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Новини
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Понад 150 вчених у відкритому листі закликали НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу, - The Guardian

Понад 150 вчених у відкритому листі закликали НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу, - The Guardian

Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Кремля проти країни.

Про це йдеться у відкритому листі, який підписали 158 вчених із різних куточків світу, опублікованому в газеті The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист починається із засудження масованої атаки РФ по Україні 8 липня, під час якої, зокрема, постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Вчені наголошують, що того дня, убивши понад 40 людей і поранивши багатьох інших, Росія вкотре продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне, щоб завоювати Україну.

Як зазначають вчені, аргументи проти членства України в НАТО, які неодноразово наводилися з початку нападу Росії на Україну в 2014 році, зрештою повторюють те саме занепокоєння: "будь-який крок, хоч би незначний, розглядатиметься як загроза безпеці Росії, а отже, спровокує більший конфлікт".

Однак підписанти листа наголошують, що "спокійне сприйняття Росією приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, у 2022 році, розвіяло брехню про те, що Росія "тримається на волоску" щодо наближення до НАТО".

"Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни", - заявляють вчені.

Крім цього, вчені з різних куточків світу зазначають, що ідея про те, начебто розширення гарантій безпеки для України ще більше стимулюватиме продовження цієї війни Росією, є необґрунтованою. Оскільки, за словами науковців, Росія і так повністю сповнена рішучості знищити Україну і не потребує для цього додаткової мотивації.

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Також науковці зазначають той факт, що Росія не напала на жодного члена НАТО. 

"Натомість вона погрожувала, вторглася та окупувала країни, що не є членами Альянсу: Грузію, Молдову, а тепер і Україну", - йдеться у листі.

Вчені додають, що спроби задобрити Кремль не вплинули на рішучість Росії зберегти антизахідну глобальну коаліцію. Вони зазначили, що РФ повністю контролює Білорусь і активно формує власні альянси з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які виступають за знищення демократичного порядку.

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У листі йдеться, що "пожертвувати Україною в інтересах уникнення війни між НАТО та Росією – це лише збільшити ймовірність такої війни".

"Запрошення України до НАТО означало б остаточний крок у відході від політики умиротворення та повернення до верховенства міжнародного права та захисту прав людини. Рішення про розширення гарантій безпеки для України не тільки захистить українську державу за допомогою єдиного засобу, який наразі показав свою ефективність, але й знову підтвердить НАТО та західні демократії як ефективних політичних інституцій на світовій арені", - йдеться у листі, який підписали десятки науковців.

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Автор: 

НАТО (6403) членство в НАТО (1712) учені (180) лист (154)


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Топ коментарі
+10
Дякуємо, Це єдина Надія!, на припинення цієї війни,
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28.07.2024 20:29
+9
https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/?utm_source=mbmarkets&utm_medium=censor.net&utm_term&utm_content=2173109 https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/?utm_source=mbmarkets&utm_medium=censor.net&utm_term&utm_content=2173109

Попередження про Третю світову війну: Залужний каже Заходу, що "час вже не на нашому боці"

Західним лідерам слід готуватися до світової війни масштабу Першої та Другої світових воєн, якщо вони не змінять військові стратегії, попередив посол Києва.

Генерал Валерій Залужний закликав офіційних осіб на конференції в Лондоні, що Захід повинен посилити свою гру у своєму арсеналі зброї, оскільки час "вже не на нашому боці". Колишній головнокомандувач Збройних сил України заявив, що "зло вже тут і воно прийшло вбивати" у своєму холодному застереженні.

"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від низки свобод заради виживання", - сказав він. "******* війни, на жаль, є тотальними [війнами]".

Залужний виступив на конференції Королівського інституту об'єднаних служб, що стало його першим виступом з моменту вступу на посаду цього місяця. Раніше він був головнокомандувачем Збройних сил України, коли Володимир Путін віддав наказ про наземний наступ у 2022 році, але був звільнений у лютому.

Він заявив, що Україна ризикує програти війну без швидкого технологічного військового прогресу, і що Захід стоїть на порозі конфлікту глобального масштабу. Звертаючись до урядовців, він сказав: "Чи готове людство спокійно прийняти наступну за масштабами страждань війну? Цього разу Третю світову війну?

