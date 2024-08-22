У армии РФ нет потенциала для быстрой и мощной реакции на операцию ВСУ в Курской области, - Павел

Операцией в Курской области Украина хотела, вероятно, показать населению РФ, что Путин не всемогущ.

Об этом в интервью Novinky заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ продвинулись на глубину почти 40 км и взяли под контроль ряд сел.

"Конечно, это нельзя сравнивать с двадцатью процентами территории Украины, которые оккупирует Российская Федерация, но это как минимум большой удар по престижу России и ее вооруженным силам. Возможно, второстепенной целью было дать понять российскому населению, что российские военные и президент Путин не всемогущи", - объяснил чешский лидер.

Павел отметил, что реакция РФ была значительно слабее, чем кто-то мог себе представить.

"Это свидетельствует о том, что у российской армии нет потенциала для быстрой и мощной реакции. ... В прошлом россияне установили ряд красных линий. Если мы посмотрим на начало агрессии против Украины в феврале 2022 года, то президент Путин сказал, что любая помощь Украине в какой-либо форме будет считаться войной против России и Россия ответит. Ничего подобного не произошло", – добавил президент Чехии.

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