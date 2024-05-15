Україна навряд чи зможе у найближчому майбутньому повернути окуповані території, - президент Чехії Павел
Президент Чехії сумнівається, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому, адже Росія їх так просто не віддасть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Sky News заявив президент Чехії Петр Павел.
"Ми маємо бути реалістами. Було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не віддасть просто так території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну, а потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди", – сказав Павел.
А також зазначив, що НАТО не може розмістити своїх військових на території України, щоб вони воювали. Це означатиме початок конфлікту між Росією та Альянсом.
"Ніхто не хоче такого конфлікту в Європі", – зазначив чеський лідер.
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Хтось має очолити революцію.
За ким піде революційний народ?
А ще успішно зупинив поставку до України мільйона обіцяних снарядів з т. з. Чеської ініціативи, також вірогідно що не без сприяння ворожого кремля. Інакше якби у ЗСУ зараз були в розпорядженні мільйони снарядів, кацапи уже драпали б назад на свою московію під обстрілами арти.
Хто і у кого відвоюєть, час покаже.
Якщо тебе так хвилює Україна і ії майбутнє, то ж мабуть патріот. Чи ні?
Готуйтеся, після війни всю цю злодійську єрмаківську кодлу будуть страчувати, за всі свої злочини перед народом будуть відповідати.
Але досі не вкладається в голові, чому вони не завалили контрактами виробників ІРІС-T, Taurus, SAMP/T, Леопардів, тощо. Гроші ж мають, заводи теж...
Щоб потім повернути?? Гроші , мають таку властивість - закінчуватися👈
Може вже треба нам хоча б оголосити про свою ядерну програму, а перед цим попросити про допомогу НАТО, штати,ЄС, якщо вже відмовляться то ну хоч щось спробували, а то ми ж навіть НЕ ПРРСИЛИ НІ ПРО ЯКУ ДОПОМОГУ КРІМ ЗБРОЇ.
Одни только потери. Наверное эти люди ожидали какого-то чуда на уровне Иисуса Христа или Супермена чтоб тенденция стала обратной.
Правда, є ще альтернатива: повномасштабний вступ НАТО у війну на боці України.
Скоріш за все тепер іде кулуарне узгодження позицій щодо припинення війни та виходу на переговорний трек. Приїзд Блінкена також з цим пов'язаний. Недавній візит Сі в Париж, Шольца в Пекін, путіна в Пекін та його сьогоднішня заява, ці всі події пов'язані і відбуваються одночасно.
Звісно, я можу помилятися, але така моя думка.
От наш Буданов казав що каву в Криму будемо пити !