"Вільні і демократичні країни та їхні уряди повинні прокинутися і подумати про те, як захистити своїх громадян і свої країни, - сказав він. Ми готові поділитися всіма нашими знаннями". Він додав, що якщо Захід хоче миру, він повинен бути готовий до війни.

Напередодні з'явилася новина про те, що британські військові вперше випробували лазерний промінь, здатний знищувати цілі на відстані понад кілометр, з армійської машини. Міністерство оборони привітало цю зброю, яка поширюється зі швидкістю світла, як "революційну" і більш доступну, ніж ракети чи кулі.

Україна залишається вкрай занепокоєною своєю вразливістю перед російськими військами з повітря. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності додаткових систем протиповітряної оборони для захисту від російських агресорів.

Новий державний секретар Великої Британії Джон Хілі також виступив на конференції в понеділок, заявивши, що він занепокоєний впливом того, що він назвав десятиліттями скорочень на британські збройні сили.

Міністр оборони сказав, що загроза "стрімко зростає" і що настали "дійсно серйозні часи". "Росія - далеко не виснажена", - додав він. Він сказав: "Оскільки цей світ стає все більш небезпечним, ми все більше покладаємося на вашу хоробрість і на ваш професіоналізм.

Але принцип "єдиної оборони" також стає все більш важливим. Часи, коли ми могли потурати міжвідомчому суперництву, минули. Ми повинні бути готовими воювати, а не воювати між собою. Я дуже хочу, щоб старе суперництво залишилося позаду. Я дуже хочу разом з вами започаткувати нову еру оборони Сполученого Королівства. Тому що ми знаємо, що перед усіма трьома службами стоять дуже серйозні виклики".

Міністр оборони перерахував такі проблеми, як "марнотратство у сфері закупівель, низький моральний дух, криза з набором і утриманням кадрів і ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують".

https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/?utm_source=mbmarkets&utm_medium=censor.net&utm_term&utm_content=2173109

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28.07.2024 20:50
+8
Не допоможе, нажаль. Керують у демократичному світі зажерівші боягузи, вони (боягузи) завжди знайдуть "причину" щоб не робити щось.
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28.07.2024 20:30
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Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, Це єдина Надія!, на припинення цієї війни,
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28.07.2024 20:29 Відповісти
https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/?utm_source=mbmarkets&utm_medium=censor.net&utm_term&utm_content=2173109 https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/?utm_source=mbmarkets&utm_medium=censor.net&utm_term&utm_content=2173109

Попередження про Третю світову війну: Залужний каже Заходу, що "час вже не на нашому боці"

Західним лідерам слід готуватися до світової війни масштабу Першої та Другої світових воєн, якщо вони не змінять військові стратегії, попередив посол Києва.

Генерал Валерій Залужний закликав офіційних осіб на конференції в Лондоні, що Захід повинен посилити свою гру у своєму арсеналі зброї, оскільки час "вже не на нашому боці". Колишній головнокомандувач Збройних сил України заявив, що "зло вже тут і воно прийшло вбивати" у своєму холодному застереженні.

"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від низки свобод заради виживання", - сказав він. "******* війни, на жаль, є тотальними [війнами]".

Залужний виступив на конференції Королівського інституту об'єднаних служб, що стало його першим виступом з моменту вступу на посаду цього місяця. Раніше він був головнокомандувачем Збройних сил України, коли Володимир Путін віддав наказ про наземний наступ у 2022 році, але був звільнений у лютому.

Він заявив, що Україна ризикує програти війну без швидкого технологічного військового прогресу, і що Захід стоїть на порозі конфлікту глобального масштабу. Звертаючись до урядовців, він сказав: "Чи готове людство спокійно прийняти наступну за масштабами страждань війну? Цього разу Третю світову війну?

"Вільні і демократичні країни та їхні уряди повинні прокинутися і подумати про те, як захистити своїх громадян і свої країни, - сказав він. Ми готові поділитися всіма нашими знаннями". Він додав, що якщо Захід хоче миру, він повинен бути готовий до війни.

Напередодні з'явилася новина про те, що британські військові вперше випробували лазерний промінь, здатний знищувати цілі на відстані понад кілометр, з армійської машини. Міністерство оборони привітало цю зброю, яка поширюється зі швидкістю світла, як "революційну" і більш доступну, ніж ракети чи кулі.

