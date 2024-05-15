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Украина вряд ли сможет в ближайшем будущем вернуть оккупированные территории, – президент Чехии Павел

Петр Павел про окуповані території України

Президент Чехии сомневается, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем, ведь Россия их так просто не отдаст.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky News заявил президент Чехии Петр Павел.

"Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем. Россия не отдаст просто так территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения", - сказал Павел.

А также отметил, что НАТО не может разместить своих военных на территории Украины, чтобы они воевали. Это будет означать начало конфликта между Россией и Альянсом.

"Никто не хочет такого конфликта в Европе", - отметил чешский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне на оккупированных территориях отбирают выпускников школ для обучения в военных вузах, - Лубинец

Автор: 

оккупация (10108) Украина (44908) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+32
Війну не можливо виграти з президентом імбицилом та продажними чиновниками.
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15.05.2024 11:55
+23
Поки Ермако-скоти при владі щастя для кожного якщо ще живий.
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15.05.2024 11:56
+21
Це в голові не вкладається,що ЗСУ сьогодні гинуть за те що чиновники кошти на фортифікації вкрали, а люди мовчать, читають про фейкові замахи, призначення крадіїв дипломатами і сидять на диванах.
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15.05.2024 12:04
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Війну не можливо виграти з президентом імбицилом та продажними чиновниками.
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15.05.2024 11:55 Ответить
Це в голові не вкладається,що ЗСУ сьогодні гинуть за те що чиновники кошти на фортифікації вкрали, а люди мовчать, читають про фейкові замахи, призначення крадіїв дипломатами і сидять на диванах.
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15.05.2024 12:04 Ответить
Приємно зі зручного німецького дивану закликати до революції.
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15.05.2024 12:05 Ответить
Приємно красти у народа, і щоб тобі за це нічого не було, правда?
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15.05.2024 12:07 Ответить
Не до революції , а до ВИКОНАННЯ НОРМ Конституції і здорового ГЛУЗДУ ! 5-річний термін закінчився ,під трибунал‼️ЗА ЗРАДУ ст111! Все він робив умисно призначав і КРИШУВАВ кротів( Баканов Наумов, Ермак , Татаров, Демченко, Деркач , портнов, Кулініч ………, БУВШИ ПОПЕРЕДЖЕНИМ , цинічно БРЕХАВ , про шашлики , не дивитися В ГОРУ і не готуватися до спротиву ( пам'ятаю , як вони противодіяли організації тероборони, за деньдо нападу , посилав всіх , хто благав посилити ЗСУ , розміновував для ТЕРРОРИСТІВ МАРІУПОЛЬ І ЧОНГАР , спасав ТЕРРОРИСТІВ «ВАГНЕРІВ» , САДЖАВ генерала Марченко, генерала Павловського, Ріфмастера ………………
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15.05.2024 13:28 Ответить
Тема жЬІдов не розкрита.
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15.05.2024 18:31 Ответить
Народ є джерелом влади, а не зелний сцикливий нарік. саме народ має право ставити чи виганяти з влади сцикливе лайно
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15.05.2024 14:25 Ответить
"Народ" - це абстрактно.
Хтось має очолити революцію.
За ким піде революційний народ?
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15.05.2024 18:29 Ответить
Так, мовчяння в тилу, коли тебе обкрадають провладні хапуги, тепер закінчуються тим, що ти ще мусиш за них віддати своє життя в будь-якому випадку
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15.05.2024 13:05 Ответить
Заради справедливості - на параші теж президент-імбіцил і чиновники на порядок гірші. Але...
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15.05.2024 12:08 Ответить
Поки Ермако-скоти при владі щастя для кожного якщо ще живий.
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15.05.2024 11:56 Ответить
Ось і Павел задню ввімкнув. Втма від війни?
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15.05.2024 11:57 Ответить
Втома від провладних зелених злодіїв та брехунів.
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15.05.2024 11:59 Ответить
побачив як в харківський обл. крадуть на зебудіництві.. і прозрів. Може це не може вкластися в його голову.
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15.05.2024 12:00 Ответить
Він ще минулого року сказав, що у нас буде лише один шанс все повернути. Тому ніякої "задньої" він не вмикає.
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15.05.2024 12:01 Ответить
Отримав мабуть відкат від кремлівського карлика, от і ввімкнув, закликаючи до умиротворення агресора українськими територіями.
А ще успішно зупинив поставку до України мільйона обіцяних снарядів з т. з. Чеської ініціативи, також вірогідно що не без сприяння ворожого кремля. Інакше якби у ЗСУ зараз були в розпорядженні мільйони снарядів, кацапи уже драпали б назад на свою московію під обстрілами арти.
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15.05.2024 14:42 Ответить
З таким брехливим, корупційним та прорашистським вищим військовополітичним керівництвом, звичайно ні.
