в невозможности достичь своих политических целей военным путем, и тогда состоятся переговоры.

"Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет. Не исключено, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, которая может длиться годами", - отметил президент Чехии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Павел считает возможным вступление Украины в НАТО, пока она частично оккупирована

Переговоры с РФ и временный "компромисс"

Павел также затронул тему справедливого мира в Украине.

По его словам, если такой мир представлять в категории 100 процентов или ничего, то он будет означать восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым.

Но это, как мы все, наверное, чувствуем, является скорее иллюзией. Реальность будет несколько иной. Мы должны говорить о желании максимально приблизиться к справедливому миру", - подчеркнул чешский президент.

В случае мирных переговоров, по его мнению, вероятно, речь будет идти о том, что Россия надолго оккупирует часть украинской территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры о мире в Украине будут невозможны без участия РФ и Китая, - президент Чехии Павел

В то же время существенный вклад в переговоры между Украиной и РФ должны сделать мировые державы, не только США, но и Китай, и "подтолкнуть обе страны к переговорам в политическом, экономическом и дипломатическом плане".

Возможно ли членство в НАТО?

"С точки зрения демократических стран, которые подписываются под уважением к международному праву и Уставу ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но мы не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными", - отметил чешский лидер.

Павел не считает, что полное восстановление контроля Киева над всей украинской территорией должно быть обязательным условием членства Украины в НАТО.

"Если будет проведена какая-то административная граница, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", - добавил он.

Также читайте: Президент Чехии Павел: Нужно установить четкие границы для России, она не удовлетворится Украиной

Автор: 

Павел Петр (121) переговоры с Россией (938)


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Топ комментарии
+10
Мир с рашкой- ето иллюзия. С рашкой может быть только война или тихая война.
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21.08.2024 16:13
+7
Або світ без рашки.
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21.08.2024 16:23
+7
Можливо він намагається дивитись на речи тверезо, а не "кава в Ялті цього літа" ? За що його звинувачувати ?, Чехія продовжує нам допомагати, але від неї нічого не залежить взагалі.
Серед демократичних влад, найбільше зганьбилися Швейцарія, Ізраїль та Південна Корея відмовою надавати Україні зброю, і бажанням торгувати з россією.
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21.08.2024 17:15
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Цитую вчорашній пост Безуглої: Наші підрозділи виводять звідти (з Донеччини), полишаючи цілі смуги фронту на призволяще, ********** не додають, росіяни проходять через порожні фортифікації. Тобто зеєрмаки відверто здають Донеччину, поки вся увага вкраїнчиків на шкурську
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21.08.2024 16:08 Ответить
Безугла - це "хексперт" від лукавого звичайно
Ну а видати перепост якоїсь "комаркової" за "інформацію" - це звичано "аргумент".
Що ж - прискорбно товаріщ Власов що ваша фамілія нациського злочинця.
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21.08.2024 16:17 Ответить
Це шо, значить Найшашличніший таки лох? Чи киздун?
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21.08.2024 16:10 Ответить
Мир с рашкой- ето иллюзия. С рашкой может быть только война или тихая война.
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21.08.2024 16:13 Ответить
Або світ без рашки.
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21.08.2024 16:23 Ответить
Або коли одну з сторін знищуть повністю.
Хто ж це буде..?
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21.08.2024 16:31 Ответить
Японія досі у стані війни з рашкою. Але це не допомогло повернути Курили.
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21.08.2024 16:17 Ответить
"Це може статися цього року, але може статися і наступного, а може і через багато років. Не виключено, що конфлікт може перейти з гарячої фази в заморожену, яка може тривати роками", - зазначив президент Чехії.
Нда... Агент кгб - Баба Ванга і та конкретніша була...

