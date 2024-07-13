"Немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в НАТО, - Рінкевичс
Саміт НАТО у Вашингтоні став успішним для України загалом, зокрема через офіційне підтвердження незворотності шляху Києва до альянсу та посилення зобов’язань союзників надавати військову підтримку Україні й надалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Водночас він зауважив, що "немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в альянсі в результаті саміту. Адже єдиною справжньою гарантією безпеки є п’ята стаття договору НАТО, яка визначає напад на одну країну альянсу як напад на всіх. Україна наразі не підпадає під дію цієї статті.
На погляд Рінкевичса, так званий "міст до членства" України в альянсі може бути довшим або коротшим залежно від декількох факторів, головним з яких є продовження підтримки України союзниками.
"Передусім багато залежить від того, як ми всі будемо підтримувати Україну у війні проти Росії", – сказав Рінкевичс.
"Боротьба з російською агресією, постачання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо, - це те, що нам потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають ці обмеження. Я справді сподіваюся, що їх скасують. Зараз багато залежить від того, наскільки успішно Україна буде боротися з Росією і наскільки успішно ми всі підтримуємо Україну", – пояснив він далі.
Нагадаємо, у заяві Ради Україна – НАТО зазначили, що Україна отримає запрошення в НАТО, коли союзники погодяться на це і будуть виконані всі умови.
Але чи є сенс порівнювати невеликий пагорб з Еверестом?
Ніякі технічні не мають значення через політичні причини.
Технічні виправляються на раз-два, а як є рішення підігравати росії- ви це не виправите, хоч яйця безкоштовними зроби
змиритися з тим, що нас знищать? аби сша don't lose face? cool...
вони його давно втратили. І всі це знають.
Те саме із системою управління в Нато аналітичний відділ готує наземні операції і потім план затверджує командування а тут сімейний підряд родичів або кумів в штабах....
Навчання офіцерів відбувається в реальності із здаванням тестів .... тут було 20 -100 у.е. за екзамен в залежності від рівня... в реальності офіцери до війни знали тільки як папірці перекладати... а тактики бою вчились уже в реальних боях... причому деякі так і не навчились до цього часу...
Навіть якщо уявити, що всі укр. олігархи задонатили трільйон і ми можемо купити 1000 найкращих літаків, томагавки, континентальні ракети і яз, то питання на кмітливість: ви думаєте нам це хтось продасть??? дуже смішно (насправді ні).
Немає рішення сша щоб кацапи програли. Точка.