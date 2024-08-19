Президент Чехії Павел вважає можливим вступ України до НАТО, поки вона частково окупована

Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не мусить залежати від відновлення повного контролю над усією її територією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Павел переконаний, що повне відновлення контролю України над всією територією не є "обов'язковою умовою" членства в НАТО.

"Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", – пояснив він.

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Президент Чехії нагадав про приклад Німеччини, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу ще до 1990 року.

"Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією", – зазначив Павел, додавши, що це можливо тільки після початку переговорів між Києвом та Москвою.

Він наголосив, що демократичні країни мають розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел вважає, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.