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21.08.2024 16:19 Ответить
Хтось картку поповнив цьому пану. В рублях.
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21.08.2024 16:22 Ответить
Можливо він намагається дивитись на речи тверезо, а не "кава в Ялті цього літа" ? За що його звинувачувати ?, Чехія продовжує нам допомагати, але від неї нічого не залежить взагалі.
Серед демократичних влад, найбільше зганьбилися Швейцарія, Ізраїль та Південна Корея відмовою надавати Україні зброю, і бажанням торгувати з россією.
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21.08.2024 17:15 Ответить
Тверезий погляд на ситуацію каже наступне. По України випущено 9000 ракет. Або: її атакують десятки тактичних бомбардувальників. Та ударні гвінтокрили. Так, вона вже виснажена. Але чи дали нам випустити по рф тисячі томагавків та таурусів? Задіяти для ударів по рф сотні фальконів, тандерболтів, апачей? Ні. В цьому плані навіть не починали. То що ж воно меле? Обидві сторони виснажені, заморожування, глухий кут, перемір'я. Він навіть не надав обіцяні хх для гаубиць, які нібито знайшов (на цій об'яві заробив політичних очок). То про що, власне, мова? Про те що кремль пововнив картку йому, Шольцу, Байдену, Макрону, чи вони реально чогось бояться? То про це й треба говорити, а не про те що в України глухий кут якийсь. То в них - глухий кут.
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21.08.2024 18:36 Ответить
Для того щоб вистріляти 9000 томагавків або таурусів їх треба мати. Для початку хоч би по одному екземпляру. Що зробив для цього найвеличніший? Згноїв власну ракетну програму, ДІЮЧУ!!! Бо Нептуни таки потопили маскву. Щє він благає, канючє, випрашує зброю в НАТО - не в союзників бо ми таких ДОСІ НЕ МАЄМО!!!! А зброю в нормальних країнах ЗАКУПОВУЮТЬ якщо чогось не мають, і бажано це робити ДО початку конфлікту. Але у нас був асфальт, шашлики та "день єднання" з повітряними кульками... І Гавел це бачить бо саме він є ініціатором "снаряди для України" і він їх КУПУЄ а не яйця по 17 гривень. Бачить і розуміє що ця кукла боневтік напьята на руку єрмака який все робить аби болотяни виграли в цій війні. Тому він трезво оцінює ситуацію і хоче щоб війна не дійшла до кордонів країни в якій він є Призедентом, тобто до Чехії.
Тому треба у себе розібратися з купою зеленого гною, а потім вже виставляти рахунки за ті чі інші слова призедентам інших країн.
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21.08.2024 19:23 Ответить
В нас була ядерна зброя. США та інші сказали: віддайте її кремлю, від гріха подалі, а ми забезпечимо вашу безпеку та територіальну цілісність. То нехай забезпечать. Або повернуть нам ядерну зброю. Чи хоча б томагавки.
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21.08.2024 20:08 Ответить
Ну що ви сказочки розказуєте - почитайте "наші гарантії" в вигляді того самого меморандуму. До речі найвеличніший зараз таких "меморандумів" цілий пучок підписав.
Ну і питання - мали би ми ядерну зброю в 14 і в 22 році і що би це змінило? Ви думаєто що Порошенко або зЕ її примінили? Серьйозно? особливо зЕ який з каждого утюга вєщал про какая разніцца і востанавлівал економічєскіє связі з болотами і бульбофюрером.
Зе навіть заборонив евакуацію сержанта Журавля бо нє хатєл ескалации.
Досить маструбувати на ядерну зброю бо якщо її примінять то гаплик усьому нашому світу настане.
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21.08.2024 20:45 Ответить
Йдеться не про мастурбацію, а про те що хтось обіцяв нам допомогу (та Ви, схоже, не темі). І передумав, та каже: "всьо, здулася Україна". Я лише звертаю увагу, що аби нам дійсно допомогли, тобто дали ті ж томагавки та дозволили застосувати по болоту паритетні 10 тис штук, то може й Україна не здулася, і цей би зараз по-іншому співав.
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21.08.2024 21:28 Ответить
Я якраз "в темі" і вже розібрався хто і що нам обіцяв, а ось ви досі читаєте казкарів - тому і написав про маструбацію, хоча фраза касалась не вас лічно а якраз ваши "істочнікі інформації".
Щє раз - до війни ми не мали ЖОДНОГО союзника. Тому нам НІХТО і НІЧОГО не винен. І якщо навіть зразу пообіцяли а потім відмовили то треба спокойно на це реагувати - то ЇХ ресурси і даючи нам вони це забирають у СВОЇХ людей.
Про томагавки - тут питання щє простіше, як вхідні двері. Томагавки це про "технології", якщо америка комусь їх передає то це СУПЕР НАДІЙНИЙ СОЮЗНИК,(про нашу ситуацію описав вищє) бо інакще ця "технологія" може попасти до ворога (читай через московію в китай). Тобто як штати можуть передати таку "технологію" в країну де головний московський крот єрмак вже прибрав до своїх рук і узурпував всю владу? Ви серьйозно? Зараз Україна більше схожа на якийсь африканьський бандустан а не на європейську країну. Тому це просто чудо що нам взагалі щось дають. ДАЮТЬ ЗАДАРМА, бо слугі НІЧОГО не купують, а тільке краде, краде і краде...
Я вже не буду нічого писати про "тисячі томагавків", бо зараз до берегів Ізраілю іде, як пишуть, "дуже суттєве підкріпленя" в вигляді ОДНІЄЇ атомного підводно човна де на борту чи то 132 чи 180 тих самих томагавків. Тобто річ іде о СТНЯХ а не десятках тисячах. Ось тому я вам і писав про "казочки".
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22.08.2024 18:33 Ответить
Ну правильно: на одному човні - 180, це один залп та перезарядка. Отак по нам дали 9000 за 2,5 роки. І де б зараз була Соссія? За уралом? А Павєл каже: Україна здулася. Бо вони їй нічого й не дали.
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22.08.2024 20:07 Ответить
Перш ніж щось висрати, поцікався хто такий Президент Чехії , і ту допомогу(військову і гуманітарну) яку надає Чехія.
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21.08.2024 17:18 Ответить
Вам, пані Віталія, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
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21.08.2024 18:38 Ответить
Ти вочевидь латентний під...с, або якісь проблеми с цим, якщо політичну дискусію переводиш в площину інтиму. Нажаль таке не лікують, це помилка природи, таке буває.
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21.08.2024 21:12 Ответить
А може - згідно мапи, яка була представлена делегацією від УНР на Паризькій мирній конференції у 1919 році?
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21.08.2024 16:22 Ответить
Орки розповідають багато казок про подарований Крим але забувають про межі УНР і що було оркам подаровано
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21.08.2024 16:38 Ответить
Ви про ці межі?