Україна залишається вкрай занепокоєною своєю вразливістю перед російськими військами з повітря. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності додаткових систем протиповітряної оборони для захисту від російських агресорів.

Новий державний секретар Великої Британії Джон Хілі також виступив на конференції в понеділок, заявивши, що він занепокоєний впливом того, що він назвав десятиліттями скорочень на британські збройні сили.

Міністр оборони сказав, що загроза "стрімко зростає" і що настали "дійсно серйозні часи". "Росія - далеко не виснажена", - додав він. Він сказав: "Оскільки цей світ стає все більш небезпечним, ми все більше покладаємося на вашу хоробрість і на ваш професіоналізм.

Але принцип "єдиної оборони" також стає все більш важливим. Часи, коли ми могли потурати міжвідомчому суперництву, минули. Ми повинні бути готовими воювати, а не воювати між собою. Я дуже хочу, щоб старе суперництво залишилося позаду. Я дуже хочу разом з вами започаткувати нову еру оборони Сполученого Королівства. Тому що ми знаємо, що перед усіма трьома службами стоять дуже серйозні виклики".

Міністр оборони перерахував такі проблеми, як "марнотратство у сфері закупівель, низький моральний дух, криза з набором і утриманням кадрів і ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують".

https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/?utm_source=mbmarkets&utm_medium=censor.net&utm_term&utm_content=2173109

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28.07.2024 20:50 Відповісти
Єдина надія на довгий мир,це замочити в сортірі куйла,і добитись розпаду російського рейху!
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28.07.2024 21:24 Відповісти
Не допоможе, нажаль. Керують у демократичному світі зажерівші боягузи, вони (боягузи) завжди знайдуть "причину" щоб не робити щось.
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28.07.2024 20:30 Відповісти
На мою думку, все саме Так і буде, Чим доведеться "пожертвувати" Україні, це вже інше питання, В іншому випадку, все може бути набагато гірше, і для цих самих "зажерівших боягузів" і вони це чудово розуміють.
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28.07.2024 20:38 Відповісти
не виключено ,що в Україні буде досягнуте перемир'я ,які вже мали і мають місце у світовій історії. "Берлінська стіна" можливо буде в Україні рашистсько-ордловським і кримським забором ,який буде відокремлювати окуповану рашистом українську територію із рештою території України,котру візьмуть в НАТО.Або Південно -Північно корейський варіант .(але ж знову ж таки із війсковою стіною ,по обидві сторони котрої буде стягнено зброї дюже багато...
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28.07.2024 21:23 Відповісти
Навіщо так жорстко прив'язуватися до того, що було у минулому? Все може бути набагато простіше і страшніше. Без нас про все домовляться і навіть не питатимуть нашої згоди.
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28.07.2024 22:33 Відповісти
без згоди німців і корейців теж все було вирішено .Нічо немає в цьому світі такого,чого вже не було в минулому ,або іншими словами "нинішнє-це те,що вже мало місце в минулому і котре повторюється"
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28.07.2024 23:14 Відповісти
Абсолютно різні ситуації. Контекст різний. І там, і там американці приймали безспосередню участь у конфліктах. Вони могли завдяки своїй присутності диктувати умови (до речі, їхні військові бази і досі розташовані в обох цих країнах). В Україні їх немає і не буде. А отже впливати на перебіг подій тут вони не можуть. Хіба що дистанційно - за допомогою санкцій. Тому вони можуть лише торгуватися, причому на вкрай невигідних для нас умовах.
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28.07.2024 23:41 Відповісти
" Вони могли завдяки своїй присутності диктувати умови "-якщо будуть прийняті аналогічні рішення по відношенні до України, то очевидно, що ситуації, як дві каплі води повторються і в Україні.Ніхто (до речі не розміщує війска НАТО(бази)в тих країнах,котрі не є членами НАТО ,або як у випадку з Південною-Кореєю ,не є ОСНОВНИМ союзником США.поза НАТО.Контекст- аналогічний .Торгуватися вони будуть(вже торгуються) ,в такому випадку ,не дуже зважаючи ,на українські умови ,а на припинення війни ...
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29.07.2024 08:58 Відповісти
Не гріх сказати улюблене від нетряпки - ОЦЕ ПОТУЖНО!!!
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28.07.2024 20:40 Відповісти
А вы заметили шо при ЭТИХ "украинских патриотах" во власти как-то забыли про то шо сегодня ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ!
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28.07.2024 20:40 Відповісти
День хре́щення Ки́ївської Ру́сі́ - Украї́ни - державна пам'ятна дата в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96 хрещення Русі , що відзначається щорічно https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 15 липня - у день пам'яті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 святого рівноапостольного князя Володимира https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96_%E2%80%94_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] .
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28.07.2024 20:54 Відповісти
То з української Вікіпедії СЕР, а це з кацапськкої

Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси (15 июля по юлианскому календарю). Как и все ...

