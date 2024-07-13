УКР
"Немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в НАТО, - Рінкевичс

Едгарс Рінкевичс

Саміт НАТО у Вашингтоні став успішним для України загалом, зокрема через офіційне підтвердження незворотності шляху Києва до альянсу та посилення зобов’язань союзників надавати військову підтримку Україні й надалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Водночас він зауважив, що "немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в альянсі в результаті саміту. Адже єдиною справжньою гарантією безпеки є п’ята стаття договору НАТО, яка визначає напад на одну країну альянсу як напад на всіх. Україна наразі не підпадає під дію цієї статті.

На погляд Рінкевичса, так званий "міст до членства" України в альянсі може бути довшим або коротшим залежно від декількох факторів, головним з яких є продовження підтримки України союзниками.

"Передусім багато залежить від того, як ми всі будемо підтримувати Україну у війні проти Росії", – сказав Рінкевичс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо чекати ще 75 років для вступу в НАТО, - Кулеба

"Боротьба з російською агресією, постачання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо, - це те, що нам потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають ці обмеження. Я справді сподіваюся, що їх скасують. Зараз багато залежить від того, наскільки успішно Україна буде боротися з Росією і наскільки успішно ми всі підтримуємо Україну", – пояснив він далі.

Нагадаємо, у заяві Ради Україна – НАТО зазначили, що Україна отримає запрошення в НАТО, коли союзники погодяться на це і будуть виконані всі умови.

+10
зброю даємо але не у повному обсязі та забороняємо нею бити по рашистському рєйху-з такими друзями і вороги не потрібні...
13.07.2024 07:46 Відповісти
+9
не можливо віддалитись з того місця до якого не наблизився...
13.07.2024 07:47 Відповісти
+8
Хочете порівняти європейський бюрократизм та корупцію з українською???
Але чи є сенс порівнювати невеликий пагорб з Еверестом?
13.07.2024 08:07 Відповісти
Хоть би не віддалилась
13.07.2024 07:45 Відповісти
не можливо віддалитись з того місця до якого не наблизився...
13.07.2024 07:47 Відповісти
зброю даємо але не у повному обсязі та забороняємо нею бити по рашистському рєйху-з такими друзями і вороги не потрібні...
13.07.2024 07:46 Відповісти
Саме цікаве питання - якщо вимкнути телемарафон, і подивитись на реальність, то наскільки реально ЗСУ та особливо Міноборони відповідають стандартам НАТО? Тому що це складний процес який передбачає не одне лише придбання міністру натівського Мерседесу, а і купу, навіть КУПУ організаційно-технічних рішень. А то судячи з інформації про бюрократизм і т.п. в ЗСУ, виникають великі сумніви.
13.07.2024 07:52 Відповісти
А в Європі бюрократизму і корупції немає?
13.07.2024 08:05 Відповісти
Хочете порівняти європейський бюрократизм та корупцію з українською???
Але чи є сенс порівнювати невеликий пагорб з Еверестом?
13.07.2024 08:07 Відповісти
еталон бюрократизму це НАТО !
13.07.2024 08:08 Відповісти
Є, і що? Де вони, і де ми? Різницю відчуваєш ? І не вони просяться до нас, а ми до них. А взагалі то, ми їм н@хєр не впали
13.07.2024 08:10 Відповісти
а на скільки близькою до стандартів НАТО на момент вступу були Угорщина і Болгарія ? може Туреччина відповідала стандартам , всі турецькі солдати володіють англійською ?
13.07.2024 08:06 Відповісти
І Болгарія і Угорщина проходили тривалу підготовку до вступу. А Туреччина вступала туди зовсім в інший час і іншому політ середовищі.
13.07.2024 08:14 Відповісти
тривалу це скільки 6 місяців ? я нагадаю ,що Україна просила приєднання з 2008 і не отримала навіть ПДЧ ! не треба вигадувати тупі відмазки є одна причина чому ми не в нато ,це тому що американці і німчура вважають Україну зоною впливу кацапів і підтримують імперські забаганки .
13.07.2024 08:24 Відповісти
Ви бачу плутаєте політичні передумови для вступу та технічно-організаційні. Про політичні вже сказано не одну тисячу разів. Я ж наголошую про організаційно-технічні, адже окрім криків влади про стандарти НАТО, одразу коли у них знаходять чергові "яйця по 17", ніяких підтверджень реальності такої відповідності немає.
13.07.2024 08:31 Відповісти
Ви обидва маєте рацію. І політичні причини і технічні. Нажаль, навіть якщо ми подолаємо технічні причини, політичні залишуться.
13.07.2024 08:39 Відповісти
ні
Ніякі технічні не мають значення через політичні причини.
Технічні виправляються на раз-два, а як є рішення підігравати росії- ви це не виправите, хоч яйця безкоштовними зроби
13.07.2024 17:45 Відповісти
які технічні ? країни Варшавського договору вступали з радянськими стандартами і вже після вступу переходили на натівський . про яйця по 17 розкажіть німцям в яких на 2015 рік акумуляторів на танках не було про турбіни сименс які постачали в Крим поклавши болт на санкції власного уряду . що заважало дати ПДЧ до 2019 року теж яйця ?
13.07.2024 08:53 Відповісти
Туреччина геополітична частина нато у Чорному та Середземному морях. Україна взагалі то з точки зору геополітики для нато надлишкова територія - кордони Європи захищені Румунією, Угорщиною, Польщею, прибалтами та скандинавами. Ми дійсно там зайві, і просимось туди тільки заради власного прихистку...
13.07.2024 08:18 Відповісти
За Болгарію, Угорщину та Туреччину не потрібно воювати з РФ. Все просто. Це єдина причина чому Україну туди не беруть і ніколи не візьмуть.
13.07.2024 08:19 Відповісти
саме так ! візьмуть коли розвалиться кацапія , але партнери не дають розвалитись . дають нам мізер зброї якою не можно бити по кацапії . потужний альянс боїться ескалації , а війну він не переживе .
13.07.2024 08:30 Відповісти
Такі потужні рішення потужного гівно-альянсу, що самі ніхера не розуміють, що вони вирішують насправді.
13.07.2024 08:13 Відповісти
"Немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в НАТО, - Рінкевичс- Якщо немає відповіді,то очевидно наближення (згідно бажання рашистського вбивці українського народу) не відбулося,його просто напросто не має.Іншими словами куйло дав вказівку США І Німеччині, щоб закрили двері для України в НАТО, НА НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС
13.07.2024 08:15 Відповісти
Ще трохи і не буде кого наближати.. 52 млн. ...~40...~28млн.,а як відкриють кордони ,то залишиться скільки?(((оце далекоглядність(((
13.07.2024 08:26 Відповісти
От зразу видно твою далекоглядність з швейцарських гір - молодець, вчасно здристнув
13.07.2024 08:31 Відповісти
Я "здриснув",коли було 52.
13.07.2024 08:47 Відповісти
Це у 1993 році? За переписом? Бо зараз прогнозують що нас 33.4 млн.
13.07.2024 08:55 Відповісти
А призовний вік - до 60-ти. То ти старий, як гівно мамонта?
13.07.2024 10:53 Відповісти
Ну,ти старший мабуть,раз пишеш тут))
13.07.2024 11:10 Відповісти
Кого в Україні було 52 млн.?
13.07.2024 08:46 Відповісти
на 1.01.1992 - 52 056,6
на 1.01.1993 - 52 244,1
на 1.01.1994 - 52 114,4

