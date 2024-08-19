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Новини НАТО
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Президент Чехії Павел вважає можливим вступ України до НАТО, поки вона частково окупована

Павел про можливість вступу України в НАТО

Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не мусить залежати від відновлення повного контролю над усією її територією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Павел переконаний, що повне відновлення контролю України над всією територією не є "обов'язковою умовою" членства в НАТО.

"Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", – пояснив він.

Також читайте: Понад 150 вчених у відкритому листі закликали НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу, - The Guardian

Президент Чехії нагадав про приклад Німеччини, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу ще до 1990 року.

"Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією", – зазначив Павел, додавши, що це можливо тільки після початку переговорів між Києвом та Москвою.

Він наголосив, що демократичні країни мають розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел вважає, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.

Автор: 

НАТО (6431) Україна (5875) членство в НАТО (1718) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+8
Дякуємо Чехія!!
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19.08.2024 22:13
+6
2міс назад казав шо таке не можливо - прогресує
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19.08.2024 22:29
+5
хитрован пан президент Павел - то НАТО через Україну вже окупувало частину рашки ?
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19.08.2024 22:13
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А я конспектирую.
Пишите чтобы каждому дураку читателю было ясно.
саме НАТО примушуе до цього Украiну

Шоб лягли в мясних шткрмах?
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19.08.2024 23:04 Відповісти
Щоб засипали ворога касетними бомбами і всіма ракетами, які в НАТО є.
Полягти доведеться окупантам.
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20.08.2024 05:55 Відповісти
хитрован пан президент Павел - то НАТО через Україну вже окупувало частину рашки ?
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19.08.2024 22:13 Відповісти
Дякуємо Чехія!!
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19.08.2024 22:13 Відповісти
Ооо! Мабуть вже хвилюються що нема кому захищати буде!
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19.08.2024 22:27 Відповісти
2міс назад казав шо таке не можливо - прогресує
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19.08.2024 22:29 Відповісти
Угу, щось пасан такий різкий став...це ж не просто так..
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19.08.2024 23:04 Відповісти
Армії потрібна зброя, а не брехня.
https://www.yahoo.com/news/russian-forces-capture-town-zalizne-110543605.html
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19.08.2024 22:30 Відповісти
Какой в етом смысл? Особенно если для того чтобы вступить в НАТО, Киев должен сесть за стол переговоров и спросить разрешения у моцквы. Ясен пень что ***** на ето не согласится а вот Украина только потеряет только усевшись за стол переговоров. Хотя слово переговоры меня уже бесит. Какие переговоры, если ***** выставляет только ультиматумы, притом такие что Украина еще до переговоров должна капитулировать и дать ***** то что оно пожелает.
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19.08.2024 22:35 Відповісти
вступ України до НАТО і активізація 5-ї статті договору...
Але не при Трампі, ось в чому проблема.

Та ще більша проблема в тому, що з-за ЕрЗе Україна в НАТО не вступить від слова "ніколи"
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19.08.2024 22:36 Відповісти
про це давно мова. Хоч би ввели контингент на лінію зіткнення. А далі ми вже самі. Навіть білорусь прикрити, і то допомога.
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20.08.2024 01:40 Відповісти
Щоч би дали все озброєння, яке мають.
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20.08.2024 05:56 Відповісти
 
 