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21.08.2024 17:15 Ответить
Тааааак!!!!
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21.08.2024 17:51 Ответить
І що потім сталося з УНР? Вона просто перестала існувати....
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21.08.2024 17:42 Ответить
Бо мокшанці задавили. Лагери, голод, винищення української інтелігенції..

Нам треба не допустити черговий історичний цикл..
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21.08.2024 17:54 Ответить
Не мокшанці задавили а здав Винниченко з Грушевським, перший був скоріше всього засланим козачком а другий корисним ідіотом.... потім обоє повернулись в совок і там працювали... а Винниченко в Європі то взагалі підозріла діяльність більше схожа на резидента

Вони не створили армії і постійно дивились в очі совєтам та шукали там миру і дружби як соціалістів, а генералам які мали популярність у військах затримували постачання що стало перешкодою для повноцінного формування полків.... не було ні артилерії ні засобів від хімзброї хоча це все було на складах.... совєти так Києв швидко і взяли примінили артилерію та хімзброю
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21.08.2024 18:29 Ответить
Тобто голодомори, лагери, розтріли - то Вінниченко з Грушевським одноособно створили?

Ідея була одна. Як і зараз. Вкрасти якмога більше, залякати людей, і манічка величко з комплексом Наполеона навздогін. Всі якісь миршаві правителі..
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21.08.2024 19:16 Ответить
Ні голодомор створив Сталін та захід які купляли дешеве зерно у совка хоча знали що воно могло бути відібране у селян, він був не лише в Україні а по всьому совку де могли селяни підняти бунти...

