"Немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в НАТО, - Рінкевичс

Саміт НАТО у Вашингтоні став успішним для України загалом, зокрема через офіційне підтвердження незворотності шляху Києва до альянсу та посилення зобов’язань союзників надавати військову підтримку Україні й надалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Водночас він зауважив, що "немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в альянсі в результаті саміту. Адже єдиною справжньою гарантією безпеки є п’ята стаття договору НАТО, яка визначає напад на одну країну альянсу як напад на всіх. Україна наразі не підпадає під дію цієї статті.

На погляд Рінкевичса, так званий "міст до членства" України в альянсі може бути довшим або коротшим залежно від декількох факторів, головним з яких є продовження підтримки України союзниками.

"Передусім багато залежить від того, як ми всі будемо підтримувати Україну у війні проти Росії", – сказав Рінкевичс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо чекати ще 75 років для вступу в НАТО, - Кулеба

"Боротьба з російською агресією, постачання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо, - це те, що нам потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають ці обмеження. Я справді сподіваюся, що їх скасують. Зараз багато залежить від того, наскільки успішно Україна буде боротися з Росією і наскільки успішно ми всі підтримуємо Україну", – пояснив він далі.

Нагадаємо, у заяві Ради Україна – НАТО зазначили, що Україна отримає запрошення в НАТО, коли союзники погодяться на це і будуть виконані всі умови.