https://index.minfin.com.ua/reference/people/index.php/
13.07.2024 09:34 Відповісти
НАТО нагадує мені жеманну кокетку, яка кокетує з чоловіком, не кажучи ні "так" і "ні", тільки для того, щоб він не пішов до іншої жінки. Чесніше було б сказати правду: "Ми вважаємо вас сферою впливу росії, і тому не будемо приймати ніколи, вибудовуйте свою геополітику виходячи з цих реалій, принаймні, на час, поки на росії живі імперські звичаї".
13.07.2024 08:47 Відповісти
Certain things can never be said directly for fear of losing face. Especially, if such statement would contradict previously made promises. Any organization, even if totally weak, will always try to sound strong, or at least vague. It is up to the parties affected to choose whether to spend the time of their lives chasing an illusion, or face the reality.
13.07.2024 09:37 Відповісти
face the reality?
змиритися з тим, що нас знищать? аби сша don't lose face? cool...
вони його давно втратили. І всі це знають.
13.07.2024 17:51 Відповісти
..Да это было и 10 лет назад известно что пока у страны имеются оккупированные врагом территории - то в Альянс не примут..
13.07.2024 08:59 Відповісти
Напевне ота НАТА швидше розвалиться чим Україна туди вступить. Швидше за все після цієї війни буде перегляд оборонного блоку, і він в такому вигляді припинить існування.
13.07.2024 09:09 Відповісти
А без заяви Рінкевичса не зрозуміло що воюючій державі в НАТО закриті не лише двері але й всі шпарини. Наші політики продовжуують втирати пересічним рожеву мрію про Альянс який від них відхрещується як від нечистої сили. Про світле майбутнє наш народ вже наслухався 70 років-про комунізм до якого йшли йшли і нарешті дійшли. Доходяги. Зате керманичі як жили так і живуть при комунізмі.
13.07.2024 09:11 Відповісти
З 2008 року Україна просить про вступ в Нато але до цього часу ніхто навіть пілотів не навчав англійської мови.... може небажання про вступ було з двох сторін...

Те саме із системою управління в Нато аналітичний відділ готує наземні операції і потім план затверджує командування а тут сімейний підряд родичів або кумів в штабах....