Але УНР не совєти задавили а тодішнє керівництво злило, через те що не хотіло будувати армію а наоборот боялись її... при утворенні УНР у військо готові були піти 100 тис чоловік які тоді повернулись з фронту і були добре навчені, на складах були великі запаси зброї але Київ брали 20-30 тис совєтів щоб ви розуміли причому частина не брала участь в першій світовій і була фактично без досвіду
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21.08.2024 20:25 Ответить
Який нафіг сталін???? Продразверсткі почалися з 1917 року. Перший голодомор то 1919-1923 був! Зерно вивозили й продавали за кордон. Золото партії здобували. Першими потерпали південь та схід України.
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21.08.2024 20:43 Ответить
Мир, якщо залишити кацапам окуповані території, можливий тоді, якщо Україну негайно приймуть у НАТО повноправним членом альянсу, який буде гарантувати безпеку України. А цього звичайно не станеться. Як би і друг України, а іноді таке несе.
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21.08.2024 16:22 Ответить
Павел Пйотр далі продовжує розполовинювати відповідальність за війну між агресором і жертвою агресії.Хочете когось штовхати до переговорів робіть це виключно з тим хто почав війну і може сам її закінчити вивівши свої рашонацистькі війська з території України.
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21.08.2024 16:28 Ответить
Захід не може орків сильно підштовхнути тому що торгують з ними і ще вони бояться що при ослабленні раші посилиться Китай.... а туди вкладено міліарди західними банками і компаніями... та бояться за ЯО в чиїх руках воно опиниться

Відмова від орківських ресурсів визве ріст інфляції і неможливість знизити ставки, що може втягнути фінструктури в нову кризу, тому що рекордна кількість кредитів була надана під час ковіду без належного покриття, всі великі країни хочуть знижувати ставки, особливо штати а для цього потрібна низька інфляція

А відмова від китайського виробництва в разі коли той сильно посилиться і почне диктувати умови, втрачені міліарди і банкрутства деяких банків

