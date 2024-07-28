Понад 150 вчених у відкритому листі закликали НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу, - The Guardian
Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Кремля проти країни.
Про це йдеться у відкритому листі, який підписали 158 вчених із різних куточків світу, опублікованому в газеті The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лист починається із засудження масованої атаки РФ по Україні 8 липня, під час якої, зокрема, постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Вчені наголошують, що того дня, убивши понад 40 людей і поранивши багатьох інших, Росія вкотре продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне, щоб завоювати Україну.
Як зазначають вчені, аргументи проти членства України в НАТО, які неодноразово наводилися з початку нападу Росії на Україну в 2014 році, зрештою повторюють те саме занепокоєння: "будь-який крок, хоч би незначний, розглядатиметься як загроза безпеці Росії, а отже, спровокує більший конфлікт".
Однак підписанти листа наголошують, що "спокійне сприйняття Росією приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, у 2022 році, розвіяло брехню про те, що Росія "тримається на волоску" щодо наближення до НАТО".
"Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни", - заявляють вчені.
Крім цього, вчені з різних куточків світу зазначають, що ідея про те, начебто розширення гарантій безпеки для України ще більше стимулюватиме продовження цієї війни Росією, є необґрунтованою. Оскільки, за словами науковців, Росія і так повністю сповнена рішучості знищити Україну і не потребує для цього додаткової мотивації.
Також науковці зазначають той факт, що Росія не напала на жодного члена НАТО.
"Натомість вона погрожувала, вторглася та окупувала країни, що не є членами Альянсу: Грузію, Молдову, а тепер і Україну", - йдеться у листі.
Вчені додають, що спроби задобрити Кремль не вплинули на рішучість Росії зберегти антизахідну глобальну коаліцію. Вони зазначили, що РФ повністю контролює Білорусь і активно формує власні альянси з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які виступають за знищення демократичного порядку.
У листі йдеться, що "пожертвувати Україною в інтересах уникнення війни між НАТО та Росією – це лише збільшити ймовірність такої війни".
"Запрошення України до НАТО означало б остаточний крок у відході від політики умиротворення та повернення до верховенства міжнародного права та захисту прав людини. Рішення про розширення гарантій безпеки для України не тільки захистить українську державу за допомогою єдиного засобу, який наразі показав свою ефективність, але й знову підтвердить НАТО та західні демократії як ефективних політичних інституцій на світовій арені", - йдеться у листі, який підписали десятки науковців.
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Попередження про Третю світову війну: Залужний каже Заходу, що "час вже не на нашому боці"
Західним лідерам слід готуватися до світової війни масштабу Першої та Другої світових воєн, якщо вони не змінять військові стратегії, попередив посол Києва.
Генерал Валерій Залужний закликав офіційних осіб на конференції в Лондоні, що Захід повинен посилити свою гру у своєму арсеналі зброї, оскільки час "вже не на нашому боці". Колишній головнокомандувач Збройних сил України заявив, що "зло вже тут і воно прийшло вбивати" у своєму холодному застереженні.
"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від низки свобод заради виживання", - сказав він. "******* війни, на жаль, є тотальними [війнами]".
Залужний виступив на конференції Королівського інституту об'єднаних служб, що стало його першим виступом з моменту вступу на посаду цього місяця. Раніше він був головнокомандувачем Збройних сил України, коли Володимир Путін віддав наказ про наземний наступ у 2022 році, але був звільнений у лютому.
Він заявив, що Україна ризикує програти війну без швидкого технологічного військового прогресу, і що Захід стоїть на порозі конфлікту глобального масштабу. Звертаючись до урядовців, він сказав: "Чи готове людство спокійно прийняти наступну за масштабами страждань війну? Цього разу Третю світову війну?
"Вільні і демократичні країни та їхні уряди повинні прокинутися і подумати про те, як захистити своїх громадян і свої країни, - сказав він. Ми готові поділитися всіма нашими знаннями". Він додав, що якщо Захід хоче миру, він повинен бути готовий до війни.
Напередодні з'явилася новина про те, що британські військові вперше випробували лазерний промінь, здатний знищувати цілі на відстані понад кілометр, з армійської машини. Міністерство оборони привітало цю зброю, яка поширюється зі швидкістю світла, як "революційну" і більш доступну, ніж ракети чи кулі.
Україна залишається вкрай занепокоєною своєю вразливістю перед російськими військами з повітря. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності додаткових систем протиповітряної оборони для захисту від російських агресорів.
Новий державний секретар Великої Британії Джон Хілі також виступив на конференції в понеділок, заявивши, що він занепокоєний впливом того, що він назвав десятиліттями скорочень на британські збройні сили.
Міністр оборони сказав, що загроза "стрімко зростає" і що настали "дійсно серйозні часи". "Росія - далеко не виснажена", - додав він. Він сказав: "Оскільки цей світ стає все більш небезпечним, ми все більше покладаємося на вашу хоробрість і на ваш професіоналізм.
Але принцип "єдиної оборони" також стає все більш важливим. Часи, коли ми могли потурати міжвідомчому суперництву, минули. Ми повинні бути готовими воювати, а не воювати між собою. Я дуже хочу, щоб старе суперництво залишилося позаду. Я дуже хочу разом з вами започаткувати нову еру оборони Сполученого Королівства. Тому що ми знаємо, що перед усіма трьома службами стоять дуже серйозні виклики".
Міністр оборони перерахував такі проблеми, як "марнотратство у сфері закупівель, низький моральний дух, криза з набором і утриманням кадрів і ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують".
https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/?utm_source=mbmarkets&utm_medium=censor.net&utm_term&utm_content=2173109
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НУ Й ЯК ВІРИТИ ОЦЬОМУ ОПІУМУ
@EspresoTV
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https://x.com/EspresoTV/status/1817566437688713231 3 год
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
То что людоед оставил вас на десерт не означает вашу эффективность.
А країна тягнеться до клонування дій ворога, та диктату.
То для чого ці порівняння? На хера мені лукум?
Ще там російсько посла застрелив сірійєць(в прямому ефірі), напевно за хім атаки на цивільні заклади/дитячі.
Розвиненим країнам насрати на наші потуги, якщо при такому різноманітті надр ми палець з носа недостаєм.
Знищує себе краще за ворогів, а нам про ілюзії накладають - типу хавайте.