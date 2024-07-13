УКР
8 316 136

Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел вважає, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.

Про це політик сказав у розмові в Атлантичній Раді під час візиту до Техасу наступного дня після вашингтонського саміту НАТО, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз", - зазначив чеський лідер.

На запитання, чи достатньо наразі допомоги Україні, щоб відвоювати захоплені території, Павел відповів:

"Було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент це нереально. Треба пам’ятати, хто суперник".

За словами політика, РФ "безумовно має набагато більші ресурси", ніж Україна з усією союзницькою допомогою.

"Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту", - наголосив Павел.

Читайте також: Україна навряд чи зможе у найближчому майбутньому повернути окуповані території, - президент Чехії Павел

Також чеський лідер закликав  якомога швидше переконати Росію, що і вона не може досягти жодного значного успіху на полі бою. Тому росіяни мають сідати за стіл переговорів.

Крім цього, Павел додав, що треба зробити все можливе, щоб переконати Китай, що це не в його інтересах бути так тісно пов'язаним з Росією. А також, за словами політика, потрібно зробити так, щоб створити тиск з боку Китаю на Росію для переговорів.

Читайте також: РФ не досягла значних територіальних успіхів в Україні та не має жодних ознак стратегічного прориву, - президент Чехії Павел

росія (67900) Чехія (1713) Павел Петр (187)
Топ коментарі
+22
та ладно? в 2022, коли Павел сказав, що у України вікно можливостей до кінця 2023, бо тоді всі почнуть потроху з'їжджать - його всі в цих коментах чмирили. Типу у нас тут побєда буде, Крим за трі дня.
13.07.2024 21:11
+10
Пис.дун
Если скинуться снарядами, дронами, ракетами то потери мордора скакнут и можно будет выдавливать.
А сейчас их моб ресурс прибывает почти в количестве убыли. И техники есть еще .
13.07.2024 21:08
+8
генерал Очевидность.
13.07.2024 20:58
Я зрозумів. Цінність має лише Юля. "Моя найбільша помилка*, як назвав її Ющенко.
15.07.2024 17:21
Бідний Віктор Андрійович ,поспівчуваємо йому ,Але свою колишню резиденцію в довічне користування разом з покоївками він отримав саме від Януковича ,як кажуть послуга за послугу (я нейтралізував Тимошенко ,а ти став президентом ) .
15.07.2024 17:44
І більш не пиши за цього бездаря -бджоляра ,
15.07.2024 17:45
для победы нужны сотни самолетов и ракет.
13.07.2024 22:06
Головне-люди! Зеленський та Єрмак- наша Перемога!
13.07.2024 23:18
Треба пам'ятати хто союзники ...
13.07.2024 22:08
По якому союзу?
14.07.2024 06:53
Рашке нужны все территории Украины и возрождение расейской империи а не огрызки.
Переговоры с рашкой это просто дать ей возможность безнаказанно как в минские соглашения обстреливать всу.Потом зачистить оккупированные земли от проукраинского населения,заминировать и настроить укреплений.Что уже точно не вернуть эти территории.Потом накопить силы и атаковать полномасштабно.
Они в минские соглашения смогли сконцентрировать силы и атаковать .И в харьковском нападении тоже могли атаковать прикрываясь запретом запада стрелять по рашке.
А пока все реально освободить если не останавливаться.
13.07.2024 22:16
Добре ,що хоч знайшлась людина ,яка наших диванних переможунів поставила на місце ,а то вже дістали ці казочки про перемогу і кордони 91 року ,
13.07.2024 22:17
Бажаєш Україні поразки?
14.07.2024 07:17
А до чого тут поразка ,я за корейський варіант , хіба Південна Корея програла в 1953 році війну ?
14.07.2024 14:44
А з ким воювала Південна Корея?
14.07.2024 16:19
Навіщо задавати дурні питання ,воювала з Північною Кореєю ,яку підтримували Китай і СССР.
14.07.2024 17:53
Але Півніна Корея не стала частиною ссср та Китаю. Так що твій північнокорейський варіант для окупованих расієй українських територій нє катіт.
14.07.2024 19:02
А що це змінює , так Білорусь юридично теж є незалежною державою , а фактично ? Ще один приклад з історії - країни Заходу не визнавали анексії країн Балтії і що це балтійцям якось допомого і ще що до Південної Кореї яка не визнає юридично Північну Корею ,в Південній Кореї навіть існує міністерство реінтеграції (правда ,знайома назва ?) Так що ще як "катіт" ,бо фактично їх контролює рашка ,а юридично -це територія України .
14.07.2024 21:39
...скептикам!!!Сколько надо Бригад 6Флота США,выжечь тварей мацковии с Ukrainy....
13.07.2024 22:29
Просто Павел збагнув гнилість та нікчемність західної системи з її всратими "цінностями" ,частиною якої є сам.
13.07.2024 22:41
Нема чого на зеркало кивати - коли пика нездала ...
13.07.2024 22:52
Нездала?
13.07.2024 22:55
пішов за російським кораблем
13.07.2024 22:51
От навіщо він вдається до відвертої брехні та маніпуляцій? А саме: щодо "соссія сильна, непереможна" і таке іше? Звісно, її не перемогти 6-ю літаками та 31 абрамсом. Але у Вільного Світу є 2000 літаків, а також томагавки й тауруси, а також дозвіл атакувати на всю глибину Болота, хоч до уралу. Але нам оте все - не дають. То, може, проблема саме в цьому? А не в непереможності соссії та іншій маячні, що він тут верзе.
13.07.2024 22:54
Це така політика західного світу нажаль. Вони так вирішили. Це не Черчілль з Рузвельтом. Це збіговисько слизняків.
13.07.2024 22:56
Та є ще така припущення: вони ведуть якусь складну гру. Так, допамагають замало, та розповідають казки про непереможність Болота. Але! Щось Україна, навіть з лише 31 абрамсом та 6-ма фальконами (які ще не отримала) вже 2,5 роки успішно протистоїть навалі. Дещо втратили, так, але навіть жодну з 4 областей не віддали повністю. Тобто швидко програти нам не дали та, схоже, не дадуть. Щодо Перемоги, то, можливо, на все свій час. Як би нас хотіли остаточно злити - вже б давно злили. А так, ор ки вже рік беруть Годинник Овраг, Угледар, Купянськ тощо, за щєку.
13.07.2024 23:08
Годинник Овраг? Пекельні борошна?
13.07.2024 23:13
У ІІ-гій Світовій 3(три!!!!) країни перемогли Райх, Японію та їх союзників... Може не у кількості якість?
13.07.2024 22:54
Це нічого що в Британській імперії було 400 мільйонів осіб - щов два рази перевищувало чисельність Третього Рейху і його союзників? І це без США та СССР
13.07.2024 23:08
Зараз чисельність НАТО, ОСЕАН менше? Вони, свого часу, с СВД воювати. І тепер, як з'ясувалося, нічим, а по-друге лячно.
13.07.2024 23:29
У нас повний пат на фронті, тому що 14 бригад резерву стоять без зброї, - пояснив видатний полководець **********, геніяльний стратег світового рівня, сонце всіх сонць.