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15.05.2024 11:58 Ответить
Павел, займайся справами Чехії, бо орбан ще тобі пред'явить територіальні претензії по Будейовицям🧐
Хто і у кого відвоюєть, час покаже.
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15.05.2024 11:58 Ответить
І в не найближчому теж. Пора вже повертати нарід на грішну землю.
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15.05.2024 11:59 Ответить
І заодно навертати до думки, що ЗСУ таки слід трохи скоротити. Десь до 85 тисяч, і щоб ніякої імпортної зброї.
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15.05.2024 12:07 Ответить
Звісно. Бо такі воюваки як ти лише чекають поки інших загребуть.
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15.05.2024 12:09 Ответить
Ясно. Вас, між іншим, загребуть разом з нами. Молдова для русні - крихта на десерт, менше доби знадобиться для взяття під повний контроль силами декількох БТГ.
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15.05.2024 12:11 Ответить
А чого ти тут сидиш? Якщо ти такий великий патріот, то повинен зробити все щоб цього не допустити.
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15.05.2024 12:18 Ответить
Звідки ви взяли, що я патріот?
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15.05.2024 12:19 Ответить
Я багато твоїх постів бачив. Постійно лейтмотив що треба воювати, бо буде гірше для України якщо ні.
Якщо тебе так хвилює Україна і ії майбутнє, то ж мабуть патріот. Чи ні?
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15.05.2024 12:22 Ответить
Ні. Просто не люблю русню.
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15.05.2024 12:23 Ответить
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15.05.2024 12:25 Ответить
Шось цей Павел останній час дуже песемістичним став...
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15.05.2024 11:59 Ответить
Бо бачить хоть керує в Україні.
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15.05.2024 12:02 Ответить
Правда очі колить зеленим злодіям?
Готуйтеся, після війни всю цю злодійську єрмаківську кодлу будуть страчувати, за всі свої злочини перед народом будуть відповідати.
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15.05.2024 12:05 Ответить
ага, Прибалти вже віддали. Давайте ще Чехія, Польша, і Німеччина віддадуть нам все озброєння, щоб Росія потихеньку перемолола його в Україні і потім взяла Европу голими руками.
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15.05.2024 12:28 Ответить
Не переймайтесь так за Європу, у них ВПК при потребі наштампує з надлишком, було б фінансування
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15.05.2024 14:46 Ответить
та я не дуже переймаюся якщо чесно, навіть трохи цікаво - що буде, якщо після України росія нападе на ЕС. Европейці ж не вдарять ядеркою перші, а "звичайна" війна їм не сподобається.
Але досі не вкладається в голові, чому вони не завалили контрактами виробників ІРІС-T, Taurus, SAMP/T, Леопардів, тощо. Гроші ж мають, заводи теж...
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16.05.2024 16:18 Ответить
Ці експерти такі експерди.
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15.05.2024 12:02 Ответить
І Петр, і Павел - обоє праві. Європа і Омерика вже погодились із Neuordnung.
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15.05.2024 12:04 Ответить
А як там снаряди для україни? Гроші, нарешті, назбирали? Говорили ніби про понад 1 млн , а по факту що?
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15.05.2024 12:05 Ответить
Так це і так зрозуміло : навіщо ці території потрібно було віддавати ( за гроші , ясна річ) -((:
Щоб потім повернути?? Гроші , мають таку властивість - закінчуватися👈
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15.05.2024 12:06 Ответить
віддавати просто не буде, примусово або при створенні умов буде
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15.05.2024 12:07 Ответить
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15.05.2024 12:07 Ответить
З такою підтримкою заходу та супер патріотичною владою може бути і гірше...
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15.05.2024 12:07 Ответить
от вже і NYT написав , що принйято рішення СШа про заморозку по корейському сценарію . Недарма Блінке вчора приїхав в Київ, а Вовка ушов сьогодні в запой ...
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15.05.2024 12:07 Ответить
Якщо впаде Україна, китайці лапами кацапів прийдуть за вами, наші славні " західні друзі"
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15.05.2024 12:07 Ответить
Таки налякав плешивий своєю ядерною дубиною.
Може вже треба нам хоча б оголосити про свою ядерну програму, а перед цим попросити про допомогу НАТО, штати,ЄС, якщо вже відмовляться то ну хоч щось спробували, а то ми ж навіть НЕ ПРРСИЛИ НІ ПРО ЯКУ ДОПОМОГУ КРІМ ЗБРОЇ.
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15.05.2024 12:10 Ответить
Павлу куйло дзвонило чи шо? Знов ядерним чумаданом воняв?
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15.05.2024 12:13 Ответить
Ну з теперішньою продажною владою нам повернення окупованих територій не світить. І з такою військовою допомогою союзників нам території не відбити..
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15.05.2024 12:15 Ответить
Ще одна кремлівська консерва привідкрилась
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15.05.2024 12:15 Ответить