Навчання офіцерів відбувається в реальності із здаванням тестів .... тут було 20 -100 у.е. за екзамен в залежності від рівня... в реальності офіцери до війни знали тільки як папірці перекладати... а тактики бою вчились уже в реальних боях... причому деякі так і не навчились до цього часу...
13.07.2024 09:17 Відповісти
Всі знають шо таке смуга обрію? Як шо ні, то він вам пояснив.
13.07.2024 09:32 Відповісти
Вибори. І Україна буде в НАТО
13.07.2024 09:53 Відповісти
были выборы, выгнали януковича, и первый генпрокурор махницкий никого не посадил, только купил отель плаза и дальше все все знают, так что?
13.07.2024 10:24 Відповісти
Стало бить, разруха нє в клозєтах, а в головах (с). Ми ніколи нічого не доводили до кінця. Тепер от непокаране зло веде нас до кінця. Це ж було вже (с) - руїна, захлплення, поневолення. Історія повторюється раз за разом, а ми так і не здатні вивчити її уроки...
13.07.2024 11:08 Відповісти
непокаране зло веде до кінця само себе. Це основа світобудови
13.07.2024 17:53 Відповісти
на каком расстоянии была, на том и осталась
13.07.2024 10:19 Відповісти
Нотаріус, виходячи з кімнати вмираючого багатія до родичів, питає: як писати - разом чи окремо слова "ні ***"?
13.07.2024 10:42 Відповісти
НАТО - клуб поли
тических
Импотентов
13.07.2024 10:55 Відповісти
Але їх багато, і вони багаті, і озброєні, і їм відсмокчуть, якщо не стоїть
13.07.2024 11:03 Відповісти
Коротше, панове: або ми рятуємо себе самі, або... пливе кача по Тисині. Сумно, аж за край, бо ця зелена влада з пісочниці вміє тільки клянчити "мама, він мене б'є, мамааа...". От хтось чув, щоб хтось із влади чи слуг щось задонатив на ЗСУ? Крадуть мільярдами і все у свої кармани, все для дітей, своїх, звісно. Потім перша леді-скумбрія започатковує якусь шкільну дисципліну "уроки щастя". Нє, не для своїх дітей - ті давно щасливі не в Україні. Для наших нещасних - посміхайтесь, найвеличніший клоун любить ідіотів
13.07.2024 11:01 Відповісти
Чому ти такий правильний пишеш під якимось дивним ніком?Чесна людина пише під власним іменем й тоді її ,може,сприймуть.А може ти дубінскій?Звідки нам знати)))
13.07.2024 11:12 Відповісти
А яка різниця, який у мене нік? Він у мене ще з 14-го року, хоча тоді його довелось змінити з "ТакиДа", який був з 2004. А тоді під власним іменем писати було небезпечно - бандюкович мав силу і агентів скрізь. А так то воно конєчно: нейтральна країна швихцарія, молочний шоколад і банки на кожному куті, живи - не хочу. Звісно, що можна під своїм ім'ям постити. Може, ще і ключа від квартири, де гроші лежать, дасте?
13.07.2024 15:47 Відповісти
Хаха)банки на кожному кроці,шоколад...ну і уява про Швейцарію)Ти як оті біженці ,котрі приїхали сюди з України та інших країн ЄС з широко розкритими кишенями,а потім виявилося ,що не така демократія,і дуже дорога країна)тепер тікаю назад,бо податки ,закони та нетакі швейцарці їх не влаштовують.
13.07.2024 18:11 Відповісти
Я знаю, що таке Швейцарія, і ніколи б туди не поїхав. І не поїду - не та масть у мене. А про банки і шоколад я написав для фону, на якому ти, можливо, там красуєшся. Звісно, що прості біженці навіть шоколадку своїм дітям не кожен день купують, і банки обходять - що вони там забули? Але похіхікай, порадій, може, полегшає?..
13.07.2024 19:16 Відповісти
)))Ніхрєна ти не знаєш)Все так але не так: шоколад подають тут безкоштовно всюди і до всього)І на фоні банків я не красуюсь,а мию там вікна,підлоги та туалети)Похіхікай))
13.07.2024 19:59 Відповісти
Навздогін - он пост нижче, ну, може і власне ім'я та по батькові, і як? Сприймаєш? Розумієш, я не женусь за лайками чи сприйняттям, я висловлюю свої думки на ситуації, як я їх бачу. А оті "дурак - сам дурак", ну, сприймай, якщо вони завірені справжніми піб
13.07.2024 15:55 Відповісти
ніякі донати на зсу нічого не вирішать.

Навіть якщо уявити, що всі укр. олігархи задонатили трільйон і ми можемо купити 1000 найкращих літаків, томагавки, континентальні ракети і яз, то питання на кмітливість: ви думаєте нам це хтось продасть??? дуже смішно (насправді ні).

Немає рішення сша щоб кацапи програли. Точка.
13.07.2024 17:58 Відповісти
Да просто в НАТО ссыкуны да и всё.
13.07.2024 13:46 Відповісти
А головне те, шо натівські бонзи прекрасно знають, що з такою крапельною та нерегулярною допомогою Україна не отримає перемогу над кацапнею.
14.07.2024 00:23 Відповісти
 
 