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Новости НАТО
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Президент Чехии Павел считает возможным вступление Украины в НАТО, пока она частично оккупирована

Павел про можливість вступу України в НАТО

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что вступление Украины в Североатлантический Альянс не должно зависеть от восстановления полного контроля над всей ее территорией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Павел убежден, что полное восстановление контроля Украины над всей территорией не является "обязательным условием" членства в НАТО.

"Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", - пояснил он.

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Президент Чехии напомнил о примере Германии, которую приняли в Альянс в 1955 году, хотя часть ее территории была под оккупацией Советского Союза еще до 1990 года.

"Поэтому я думаю, что есть решение и техническое, и юридическое, чтобы позволить Украине вступить в НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией", - отметил Павел, добавив, что это возможно только после начала переговоров между Киевом и Москвой.

Он подчеркнул, что демократические страны должны рассматривать оккупированные Россией территории Украины только как временно оккупированные.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел считает, что сейчас для Украины является нереальной задачей отвоевать всю территорию, оккупированную страной-агрессором Россией.

Автор: 

НАТО (9970) Украина (44927) членство в НАТО (1507) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+8
Дякуємо Чехія!!
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19.08.2024 22:13
+6
2міс назад казав шо таке не можливо - прогресує
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19.08.2024 22:29
+5
хитрован пан президент Павел - то НАТО через Україну вже окупувало частину рашки ?
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19.08.2024 22:13
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А я конспектирую.
Пишите чтобы каждому дураку читателю было ясно.
саме НАТО примушуе до цього Украiну

Шоб лягли в мясних шткрмах?
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19.08.2024 23:04 Ответить
Щоб засипали ворога касетними бомбами і всіма ракетами, які в НАТО є.
Полягти доведеться окупантам.
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20.08.2024 05:55 Ответить
хитрован пан президент Павел - то НАТО через Україну вже окупувало частину рашки ?
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19.08.2024 22:13 Ответить
Дякуємо Чехія!!
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19.08.2024 22:13 Ответить
Ооо! Мабуть вже хвилюються що нема кому захищати буде!
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19.08.2024 22:27 Ответить
2міс назад казав шо таке не можливо - прогресує
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19.08.2024 22:29 Ответить
Угу, щось пасан такий різкий став...це ж не просто так..
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19.08.2024 23:04 Ответить
Армії потрібна зброя, а не брехня.
https://www.yahoo.com/news/russian-forces-capture-town-zalizne-110543605.html
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19.08.2024 22:30 Ответить
Какой в етом смысл? Особенно если для того чтобы вступить в НАТО, Киев должен сесть за стол переговоров и спросить разрешения у моцквы. Ясен пень что ***** на ето не согласится а вот Украина только потеряет только усевшись за стол переговоров. Хотя слово переговоры меня уже бесит. Какие переговоры, если ***** выставляет только ультиматумы, притом такие что Украина еще до переговоров должна капитулировать и дать ***** то что оно пожелает.
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19.08.2024 22:35 Ответить
вступ України до НАТО і активізація 5-ї статті договору...
Але не при Трампі, ось в чому проблема.

Та ще більша проблема в тому, що з-за ЕрЗе Україна в НАТО не вступить від слова "ніколи"
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19.08.2024 22:36 Ответить
про це давно мова. Хоч би ввели контингент на лінію зіткнення. А далі ми вже самі. Навіть білорусь прикрити, і то допомога.
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20.08.2024 01:40 Ответить
Щоч би дали все озброєння, яке мають.
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20.08.2024 05:56 Ответить
 
 