Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ
Президент Чехії Петр Павел вважає, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.
Про це політик сказав у розмові в Атлантичній Раді під час візиту до Техасу наступного дня після вашингтонського саміту НАТО, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз", - зазначив чеський лідер.
На запитання, чи достатньо наразі допомоги Україні, щоб відвоювати захоплені території, Павел відповів:
"Було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент це нереально. Треба пам’ятати, хто суперник".
За словами політика, РФ "безумовно має набагато більші ресурси", ніж Україна з усією союзницькою допомогою.
"Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту", - наголосив Павел.
Також чеський лідер закликав якомога швидше переконати Росію, що і вона не може досягти жодного значного успіху на полі бою. Тому росіяни мають сідати за стіл переговорів.
Крім цього, Павел додав, що треба зробити все можливе, щоб переконати Китай, що це не в його інтересах бути так тісно пов'язаним з Росією. А також, за словами політика, потрібно зробити так, щоб створити тиск з боку Китаю на Росію для переговорів.
Переговоры с рашкой это просто дать ей возможность безнаказанно как в минские соглашения обстреливать всу.Потом зачистить оккупированные земли от проукраинского населения,заминировать и настроить укреплений.Что уже точно не вернуть эти территории.Потом накопить силы и атаковать полномасштабно.
Они в минские соглашения смогли сконцентрировать силы и атаковать .И в харьковском нападении тоже могли атаковать прикрываясь запретом запада стрелять по рашке.
А пока все реально освободить если не останавливаться.
Дивно. Ми думали, асфальтозакатувальної техніки мало би вистачити на всі атаки ворога. А мільйон дронів мав би вже розхирачити всі наземні позиції ворога.
Виявляється, ні. Виявляється, держава вже рік пакує перехожих до бусів, аби з них склепати кільканадцять бригад - але без зброї.
Держава не має чим воювати - зате панічно забезпечує ким. Збільшувати загнаний на війну людський ресурс при зменшенні спроможностей його озброїти та оснастити - поза сумнівом, це якісно нове слово в воєнних стратегіях та й логіці загалом.
Підхід держави до війни вкрай простий: з нас - людський ресурс, а далі - як світове панство вирішить. Дадуть зброю - тоді можна трошки й груди колесом, і пір'я павліном. Не дадуть - то в чистім полі, де верби й тополі, стоятиме запакований (точніше, вже розпакований) людський ресурс в очікуванні кращої долі та лопат.
Остап Дроздов
,але тоді не зрослося ... Дай, Боже, щоб це колись зрослося...