тому відбувається таке маринування, спроса всидіти на двох стільцях і орків сильно не нагнути і Україні не дати програти
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21.08.2024 16:49 Ответить
Зараз ядерна зброя в руках нациста і терориста і він обов'язково її застосує проти Заходу.Тут ніякі договорняки з ним вже не допоможуть.
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21.08.2024 17:06 Ответить
Саліван каже що є небезпека що ЯО попаде до неадекватних політиків в руки тобто ху..ла він рахує адекватним
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21.08.2024 18:31 Ответить
саліван сам неадекватний, якщо так вважає
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22.08.2024 01:35 Ответить
Павел наче каже це впротивіс деленим мрійникам-перемагаторам з їх "справедливим миром".
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21.08.2024 16:32 Ответить
Вважаю, що війна України з рашистською пітьмою триватиме до 2028 року, а гаряча фаза - увесь 2025 рік.
Ніякого "мирного договору" як і відведення військ не буде, а буде розгром окупаційних військ російських загарбників:
- спочатку в Харківській області;
- потім на https://x.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273 Півдні України і в Криму.
А в Донецькій і в Луганській обстастях армія пітьми поступово впродовж двох-трьох років деградує і розсіється.
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21.08.2024 16:34 Ответить
люблю читати фантастичні твори на шляху із роботи
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21.08.2024 16:54 Ответить
Ви натякаєте на нереальність такого ходу подій?
Цікаво дізнатись Вашу думку чому це неможливо.
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21.08.2024 16:59 Ответить
ми покровськ не втримаємо, а ви фантастику пишете
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22.08.2024 01:37 Ответить
Ви що володієте інформацією про стан української оборони на цьому напрямку, що так впевнено про це пишете? Вочевидь, що ні.
А я знаю про що пишу.
Перед агломерацією Мирноград-Покровськ починаються основні захисні рубежі в даному районі з усіма фортифікаціями, що використовують особливості рельєфу місцевості.
Супротивник розтягнув свої наступаючі бойові порядки "кривим язиком" не просто так, а тому що просувається там, де можуть фізично просочитись його малі штурмові маневрені групи. Тобто там, де йому дозволили пройти - неприступна Воздвиженка цьому свідчення.
Утворився вузький коридор, вздовж якого ворог безперервно кидає все нові і нові штурмові підрозділи. І по ним прицільно б'є артилерія ЗСУ та здійснюються атаки фпв-дронів.
Ще тиждень-два такого просування ворога зигзагами на 200 - 500 метрів за добу, а далі він упреться у висоти і лінії оборони і зупиниться. Вже надовго. А вістря атакуючого "язика" невдовзі саме по собі відпаде.
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22.08.2024 09:27 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/113239/kreml-blyzkyj-do-zahoplennya-pokrovska-the-economist/
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23.08.2024 00:50 Ответить
Тестовые испытания, вызвавшие радиационное заражение Ростова и Ростовской области от Ростовской АЭС - уже прошли. И это только тест.
Реальность будет действительно другой, и тебе повезло, ты будешь ее ощущать прямо из середины. В гуще событий, так сказать.
4th
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21.08.2024 17:01 Ответить
Ще один фантаст))
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21.08.2024 17:48 Ответить
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21.08.2024 23:49 Ответить
Хрін тобі на комірець, а не Дніпро.
З ДР, ботику
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21.08.2024 16:45 Ответить
вот только село в курской губернии отобьют мясным штурмом и вперед на лондон,подком под сеймом сделают и уже в пикадили стрит,первая фаршевая армия мира)
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21.08.2024 16:54 Ответить
почему би немцам не оттяпать у чехов Прагу и начать втюхивать о "компромиссах"?
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21.08.2024 16:50 Ответить
Зеленый клоун готов воевать еще лет 10 за границы 91 года пока не поубивает все мужское население страны. Так что западные партнёры могут спать спокойно
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21.08.2024 17:10 Ответить
Реальність буде така, що ще багато теріторій буде втрачено і все одно ні в яке НАТО не візьмуть. Тобто вже більше 2 років Україна провоює за хер собачий і лишиться розореною безперспективною теріторією.
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21.08.2024 17:16 Ответить
чому кацапи борються за нашу "розорену безперспективну теріторію".
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22.08.2024 01:39 Ответить
Боряться щоб ії такою і зробити.
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22.08.2024 10:21 Ответить
ні. Це тупі вкраїнчики так називають свою землю.
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23.08.2024 00:51 Ответить
Бо вона така і є.
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23.08.2024 12:16 Ответить
ні вона такою не є. Але тупі і безперспетивні її такою вважають.
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23.08.2024 18:29 Ответить
Звісно. Саме тому ти з неї, такої перспективної, взяв і з'їбав. І ще біля мільйону таких як ти, і ще мільйони цього бажають.
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23.08.2024 22:17 Ответить
придурок, ти знаэш де я?
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24.08.2024 01:57 Ответить
Придурок твій тато. Судячи з того, що в тебе навіть української розкладки немає, то мабуть ті взагалі сам з Кацапстану пишеш. Оце патрійопт, в тилу ворога повітря псуєш. Еге ж?
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24.08.2024 13:25 Ответить
люди без рожевих окулярів це зрозуміли ще в 2014 році. Але новинні помийки та пропаганду в руках прикоритних
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21.08.2024 17:53 Ответить
Не називай зрадників та колаборантів "людьми без рожених окулярів". Судячи по всьому, ти з тієї ж когорти.
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21.08.2024 19:19 Ответить
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21.08.2024 23:40 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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21.08.2024 23:42 Ответить
Тобто, борючись за своє виживання і подальше існування Україна всього лише хоче "досягнути певних політичних цілей"? А не пішов би він на русском кораблі покататися, паркетний генерал х€ров...
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22.08.2024 07:15 Ответить
 
 