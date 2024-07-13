Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ

Президент Чехії Петр Павел вважає, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.

Про це політик сказав у розмові в Атлантичній Раді під час візиту до Техасу наступного дня після вашингтонського саміту НАТО, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз", - зазначив чеський лідер.

На запитання, чи достатньо наразі допомоги Україні, щоб відвоювати захоплені території, Павел відповів:

"Було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент це нереально. Треба пам’ятати, хто суперник".

За словами політика, РФ "безумовно має набагато більші ресурси", ніж Україна з усією союзницькою допомогою.

"Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту", - наголосив Павел.

Читайте також: Україна навряд чи зможе у найближчому майбутньому повернути окуповані території, - президент Чехії Павел

Також чеський лідер закликав якомога швидше переконати Росію, що і вона не може досягти жодного значного успіху на полі бою. Тому росіяни мають сідати за стіл переговорів.

Крім цього, Павел додав, що треба зробити все можливе, щоб переконати Китай, що це не в його інтересах бути так тісно пов'язаним з Росією. А також, за словами політика, потрібно зробити так, щоб створити тиск з боку Китаю на Росію для переговорів.

Читайте також: РФ не досягла значних територіальних успіхів в Україні та не має жодних ознак стратегічного прориву, - президент Чехії Павел