А я ні в бога ні в чорта не вірю - так розтлумачте бдлс
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28.07.2024 21:00 Відповісти
А це відповідь штучного інтелекту

В Україні Хрещення Руси-України святкується 28 липня за православним календарем. Це свято відзначає хрещення князем Володимиром Великим Київської Русі в 988 році, яке стало визначальним моментом в історії України та її християнізації.
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28.07.2024 21:03 Відповісти
Але в 2024 році дата свята вперше зміниться, оскільки православна церква України (ПЦУ) та УГКЦ ухвалили перехід на новий календар. День хрещення Київської Русі-України перенесли з 28 на 15 липня.

НУ Й ЯК ВІРИТИ ОЦЬОМУ ОПІУМУ
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28.07.2024 21:11 Відповісти
Сам нехристь, но дело принципа, особенно когда през "дуже щирий"
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28.07.2024 21:14 Відповісти
Вам хочеться роздору - та ну ... , з нетрпякою , про релігію...
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28.07.2024 21:19 Відповісти
Мне не хочется видеть Украину в параше.
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28.07.2024 21:29 Відповісти
Другая здесь проблема и очень тяжёлая. Не ходит наш народ в нашу Украинскую Церковь, нет пока этого. В ближнюю идут, близко, привыкли, дежурно. И знают что где то есть наша---но далеко. А ведь когда то пешком шли в Иерусалим и потом обратно, годами шли. трудно поверить. Запретить церковь нельзя, она отделена от государства. А вот не ходить туда---сработает сильно. Но этого нет. Вот как бывает сразу угадать в начале пути---в Англии церковь под государством, а что плохого? Поэтому эту страну ещё называют Великая Британия!
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28.07.2024 21:12 Відповісти
Проблема тут одна, ЦМП всегда крышуют власти, потому, как кроме Юща не было ни одного преза- патриота.
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28.07.2024 21:24 Відповісти
Порох - то другой случай, популистический.
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28.07.2024 21:25 Відповісти
раціональномислячий ЧИСТО УКРАЇНСЬКИЙ ОЛІГАРХ- талановитий освічений політик - бувший міністр закордонних справ . голова РАДБЕЗУ, Президент . Голова партії ЄС котру поважають на Заході .
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28.07.2024 22:10 Відповісти
не святі горшки ліплять , а от не кловани точно
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28.07.2024 22:11 Відповісти
не знаю , якщо розумний - то вже не нудуже , ділиться...
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28.07.2024 23:43 Відповісти
Еспресо