Називає речі своїми іменами. Незабаром й зеленського шута назве зрадником і тому буксує допомога. Хтось мусить це почати
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15.05.2024 12:16 Ответить
Ну так Блінкен у Києві теж не просто так за вибори згадував.
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15.05.2024 12:35 Ответить
А что, реально ещё существуют люди, которые верили в обратное? Сколько там было возвращено за последних 1,5 года? 0 целых хрен десятых.
Одни только потери. Наверное эти люди ожидали какого-то чуда на уровне Иисуса Христа или Супермена чтоб тенденция стала обратной.
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15.05.2024 12:16 Ответить
Ну так нашим людям не звикати вірити в казки. Що 2019, що зараз, локшину їдять з задоволенням
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15.05.2024 12:30 Ответить
Я не розумію, чому на правду ображаються деяки коментатори. Те що ви зеленим казкам вірили - це ваші проблеми.
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15.05.2024 12:21 Ответить
Вміє він заспокоіти
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15.05.2024 12:24 Ответить
Вот и Санта-Клаус сдулся....
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15.05.2024 12:24 Ответить
та з такою швидкістю надання Україні допомоги, то взагалі чи це можливо - питання.
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15.05.2024 12:27 Ответить
В такому разі потрібно вже розпочинати перемовини з РФ, якщо не можливо повернути окуповані території, який зміст посилати на війну людей, якщо це все одно не дасть потрібного результату?
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15.05.2024 12:33 Ответить
які перемовини? кацапи все одно не виконають жодних підписаних же ними договорів. Будпештський меморандум виконали кацапи? ні. Алма-Атинську декларацію виконали? ні. а договір про дружбу і співробітництво між Україною і ********** від 97-го року виконали? ні. а про мінські угоди навіть і писати тут не варто, бо ці угоди взагалі незаконні, а під тиском танків написані і підписані..
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15.05.2024 12:58 Ответить
бздуй ольга до рашки і перемовляйся , кацапи заплатять
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15.05.2024 14:30 Ответить
Якщо Україна гратиме за правилами "військово-стратегічних шахів", то війну ми не виграємо і території не повернемо. Бо ворог має суттєву перевагу практично за всіма компонентами: їх просто арифметично більше, ми перед війною не підривали їхні артилерійські склади, розкидані по росії, за Уралом в них звалища з тисячами одиниць списаної бронетехніки, велику частину якої, напевно, можна відновити (нехай в "канібальський" спосіб. Єдиний спосіб рашку перемогти це перетворити війну на різанину без жодних правил, а також вимагати від Заходу таких санкцій, які в короткостроковій перспективі вщент зруйнують російську економіку та створять там цілковитий хаос (заради справедливості, ще ні проти кого ТАКІ санкції не застосовували: ані проти Ірану, ані проти Іраку, ані проти Лівії...)
Правда, є ще альтернатива: повномасштабний вступ НАТО у війну на боці України.
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15.05.2024 12:33 Ответить
"вайну не вьіиграть пабедами" Зенарк В.О.
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15.05.2024 12:36 Ответить
це був не секрет ще у 2014 році
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15.05.2024 12:55 Ответить
От і всьо.... Зі слів Павла, єто звучіт не по союзніцкі.
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15.05.2024 13:01 Ответить
Містер Павел, не потрібно в Україні військ НАТО... В Україні потрібні війська Антипутінської коаліції, створеної на базі Рамштайну. Розпочніть процес, як розпочали процес з пошуку і закупки снарядів для України. Прем'єр Швеції заявив вчора, що не виключає введення своїх військ в Україну. Раніше Макрон робив подібну заяву. Тож сідайте на базі у Рамштайні і ініціюйте створення військ Антипутінської коаліції для боротьби з імперським неофашизмом 21-го століття.
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15.05.2024 13:05 Ответить
У районі Бельбека було чутно кілька гучних вибухів, схожих на роботу протиповітряної оборони, після цього протягом 15 хвилин фіксували тихіші вибухи, схожі на детонацію ***********.
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15.05.2024 13:26 Ответить
Президента Чехії Павела не можна ні в чому дорікнути, щодо України. Я думаю, він правий.
Скоріш за все тепер іде кулуарне узгодження позицій щодо припинення війни та виходу на переговорний трек. Приїзд Блінкена також з цим пов'язаний. Недавній візит Сі в Париж, Шольца в Пекін, путіна в Пекін та його сьогоднішня заява, ці всі події пов'язані і відбуваються одночасно.
Звісно, я можу помилятися, але така моя думка.
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15.05.2024 13:39 Ответить
З нинішнім президентом та головкомом Україна взагалі навряд, що зможе.
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15.05.2024 14:35 Ответить
Та де, та що він знає?!
От наш Буданов казав що каву в Криму будемо пити !
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15.05.2024 15:25 Ответить
Хто йому давав право говорити від імені всіх країн НАТО?Хай сидить і сопе в дві ріки.Чехія точно не та країна яка якось впливає на результат закінчення цієї війни.
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15.05.2024 17:52 Ответить
 
 