Дивно. Ми думали, асфальтозакатувальної техніки мало би вистачити на всі атаки ворога. А мільйон дронів мав би вже розхирачити всі наземні позиції ворога.

Виявляється, ні. Виявляється, держава вже рік пакує перехожих до бусів, аби з них склепати кільканадцять бригад - але без зброї.

Держава не має чим воювати - зате панічно забезпечує ким. Збільшувати загнаний на війну людський ресурс при зменшенні спроможностей його озброїти та оснастити - поза сумнівом, це якісно нове слово в воєнних стратегіях та й логіці загалом.

Підхід держави до війни вкрай простий: з нас - людський ресурс, а далі - як світове панство вирішить. Дадуть зброю - тоді можна трошки й груди колесом, і пір'я павліном. Не дадуть - то в чистім полі, де верби й тополі, стоятиме запакований (точніше, вже розпакований) людський ресурс в очікуванні кращої долі та лопат.

Остап Дроздов
13.07.2024 23:01
Найсмішніше те, що виснажені бригади, які відводяться з нуля на відпочинок, могли б передавати ТЕХНІКУ та важке озброєння - отим 14-ти свіжим бригадам, що стають на їх місце. Але нам кажуть: треба йти до тилу на відпочинок із власною технікою, а нова бригада повинна мати свою. Ну чи не маразм?
13.07.2024 23:14
То Орбан казав - шо маленька радянська армія не може перемогти велику - тепер Павела осяинуло - за рік иого ініціативи в Украіну надіишло 50тис снарядів а раш
13.07.2024 23:05 Відповісти
Це нікому не треба ! Нам домовленності Оману треба виконувати
13.07.2024 23:07 Відповісти
із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз", - зазначив чеський лідер. Джерело: местами, временами, краткоременніе дожди. Если, кто-то кое-где у нас, порй...
13.07.2024 23:54 Відповісти
Петр і Павел можут сходити за русскім ваєнним кораблем.Переговори в першу чергу не потрібні пуйлу.Воно все рівно почне війну з НАТО і чехам і американцям треба буде воювати.Краще зараз добивати кремлядів ніж потім коли вони наберуться сил і пристосуються до західної техніки.
14.07.2024 02:42 Відповісти
Украина не только отвоюет то, что было оккупировано после 2014, но и прибавит то, что ей принадлежит и отобрано паРашкой с 1919 года!
14.07.2024 11:51 Відповісти
І ЗСУ можуть кремль осадити, якщо в росеюшкі почнуться заварухи на національному ґрунті, до речі, алоїзович теж на це сподівався
,але тоді не зрослося ... Дай, Боже, щоб це колись зрослося...
14.07.2024 12:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 