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Новости Война
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У армии РФ нет потенциала для быстрой и мощной реакции на операцию ВСУ в Курской области, - Павел

Павел про операцію ЗСУ на Курщині

Операцией в Курской области Украина хотела, вероятно, показать населению РФ, что Путин не всемогущ.

Об этом в интервью Novinky заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ продвинулись на глубину почти 40 км и взяли под контроль ряд сел.

"Конечно, это нельзя сравнивать с двадцатью процентами территории Украины, которые оккупирует Российская Федерация, но это как минимум большой удар по престижу России и ее вооруженным силам. Возможно, второстепенной целью было дать понять российскому населению, что российские военные и президент Путин не всемогущи", - объяснил чешский лидер.

Павел отметил, что реакция РФ была значительно слабее, чем кто-то мог себе представить.

"Это свидетельствует о том, что у российской армии нет потенциала для быстрой и мощной реакции. ... В прошлом россияне установили ряд красных линий. Если мы посмотрим на начало агрессии против Украины в феврале 2022 года, то президент Путин сказал, что любая помощь Украине в какой-либо форме будет считаться войной против России и Россия ответит. Ничего подобного не произошло", – добавил президент Чехии.

Также читайте: Справедливый мир в Украине – скорее иллюзия, реальность будет несколько иной, - президент Чехии Павел

Автор: 

Павел Петр (121) Курск (1072)


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Топ комментарии
+8
Строковик - не доброволець, там відношення населення інше.
У СРСР був Афган, у ерефії буде Курськ.
Афган и Чорнобиль свого часу загнали два потужні цвяхи в кришку труни СРСР.
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22.08.2024 09:58
+7
угу, зате в них є потенціал просуватися в Донецькій області..., це просто якісь зомбі... в них зад горить, треба ж зупинитися та хоч потушити, але ніт, вони все одно лізуть в чужий будинок...
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22.08.2024 09:42
+7
У рашки є великий ресурс у вигляді строковиків. Це півмільйона солдат.
Звичайно, частина з них може здаватися, частина буде тікати, ітд...
Але більшість з них будут стріляти та воювати.
Їх зараз теж перекидають в Курську область.
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22.08.2024 09:45
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угу, зате в них є потенціал просуватися в Донецькій області..., це просто якісь зомбі... в них зад горить, треба ж зупинитися та хоч потушити, але ніт, вони все одно лізуть в чужий будинок...
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22.08.2024 09:42 Ответить
Костенко вже написав, що то для них стратегічно важливий напрямок, з якого вони ніколи нічого не знімуть.
Скільки просувань за минулий тиждень було крім як на Покровськ?
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22.08.2024 09:56 Ответить
Ватакаратель у крайному блозі казав, що в Торецьку русня хоч і зачепилась за багатоповерхівки, далі рухатись не може. Йдуть групами менше 10 тушок, але їх знищують. Техніку не використовують.
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22.08.2024 10:14 Ответить
Якщо у них все так добре, чому не зроблять з Торецька і Часового Яру другі Бахмути, де вони бадьоро йшли у житловій забудові?
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22.08.2024 10:20 Ответить
Так само можна стверджувати, що падіння України - питання часу. І падіння росії - теж питання часу.
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22.08.2024 10:55 Ответить
вофка путін вгагаліто )9уйло - відомо з 2014 року ...
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22.08.2024 09:45 Ответить
У рашки є великий ресурс у вигляді строковиків. Це півмільйона солдат.
Звичайно, частина з них може здаватися, частина буде тікати, ітд...
Але більшість з них будут стріляти та воювати.
Їх зараз теж перекидають в Курську область.
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22.08.2024 09:45 Ответить
Строковик - не доброволець, там відношення населення інше.
У СРСР був Афган, у ерефії буде Курськ.
Афган и Чорнобиль свого часу загнали два потужні цвяхи в кришку труни СРСР.
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22.08.2024 09:58 Ответить
Коли кацапы стянут свое чмобырье, может и к октябрю-ноябрю, но стянут. И это будет уже полноценный дополнительный фронт... Я не знаю , если какое-нить достижение в Курске для нас, если Курс помогает кацапам сплотиться(ресурсы у них есть). Нам ли - на пользу удлинение фронта, нам, у кого нет на черный день запасов вооружений, а снабжение фронта скрипит, бо с колеса?
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22.08.2024 10:04 Ответить
Нам не виграти війну якщо буде горіти тільки на нашій землі,чим більше будем кошмарити курщину тим легше буде потім,цей наступ має довгострокові перспективи,а всяку зрадойобщину залиште при собі.
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22.08.2024 10:10 Ответить
Я з вами згоден за умови, коли у нас боеприпасiв буде досить для наступальних операцiй, а не тiльки для оборони. А для цього треба зробити запас, стоячи в глибокiй оборонi, а не спалювати тi запаси-крихти вiйськового ресурсу у спонтанних наступальних операцiях. Я думаю , що пан Залужний розумнiший за нас разом взятих. Вiн противник в наших безглуздих та ризикованих марнотрацтвах та м`ясних штурмах.
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22.08.2024 10:27 Ответить
у ***** інші пріоритети. Вони знають що нам ця курщина нах не потрібна а от просування на Донбасі це дуже важливо. Замість зусиль по зупинці наступу москалів ми заходимо в це курське болото. Крім психологічного ефекту ми поки що нічого не отримали
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22.08.2024 10:38 Ответить
Звідки Петер Павел знає це слово; "потужно"?
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22.08.2024 11:39 Ответить
 
 