Украина вряд ли сможет в ближайшем будущем вернуть оккупированные территории, – президент Чехии Павел
Президент Чехии сомневается, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем, ведь Россия их так просто не отдаст.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky News заявил президент Чехии Петр Павел.
"Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем. Россия не отдаст просто так территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения", - сказал Павел.
А также отметил, что НАТО не может разместить своих военных на территории Украины, чтобы они воевали. Это будет означать начало конфликта между Россией и Альянсом.
"Никто не хочет такого конфликта в Европе", - отметил чешский лидер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось має очолити революцію.
За ким піде революційний народ?
А ще успішно зупинив поставку до України мільйона обіцяних снарядів з т. з. Чеської ініціативи, також вірогідно що не без сприяння ворожого кремля. Інакше якби у ЗСУ зараз були в розпорядженні мільйони снарядів, кацапи уже драпали б назад на свою московію під обстрілами арти.
Хто і у кого відвоюєть, час покаже.
Якщо тебе так хвилює Україна і ії майбутнє, то ж мабуть патріот. Чи ні?
Готуйтеся, після війни всю цю злодійську єрмаківську кодлу будуть страчувати, за всі свої злочини перед народом будуть відповідати.
Але досі не вкладається в голові, чому вони не завалили контрактами виробників ІРІС-T, Taurus, SAMP/T, Леопардів, тощо. Гроші ж мають, заводи теж...
Щоб потім повернути?? Гроші , мають таку властивість - закінчуватися👈
Може вже треба нам хоча б оголосити про свою ядерну програму, а перед цим попросити про допомогу НАТО, штати,ЄС, якщо вже відмовляться то ну хоч щось спробували, а то ми ж навіть НЕ ПРРСИЛИ НІ ПРО ЯКУ ДОПОМОГУ КРІМ ЗБРОЇ.
Одни только потери. Наверное эти люди ожидали какого-то чуда на уровне Иисуса Христа или Супермена чтоб тенденция стала обратной.
Правда, є ще альтернатива: повномасштабний вступ НАТО у війну на боці України.
Скоріш за все тепер іде кулуарне узгодження позицій щодо припинення війни та виходу на переговорний трек. Приїзд Блінкена також з цим пов'язаний. Недавній візит Сі в Париж, Шольца в Пекін, путіна в Пекін та його сьогоднішня заява, ці всі події пов'язані і відбуваються одночасно.
Звісно, я можу помилятися, але така моя думка.
От наш Буданов казав що каву в Криму будемо пити !