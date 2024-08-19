Президент Чехии Павел считает возможным вступление Украины в НАТО, пока она частично оккупирована

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что вступление Украины в Североатлантический Альянс не должно зависеть от восстановления полного контроля над всей ее территорией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Павел убежден, что полное восстановление контроля Украины над всей территорией не является "обязательным условием" членства в НАТО.

"Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", - пояснил он.

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Президент Чехии напомнил о примере Германии, которую приняли в Альянс в 1955 году, хотя часть ее территории была под оккупацией Советского Союза еще до 1990 года.

"Поэтому я думаю, что есть решение и техническое, и юридическое, чтобы позволить Украине вступить в НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией", - отметил Павел, добавив, что это возможно только после начала переговоров между Киевом и Москвой.

Он подчеркнул, что демократические страны должны рассматривать оккупированные Россией территории Украины только как временно оккупированные.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел считает, что сейчас для Украины является нереальной задачей отвоевать всю территорию, оккупированную страной-агрессором Россией.