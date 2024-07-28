Понад 150 вчених у відкритому листі закликали НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу, - The Guardian

Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Кремля проти країни.

Про це йдеться у відкритому листі, який підписали 158 вчених із різних куточків світу, опублікованому в газеті The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист починається із засудження масованої атаки РФ по Україні 8 липня, під час якої, зокрема, постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Вчені наголошують, що того дня, убивши понад 40 людей і поранивши багатьох інших, Росія вкотре продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне, щоб завоювати Україну.

Як зазначають вчені, аргументи проти членства України в НАТО, які неодноразово наводилися з початку нападу Росії на Україну в 2014 році, зрештою повторюють те саме занепокоєння: "будь-який крок, хоч би незначний, розглядатиметься як загроза безпеці Росії, а отже, спровокує більший конфлікт".

Однак підписанти листа наголошують, що "спокійне сприйняття Росією приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, у 2022 році, розвіяло брехню про те, що Росія "тримається на волоску" щодо наближення до НАТО".

"Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни", - заявляють вчені.

Крім цього, вчені з різних куточків світу зазначають, що ідея про те, начебто розширення гарантій безпеки для України ще більше стимулюватиме продовження цієї війни Росією, є необґрунтованою. Оскільки, за словами науковців, Росія і так повністю сповнена рішучості знищити Україну і не потребує для цього додаткової мотивації.

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Також науковці зазначають той факт, що Росія не напала на жодного члена НАТО.

"Натомість вона погрожувала, вторглася та окупувала країни, що не є членами Альянсу: Грузію, Молдову, а тепер і Україну", - йдеться у листі.

Вчені додають, що спроби задобрити Кремль не вплинули на рішучість Росії зберегти антизахідну глобальну коаліцію. Вони зазначили, що РФ повністю контролює Білорусь і активно формує власні альянси з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які виступають за знищення демократичного порядку.

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У листі йдеться, що "пожертвувати Україною в інтересах уникнення війни між НАТО та Росією – це лише збільшити ймовірність такої війни".

"Запрошення України до НАТО означало б остаточний крок у відході від політики умиротворення та повернення до верховенства міжнародного права та захисту прав людини. Рішення про розширення гарантій безпеки для України не тільки захистить українську державу за допомогою єдиного засобу, який наразі показав свою ефективність, але й знову підтвердить НАТО та західні демократії як ефективних політичних інституцій на світовій арені", - йдеться у листі, який підписали десятки науковців.

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