@EspresoTV

·

https://x.com/EspresoTV/status/1817566437688713231 3 год

Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
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28.07.2024 20:48 Відповісти
Как будто Сырский может материализовать из воздуха : танки, авиацию, дальнобойные ракеты и вооружение вместе с личным составом который нам нужен😂
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28.07.2024 21:35 Відповісти
В этом и суть, шо в зебило-сырских руках , как и у кацапов, ржавеет даже лайною в ПРОШЛОМ ГОДУ зебило-сырские не послушались пана Залужного, как и западных военных специалистов, сесть в жесткую оборону. Имея годичный запас вооружения для обороны, с июня по сентябрь профукали его в тупорылых мясных штурмах. Параллельно, с июня прошлого года зебилы даже не мунькнули сделать заявку и проработать ее (поставка вооружений на следующий год). а потом. с октября прошлого года , не имея оружия, корчили из себя длб, мол, Запад не дает оружия.
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28.07.2024 22:01 Відповісти
Западные специалисты к сожалению имеют меньше поддержки и влияниия на зелю чем политики которые гнали вперед в контрнаступ, так что все вопросы к зеленскому и ко. Сырский отдает всего себя войне, делая все возможное чтобы ты рассуждал в комментариях о действиях военного руководства и как было бы лучше. Вопросы к мясным клм бригам аля содоля итд понятны. При чем тут Сырский хрен его знает.
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28.07.2024 23:00 Відповісти
Шмыгло было в подчинении у Залужного, но подчинялся непосредственно зебилу. Кто главзебу и что нашептывал, можно только догадываться. Западло все это.
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29.07.2024 05:17 Відповісти
ЗЕ не лох , он любит ланч, он в порожняк не играет.
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28.07.2024 20:50 Відповісти
Да о каком НАТО ,может идти речь ,когда в какого чиновника не плюнь коррупционер? А последние законы,где с коррупционера снимается вся уголовная ответственность и может откупится. УКРАДИ МИЛЛИАРД откупись на миллион , проще скажем поделись с фсбу, бо там тож кушать и жить красиво хотят. Вот это потужные были реформы за десятилетие. Вот это понимаю ЖИТИ-по новому хреновому. Почти готовое полицейское государство. Вот по этому и не сбежал и держит армию такую в городах ,ждут когда фронт посыпеться. А с насильной могилизацией никто воевать не будет ,даже под дулом . А на Киев на банкову могут пойти
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28.07.2024 20:51 Відповісти
Вченим звичайно дякую. Але вступ України до НАТО був таким свистом, що такого свисту краще не було б.
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28.07.2024 20:52 Відповісти
Вчені доступною мовою ,відкрито сказали світу , шо світу прийдеться брати зброю до рук ,без України НАТО, приїдеться приїняти війну ,а з Україною віни у НАТО з китаєм та московією не буде ...настане мир ..вони це скоро зрозуміють
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28.07.2024 21:17 Відповісти
Є розумні люди навіть серед вчених! ! Тягне на Нобілєвку!
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28.07.2024 21:29 Відповісти
защитит украинское государство с помощью единственного средства, которое сейчас показало свою эффективность, Источник:
То что людоед оставил вас на десерт не означает вашу эффективность.
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28.07.2024 21:53 Відповісти
реально здорові люди.
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28.07.2024 22:21 Відповісти
подивіться прізвища. 90% там наші люди які працюють в закордонних установах. 10% - іноземці. Здорових мало
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28.07.2024 23:09 Відповісти
я дивився, дійсно багато українських прізвищ
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29.07.2024 00:05 Відповісти
В альянс приймають країну, не лише армію.
А країна тягнеться до клонування дій ворога, та диктату.
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28.07.2024 22:49 Відповісти
Ага, турки, мадяри якраз відповідали всім "критеріям", щоб їх прийняли. Не будьмо наївними - просто "берлінську стіну" пересунули ближче до кацапії, Спершу на сході і півдні, тепер на півночі -фінів і шведів не для того в блок прийняли, щоб тільки була кількість. Україна явно не вписується в цю лінію -уявіть, яка додаткова довжина кордону з парашкою, і все це треба "закрити".
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29.07.2024 06:38 Відповісти
США туркам не відала зброю, яку вони у неї замовляли. Бо ердоган купував ще і рашки. За автократію країну не беруть до ЄС і намагались зробити військовий переворот.
То для чого ці порівняння? На хера мені лукум?
Ще там російсько посла застрелив сірійєць(в прямому ефірі), напевно за хім атаки на цивільні заклади/дитячі.
Розвиненим країнам насрати на наші потуги, якщо при такому різноманітті надр ми палець з носа недостаєм.
Знищує себе краще за ворогів, а нам про ілюзії накладають - типу хавайте.
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29.07.2024 23:02 Відповісти
Ліпше б вони закликали Зе-шобло працювати над реформами, а не скаженим дерибаном державних коштів. Тоді питання членства відпаде само собою. Потрібно буде тільки дочекатись невеличким сприятним часовим проміжком. А не зе-просрати такий випадок.
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28.07.2024 23:26 Відповісти
Західні політики зелено-синій шоблі про реформи нагадують чи не кожного тижня/місяця. Але ж примусити владу почати реформовувати державу--справа наша з вами, тобто українців, котрі у цьому зацікавлені. А ми вже протестували дієві методи для досягнення цього.
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29.07.2024 07:47 Відповісти
Чекаємо на аналогічний лист від світових діячів культури та спорту.
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29.07.2024 07:40 Відповісти
 
 